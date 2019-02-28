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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Израиль (923) МИД (4903) безвизовый режим (1381) Зеленко (12)

 Украина может отменить безвизовый режим с Израилем, - МИД

Министерство иностранных дел рассматривает возможность прекращения безвизового режима с Израилем, если тот и далее будет систематически нарушать права туристов из Украины.

Об этом на брифинге заявила спикер МИДа Екатерина Зеленко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".

"В случае, если иностранные правительства не будут надлежащим образом относится к борьбе с нелегальным наймом и трудоустройством на работу украинских граждан, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться, в частности, на границе, мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе – целесообразность сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права наших соотечественников систематически нарушаются", – сказала Зеленко.

"МИД Украины считает недопустимым, чтобы в каждом украинском туристе на границе видели нарушителя иммиграционных правил из-за неготовности или нежелания правительств бороться с практикой нелегального трудоустройства в своих государствах", – подчеркнула спикер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Власти Израиля задержали самолет со 140 украинцами в знак протеста на отказ Киева впустить в страну 35 израильтян. Проблема имеет системный характер, - Логвинский

Напомним, между Украиной и Израилем возник скандал из-за недопуска группы израильтян в Украину. В Госпогранслужбе рост отказов объяснили увеличением количества недобросовестных туристов.

С начала года Украина не пустила в страну 96 израильтян, а Израиль – 503 украинцев. В 2018 году Израиль не впустил 7730 украинцев.

Ситуация в аэропортах Украины и Израиля станет темой двусторонних консульских консультаций в марте.

Также на Цензор.НЕТ: С начала года в Украину не впустили 96 израильтян, отказ во въезде в Израиль получили около 500 украинцев, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3114259
 
