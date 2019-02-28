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 Преступная группировка, вымогавшая деньги у граждан, ликвидирована в Хмельницком, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Хмельницком деятельность организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан, применяя физическое и психологическое давление.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили трое жителей областного центра, один из которых ранее судимый за совершение тяжкого преступления. Злоумышленники занимались "выбиванием" несуществующих долгов у местных жителей. В случае неуплаты "дани" - рэкетиры угрожали физической расправой.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства участниками группировки от жителя областного центра двадцати тысяч гривен.

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Правоохранители задержали злоумышленников на одной из улиц Хмельницкого во время получения второй части неправомерной выгоды в размере восемнадцать тысяч гривен.

Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с полицией, под процессуальным руководством прокуратуры.

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Преступная группировка, вымогавшая деньги у граждан, ликвидирована в Хмельницком, - СБУ 01
Преступная группировка, вымогавшая деньги у граждан, ликвидирована в Хмельницком, - СБУ 02
Преступная группировка, вымогавшая деньги у граждан, ликвидирована в Хмельницком, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3114266
 
   
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