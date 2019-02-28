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 Происшествия
  2007  15
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 Православную церковь Украины готовятся изгнать из ОРДО

Террористы хотят с 1 марта ликвидировать все структуры ПЦУ и УПЦ (КП), конфисковать имущество епархий, а священников "депортировать" на подконтрольную территорию.

Об этом пишет "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

После получения Томоса все приходы Киевского патриархата перешли в новую поместную церковь Украины, и на 1 марта на территории так называемой "ДНР" существует примерно четверть приходов этой церкви в Донецкой области – 36 храмов и помещений, епархиальный Дом милосердия в Тельманово и здание епархиального управления в Донецке.

Уничтожение структур новой поместной православной церкви Украины намечено только в оккупированных районах Донецкой области. В Луганской области террористы не планируют такой шаг.

Читайте на Цензор.НЕТ: Синод РПЦ обвинил украинскую власть в намерении ликвидировать УПЦ МП

Глава ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний уже выступил со специальным обращением к ООН, ОБСЕ, странам гарантам "Минского процесса", Европейскому Союзу и всем, кто может "повлиять на тех, от кого зависит принятие окончательных решений" с просьбой "не допустить катастрофического развития событий".

Причиной изгнания ПЦУ террористы называют отказ церкви "перерегистрироваться" в так называемой "ДНР". Подобную "перерегистрацию" до 1 марта в принудительном порядке должны были пройти все религиозные организации, кроме УПЦ МП.

"Такое требование не может быть выполнено, поскольку структура, которая издала такой "закон", никем не признается государством", – говорится в обращении митрополита Епифания.

Также на Цензор.НЕТ: Из-за перехода громады в ПЦУ в селе на Волыни произошел конфликт со стрельбой

В течении прошлого года в ОРДЛО территории уже были запрещены несколько церквей, в основном, протестантского толка. Под запрет попали Свидетели Иеговы, "Всеукраинский союз церквей евангелистов христиан баптистов", церковь "Новая Жизнь". Молельные дома и имущество этих церквей были конфискованы, часть помещений передана для использования военным, в Макеевке бывший молельный дом превратился в ЗАГС. В Донецке весной 2018 года прошел обыск в одной из двух действующих на тот момент мечетей, и она была закрыта, следом был опечатан и закрыт храм Святого Духа УПЦ Киевского патриархата.

Источник: https://censor.net.ua/n3114261
 
 
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Как она там вообще ещё существует и в каком виде??!!!
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Нічого дивного. Церква і нечисть -сєпари з РПЦ не можуть співіснувати...
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так ее там никогда и не было. Как может ангел с бесом быть в одной упряжке?
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Они что, жаждут принять в Лугандон РПЦ из всей Украины - как они там харчеваться-то будут?
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Всю гундяївську секту обміняти на наших в"язнів. Православную церковь Украины готовятся изгнать из ОРДО - Цензор.НЕТ 5043
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В ОРДЛО практически только церкви Московского патриархата, носящие название УПЦ. Кстати, в 1999 году в бытность президента Кучмы из Государственного бюджета Украины было выделено на строительство Свято-Владимирского
собора в Луганске 500 тыс. грн. (150 тыс.долларов).
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У нас теж побудовала держава, а тепер там рпц...
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Значит там нет украинцев и те кто там живет не заслужили ни на гривну помощи.
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чертей в Лугандоне колбасит от ПЦУ! гореть им в аду
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ну так симметрично выгнать московских попов в лугандон.
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