   
 Топ комментарии
 
Это писец... Хотя отменить безвиз с Израилем, который не нападал на Украину, который не убивает украинцев в Украине, который не оккупировал и метра украинской земли...
Зато с рашкой, которая оккупировала часть украинской земли и постоянно убивает украинцев... нельзя отменить безвиз (лично Порошенко против этого)...
Цинизм липецкого мародёра зашкаливает.
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Давно пора /Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз"./ В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля.
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зато с рашкой нельзя отменять безвиз, правда?
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здесь будет шо то одно из двух - израиль либо расстроится, либо испужается - третьего не дано Украина может отменить безвизовый режим с Израилем, - МИД - Цензор.НЕТ 3369
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Ізраїль все одно не буде пускати наших громадян в країну і розвертати сотнями назад в Україну, а ми як лохи будемо пускати всіх без візи!
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павлуха - сказал - павлуха - сделал, или ты в этом сумневаешься?
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В Израиле большая почасовая оплата труда и в том числе можно устроиться нелегалом,что многие украинцы и делают,достаточно почитать форумы о нелегальной работе в Израиле,проблема не в Израиле ,а в том что власти Украины довели людей до состояния дешевой рабочей силы во всем мире
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Аа то!
Это ж если с каждого хасида по сотке американских рублей брать за визу (а ими Борисполь все время забит) , так всем украинцам можно в Эйлат ехать отдыхать Украина может отменить безвизовый режим с Израилем, - МИД - Цензор.НЕТ 6746
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Причому летять вони не тільки з Бен-Гуріону але і з Будапешту. Сам бачив минулого грудня коли летів літаком МАУ додому. І що цікаво їх там було 5 чоловік. Про Ізраїль мовчу там по півсалону цих смердючих істот летить. Бо торік влітку і в Ізраїлі був.
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хасиды в Борисполе ведут себя по хмаски,в прошлый раз пришлось почти за руку одного бородатого козла вытягивать из очереди,которую он занял всех обогнав
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А хто його депортує? Євреї одразу цілий літак розвернуть у відповідь. Вони і з терористами по іншому ніж ми воюємо. Одного ізраїльтянина вб'ють, а у відповідь ті цілий квартал знесуть авіацією та артилерією і весь світ мовчить, а в нас мінські угоди якісь це забороняють на відміну від ординців.
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если бы он не стал в очередь,я бы его лично депортировал в травпункт,у себя дома наглеть будет
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О как повернуть хотят, мол это не нам виз сделают, а мы им
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Уже со всеми перегавкались соевые. Даже со своими
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Давно пора /Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз"./ В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля.
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зато с рашкой нельзя отменять безвиз, правда?
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зато с рашкой нельзя отменять безвиз, правда?/Льзя.Не правда.
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То есть это неправильно, что Порошенко запретил отменять безвиз с агрессором рашкой?
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Тема статьи-Украина может отменить безвизовый режим с Израилем.
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в связи с этим и вопрос... с Израилем можно отменять безвиз а рашкой нельзя, почему?
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Ну а куда им деваться? Да, ездят в мордор на поклон, только чтобы он ракеты хамасу не поставлял.
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давно пора ...а заодно зону "свободной" торгівлі "заточеной" на вивіз сировини з України
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Это писец... Хотя отменить безвиз с Израилем, который не нападал на Украину, который не убивает украинцев в Украине, который не оккупировал и метра украинской земли...
Зато с рашкой, которая оккупировала часть украинской земли и постоянно убивает украинцев... нельзя отменить безвиз (лично Порошенко против этого)...
Цинизм липецкого мародёра зашкаливает.
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Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз"./ В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля.
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А рашкам поддеражала, да? поэтому и безвиз с ней?
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мы о параше ведем разговор, да? или об Израиле..
а то истерика - вай, евреев не пускают в Украину, хасидам срать в Умане - запрещают!(с)
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И о параше... Меня не волнует Израиль... евреи не убивают украинцев... Меня волнуют рашисты, которые убивают украинцев... Почему с убийцами украинцев, с рашистами до сих пор не отменен безвиз?
потому что Порошенко будет драпать в рашку скоро?
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ваш цинизм зашкаливает: вам пофиг что права украинцев в Израиле нарушают, но стоило намекнуть о вводе виз с Израилем.... вы готовы в придверный коврик превратится - но не допустить этого)
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ну так вывод напрашивается сам собой! отменить и с Израилем и парашкой Україна може скасувати безвізовий режим з Ізраїлем, - МЗС - Цензор.НЕТ 1140
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да троллю все равно - ему кдючевики в тексте и все )))))
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Петя, можешь не продолжать... ибо твоя тактика перехода на личности не спасает тебя а наоборот настраивает против тебя людей.
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геноцвали, я так и не понял, ты откуда строчишь: из Ольгино за деревянные или из Хайфы за шекели ? Украина может отменить безвизовый режим с Израилем, - МИД - Цензор.НЕТ 4152
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Порошенко, да знаем мы что ты жлоб и чмо, которое уже докатилось до снятия шапок с женщин..
Порошенко, ты в своём жлобстве уже переплюнул Януковоща.
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нет, это не Хайфа !
ух, боярышный выхлоп как пошел !!!!

Оля, ты что-ли ? Украина может отменить безвизовый режим с Израилем, - МИД - Цензор.НЕТ 6102
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Порошенко, а ну ещё раз блесни своим интеллектом, что бы дурь твоя тут всем видна была.
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Порошенко, если у тебя уже выхлоп пошёл, то лечись
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Ізраїль - то таке, а коли відміните безвізовий режим з паРашею?
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30 тис хасідів щорічно в Умань а скільки вони набудували і скупили землі.
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им визы в Израиль нахрен не нужны ибо итак туда сдрыснут если что, а народу лишние сложности.. Украина может отменить безвизовый режим с Израилем, - МИД - Цензор.НЕТ 5541
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але, какому народу?

