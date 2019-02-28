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 Суд РФ приговорил перебежчика из ВСУ Долгополова и его сожительницу к колонии за "шпионаж в пользу Украины"

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил майора Черноморского флота Дмитрия Долгополова к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в государственной измене.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", сожительницу военного Анну Сухоносову приговорили к девяти годам заключения в колонии общего режима.

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В ФСБ сообщили, что обвиняемые совершили госизмену, выдав государственную тайну спецслужбам Украины. По версии следствия, они сотрудничали с украинской разведкой и за вознаграждение передавали сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота. В ФСБ отметили, что фигуранты дела признали свою вину полностью и раскаялись.

Дмитрий Долгополов и Анна Сухоносова были задержаны в Симферополе в сентябре 2017 года, сообщала "Новая газета". Издание отмечало, что в Украине Долгополова также обвиняют в государственной измене.

"Он служил в военно-морских силах Украины в воинской части А-1743, располагавшейся в Симферополе. После оккупации Крыма не прибыл на территорию континентальной Украины для прохождения дальнейшей службы, а перешел на воинскую службу к государству-оккупанту. Против него, как и против других бывших украинских военнослужащих, изменивших присяге, возбуждено уголовное дело по ст 111 УК Украины "Государственная измена", - рассказали тогда "Новой газете" в СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3114263
 
   
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ишо на известных воротах писали--кажному свое.
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ничьо. отсидят там за измену, потом - тут.
зато шпийоны... рамантика...

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Ну зашибісь же.Кожного зрадника(і зрдйба))) в Сібірь, на лісоповал.
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Если бы его судил не ********** суд, то я бы гордился СБУ. А так, понятно, что чувак дерьмо, "насрал кому то в тапки" и сделали из него показательного "козлика отпущения". А вот бабу его даже как то жаль - через 9 лет выйдет старой развалиной...
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Свинарчуки можуть далі хрюкати біля "корита" їх це не чекає, Україна - добра країна
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В Украине с предателями совсем по другому прямо наоборот.
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"Все-таки не стоило надевать синие шлепанцы, когда выносил мусор" - мучительно думал в камере заключенный.
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и там - предатель...и тут - предатель
от поперло!
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Долгоносов и Сухополова - так их фамилие красивее звучит 😆
Двойные агенты? Расстрелять !
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Есть! Я этого ждал! Песня про три рубля и "бомбочку на город Вашингтон" в наличии... Да и много другой смачной дичи из свинособачьего мира.
И да, куколка Янинка с каждой передачей всё красивее и красивее 😍😍😍
Адреналинометр Путина / Крым наш / вернём Украине границы УССР | Вечер #15
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСуд РФ приговорил перебежчика из ВСУ Долгополова и его сожительницу к колонии за "шпионаж в пользу Украины"
 
 
 
 
 
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