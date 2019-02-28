 Православную церковь Украины готовятся изгнать из ОРДО

Об этом пишет "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

После получения Томоса все приходы Киевского патриархата перешли в новую поместную церковь Украины, и на 1 марта на территории так называемой "ДНР" существует примерно четверть приходов этой церкви в Донецкой области – 36 храмов и помещений, епархиальный Дом милосердия в Тельманово и здание епархиального управления в Донецке.

Уничтожение структур новой поместной православной церкви Украины намечено только в оккупированных районах Донецкой области. В Луганской области террористы не планируют такой шаг.

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Глава ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний уже выступил со специальным обращением к ООН, ОБСЕ, странам гарантам "Минского процесса", Европейскому Союзу и всем, кто может "повлиять на тех, от кого зависит принятие окончательных решений" с просьбой "не допустить катастрофического развития событий".

Причиной изгнания ПЦУ террористы называют отказ церкви "перерегистрироваться" в так называемой "ДНР". Подобную "перерегистрацию" до 1 марта в принудительном порядке должны были пройти все религиозные организации, кроме УПЦ МП.

"Такое требование не может быть выполнено, поскольку структура, которая издала такой "закон", никем не признается государством", – говорится в обращении митрополита Епифания.

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В течении прошлого года в ОРДЛО территории уже были запрещены несколько церквей, в основном, протестантского толка. Под запрет попали Свидетели Иеговы, "Всеукраинский союз церквей евангелистов христиан баптистов", церковь "Новая Жизнь". Молельные дома и имущество этих церквей были конфискованы, часть помещений передана для использования военным, в Макеевке бывший молельный дом превратился в ЗАГС. В Донецке весной 2018 года прошел обыск в одной из двух действующих на тот момент мечетей, и она была закрыта, следом был опечатан и закрыт храм Святого Духа УПЦ Киевского патриархата.