весь народ уже давно там, здесь только лохи остались -Одесса и Подол пустые стоят ! Украина может отменить безвизовый режим с Израилем, - МИД - Цензор.НЕТ 5604
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э, так не пайдет , давайте после майских отменяйте, у меня билет забронирован.
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а тебя все равно не пустят, вместе со 150 другими пассажирами Боинга Украина может отменить безвизовый режим с Израилем, - МИД - Цензор.НЕТ 6069
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Тогда надо озвучить цифры. Сколько беженцев из Израиля попросило в Украине убежище от режима Нетантягу? Думаю 0
Сколько беженцев из Украины попросило в Израиле убежища от режима Попрошенко за последние 5 лет ? Насколько я знаю более 200 000.
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а почему не 200 миллионов? или 100500 миллионов.
То орут что во власти "одни евреи", то орут что уехали все.. Определитесь с методичками.
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Методички у вас, я в этом году был в израиле. Одно из гражданств у меня израильское.
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Ну если гражданство, тогда да, тогда конечно верим....второй по доверию, первый, как и положено, конечно Вальцман.
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А про туристов горбатого лепят. Туристы всем самолетом просят убежища. И не в Бен Гурионе что бы не толкаться, а у щирых украинских друзей на квартире. В 3х комнатных квартирах по 10 человек живут и по 1500-2000$ зарплаты получают.
А что может предложить украина ?
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5 лет ? Насколько я знаю более 200 000./ Украина пять неё лет воюет.Из неё сбежали крысы.Это нормально.
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Вы уверены что именно крысы сбежали ? Я лично знаком с 30-40 украинцами-беженцами. Большинство приличные люди, которым не нравятся что чиновники их грабят. Есть и крысы.. Проценов 10-15
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Так скоро все назад рвонут - клоуна обещают презиком поставить и рай всем будет в стране обеспечен....или смех... Украина может отменить безвизовый режим с Израилем, - МИД - Цензор.НЕТ 9889
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Пипец какой-то! А с ********* отменить безвиз нет желания никакого?!!!
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пруф: « из Украины попросило в Израиле убежища от режима Попрошенко за последние 5 лет ? Насколько я знаю более 200 000.»
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Пруфа не будет.официально такие цифры не публткуют. Эту цифру я слышал от израилитян. Но на израильских заводах украинцев чуть меньше чем негров. В строительстве в основном украинцы и арабы.
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Має бути взаємна повага. Якщо її не має з боку Ізраїля, то про що мова?
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Может не впускать в Украину евреев которые целыми таборами приезжают на свой еврейский праздник как саранча.
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Зручніше щоб питання пропуску в Ізраїль вирішувалося на території України, а не в ізраїльському аеропорту.
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Вернуть крепостных из за кордону, не выпускать, при таком пастухе все могут разбежаться.
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Это таки как??? На этническую родину.. хоть чучелом.. хоть тушкой но за шекели??????????
А понимаю что есть всегда и у всех свой гешефт...
но шоб так опять таки за рыбу гроши???? Украина может отменить безвизовый режим с Израилем, - МИД - Цензор.НЕТ 2574
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Цікаво як це питання буде вирішено коли президентом України оберуть галахічного (істинного) єврея Зеленського ?
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Как говорит Рабе...
а войдешь ли ты в дом "рпалестины"??? Украина может отменить безвизовый режим с Израилем, - МИД - Цензор.НЕТ 152
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Если вводить визовый режим только на период Рош ха-Шана... то Умань станет более шикарным городом, чем Лас-Вегас, или Монте-Карло
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После этого заявоения Натаньяху спешно завершил свой визит в Кремле - партнеры договорились позже перетереть детали по-телефону.

Netanyahu and Putin will speak on the phone on Thursday morning and a new date for a face-to-face meeting will be set, according to a diplomatic source. A Kremlin aide confirmed that Netanyahu canceled the meeting due to domestic political affairs, Russian media reported.


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не, ты глянь ! даже кипу ради колорадки снял !

