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 Политика Украины
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Все про:опровержение (137) покушение (768) СНБО (3158) Турчинов (3101)

 Турчинов опроверг, что его автомобиль взорвали: "Мечты недоеденных снегирей не осуществились"

Автомобиль, которым пользуется Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, не взрывался.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

"В последнее время в сети Интернет начала распространяться информация по поводу якобы "покушения на жизнь Секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и подрыва его автомобиля". В связи с этим сообщаем следующее: Александр Турчинов работает в обычном режиме, автомобиль, которым он пользуется, не взрывался. Враги могут не радоваться", - говорится в сообщении.

"Прочитал в интернете, что на меня покушались, а машину взорвали. Мечты недоеденных снегирей не осуществились. Я и мой автотранспорт невредимы. Советую уважаемым СМИ не заниматься тиражированием фейков", - написал он на странице в Facebook.

Турчинов опроверг, что его автомобиль взорвали: Мечты недоеденных снегирей не осуществились 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крым стал для России капканом, который дал нам выиграть время, восстановить власть и силовой блок, подготовиться к их военной агрессии, - Турчинов

Источник: https://censor.net.ua/n3114271
 
   
 Топ комментарии
 
Боже, храни Пастора!
Ему еще предстоит стольким новым украинским ракетам предстоит дать жизнь !
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А почему не косатой? Это же она истерика по поводу того что танки должны оставаться в ангарах. Насколько я помню, Турчинов был единственный кто предлагал сопротивление.
У вас явно проблемы с памятью и логикой😄
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Намного интересней судьба заместителя Турчинова, который занимался воровством в Укроборонпроме для Порошенко
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Боже, храни Пастора!
Ему еще предстоит стольким новым украинским ракетам предстоит дать жизнь !
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Верю в святую троицу:
Пастора Кровавого, Вильху Бесогонную и НептунаТризубого Турчинов спростував, що його автомобіль підірвали: "Мрії недоїдених снігурів не здійснилися" - Цензор.НЕТ 7688

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Намного интересней судьба заместителя Турчинова, который занимался воровством в Укроборонпроме для Порошенко
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Василь Грім - сотнями миллионов..., а пастор ни сном , ни духом...

Вывод - или он тупой руководитель, или воровали вместе...
Других вариантов просто нет...
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с этим уже будут разбираться новые власти... Сейчас же никто ничего не выяснит.
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"новые власти" 95 квартала разберутся, если от вонючки-Зели во время второго президентского срока Пороха все телезрители окончательно не разбегутся Турчинов спростував, що його автомобіль підірвали: "Мрії недоїдених снігурів не здійснилися" - Цензор.НЕТ 5221
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А яка ,вася , цікава доля у тебе. Ти ж, **** , украв у бабці на базарі тридцять гривень.Вона , бідна, так плакала.
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откуда ты, где вас клонируют, или инкубатор? по материалам проверки есть недоплата налогов в бюджет в сумме 22 млн за 3 года, 1 млн в месяц при обороте миллиарды. твоему любимому Порошенко содержание имения в месяц обходится дороже, ему тут пачкаться незачем! а бабЮля на рекламу за 8 месяцев потратила больше 250 млн, вот тут вопросик-чье бабло?
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Ему ещё предстоит ответить за сдачу Крыма, а затем Луганска и Донецка.
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почему - ему а не януковичу, захарченко, лебедеву? путин так сказал?
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А почему не косатой? Это же она истерика по поводу того что танки должны оставаться в ангарах. Насколько я помню, Турчинов был единственный кто предлагал сопротивление.
У вас явно проблемы с памятью и логикой😄
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а почему не должны отвечать за Крым и Донбасс каждый из нас, который допустил к власти Гриценюков, Лебедевых, Януковичей, Тимошенко и прочих ?
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Я как прочел инфу что машину ПАСТОРА взорвали , даже запереживал, ну слава Богу что это фейк.
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Сча будут взрываться пердаки у кокошников)
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зачетный троллинг и едокам снегирей и фейковым сми
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не дождешься

- так думав і покійний Сєсєтов Турчинов спростував, що його автомобіль підірвали: "Мрії недоїдених снігурів не здійснилися" - Цензор.НЕТ 2475
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"Полезных идиотов" не взрывают. Разве что сами себе устраивают "предвыборный пиар".
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А искренне жаль, что трусливая мразь и предатель Родины еще коптит небо Украины... ТЬФУ в твою мерзкую рожу, падаль!!!
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товарищь, у вас на попе вата тлеет ! Турчинов спростував, що його автомобіль підірвали: "Мрії недоїдених снігурів не здійснилися" - Цензор.НЕТ 8752
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Вы наивные? Турчинов такой же представитель власти как и все другие, он пригрелся на тёплом месте и его всё устраивает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов опроверг, что его автомобиль взорвали: "Мечты недоеденных снегирей не осуществились"
 
 
 
 
 
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