верный запукинец
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ой, Умань напряглась... им не интересны ваши терки... у них неделя год кормит...
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Це міф. Там заробляють на хасидах одиниці.
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не знаю не знаю!
если б единицы...давно б избавились от того набега... но нет! терпят
(и Цадика отдали на перезахоронение..)
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Терплять бо це історична спадщина і міжнародні відносини, а не тому що там якісь мегазаробітки для уманчан. На євреях багато заробиш ... Якраз ! )))
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Умань спокойная.. все там уже ж ими и скуплено! три шкры дерут они же..с своих дервишей.
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Ага, т.е. безвиз с козломордией вообще не напрягает. Яснопонятно
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Этот вопрос уже давно нужно было подымать, евреи охамели. Уж лучше потерять время на получение или отказ визы на месте, чем мариноваться на границе и терять деньги, если не пропустят.
В августе прошлого года тоже попал. Не пропустили сцуки. При том, что мою девушку пропустили, а меня - нет, которая там не была никогда (но перед этим спросили - если не пропустят одного из нас, поедет ли другой самостоятельно. конечно же получили отрицательный ответ). И как бы я уже был там несколько лет назад, т.е. есть в базе и денег на два дня предоставил больше чем достаточно + 3 карты.
К слову, заехали на КПП со стороны Египта около 12 ночи, 5 минут на прохождение египтян и потом - ойвэй началось. Допрашивали на будке минут 10, рылась тварь в телефоне, считала деньги, после этого - до 4:20 тупо сидели на отстойнике и ждали не понятно чего. Дальше отказ и обратно. Собралось 4 автобуса людей, 3 - завернули обратно. На один автобус насобирали, из кого пропустили - белорусы, кацапы и немного украинцев. Все, кого не пропустили - украинцы.
Итого, 4 с половиной часа в загоне как скот сидели и дети, и старики в т.ч.
Нам ещё повезло, т.к. отдыхали в Табе и нам 10 минут езды в гостиницу. А все остальные с Шарма. Денег нихрена им не вернули за оплаченную экскурсию + 4 часа в одну и 4 в обратную сторону в автобусах + ночь в израильском отстойнике.
Так что нуегонакуй этот Израиль с такими делами. Очень частые полёты в Европу - даже обратный билет или бронь гостиницы не проверили не разу.
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Та подождите немного. Пэдре же надо будет скоро куда-то сваливать.
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с рашкой не только нельзя отменить безвиз а и нужно еще подписать договор по азовскому морю который смягчит ответственность рашки и санкции в целом. Браво, так переможемо, плять...
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Еврей это состояние души. Они всегда крутят и изворачиваются. Не поймёшь когда они говорят правду когда делают себе хорошо.
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Гасударство Израиль - это сионистское государство с официальной сионистской человеконенавистнической идеологией. Мало того, официальной религией в Израиле признано иудаизм, как идейное начало сионизма, который всех за исключением самих евреев объявляет второсортными и такими, которые должны находиться в подчинении у мверхлюдей - евреев!!!! Никакого сходства с нацизом, которым объявлялись сверх человеками уже не евреи, но арийская расса.Т.о. сионизм - это ещё более постыдное явление чем нацизм. Главными жертвами еврейского нацизма, т.е. сионизма, 70 лет назад стали палестинцы, которые и по сей день являются заложниками нацистского государства Израиль!!!!!! Израиль - это нацистское человеконенавистническое государство, участь которого также предрешена как и участь нацистской Германии. Иудаизм ждёт такое же мировое осуждение как и нацизм, а всех адептов иудаизма, начиная с руководства Израиля ждёт свой Нюрнбергский трибунал!!!! Поэтому разрыв безвиза с Израилем это ничто, необходим полный разрыв всех дипломатических отношений с нацистским государством Израиль!!!!!!!
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Иудаизм ждёт такое же мировое осуждение как и нацизм, а всех адептов иудаизма, начиная с руководства Израиля ждёт свой Нюрнбергский трибунал!!!! Поэтому разрыв безвиза с Израилем это ничто, необходим полный разрыв всех дипломатических отношений с нацистским государством Израиль!!!!!!!
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