 Украина может отменить безвизовый режим с Израилем, - МИД

Об этом на брифинге заявила спикер МИДа Екатерина Зеленко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".
"В случае, если иностранные правительства не будут надлежащим образом относится к борьбе с нелегальным наймом и трудоустройством на работу украинских граждан, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться, в частности, на границе, мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе – целесообразность сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права наших соотечественников систематически нарушаются", – сказала Зеленко.
"МИД Украины считает недопустимым, чтобы в каждом украинском туристе на границе видели нарушителя иммиграционных правил из-за неготовности или нежелания правительств бороться с практикой нелегального трудоустройства в своих государствах", – подчеркнула спикер.
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Напомним, между Украиной и Израилем возник скандал из-за недопуска группы израильтян в Украину. В Госпогранслужбе рост отказов объяснили увеличением количества недобросовестных туристов.
С начала года Украина не пустила в страну 96 израильтян, а Израиль – 503 украинцев. В 2018 году Израиль не впустил 7730 украинцев.
Ситуация в аэропортах Украины и Израиля станет темой двусторонних консульских консультаций в марте.
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Это ж если с каждого хасида по сотке американских рублей брать за визу (а ими Борисполь все время забит) , так всем украинцам можно в Эйлат ехать отдыхать
Зато с рашкой, которая оккупировала часть украинской земли и постоянно убивает украинцев... нельзя отменить безвиз (лично Порошенко против этого)...
Цинизм липецкого мародёра зашкаливает.
а то истерика - вай, евреев не пускают в Украину, хасидам срать в Умане - запрещают!(с)
потому что Порошенко будет драпать в рашку скоро?
Порошенко, ты в своём жлобстве уже переплюнул Януковоща.
ух, боярышный выхлоп как пошел !!!!
Оля, ты что-ли ?
весь народ уже давно там, здесь только лохи остались -Одесса и Подол пустые стоят !
Сколько беженцев из Украины попросило в Израиле убежища от режима Попрошенко за последние 5 лет ? Насколько я знаю более 200 000.
То орут что во власти "одни евреи", то орут что уехали все.. Определитесь с методичками.
А что может предложить украина ?
А понимаю что есть всегда и у всех свой гешефт...
но шоб так опять таки за рыбу гроши????
а войдешь ли ты в дом "рпалестины"???
Netanyahu and Putin will speak on the phone on Thursday morning and a new date for a face-to-face meeting will be set, according to a diplomatic source. A Kremlin aide confirmed that Netanyahu canceled the meeting due to domestic political affairs, Russian media reported.
верный запукинец
если б единицы...давно б избавились от того набега... но нет! терпят
(и Цадика отдали на перезахоронение..)
В августе прошлого года тоже попал. Не пропустили сцуки. При том, что мою девушку пропустили, а меня - нет, которая там не была никогда (но перед этим спросили - если не пропустят одного из нас, поедет ли другой самостоятельно. конечно же получили отрицательный ответ). И как бы я уже был там несколько лет назад, т.е. есть в базе и денег на два дня предоставил больше чем достаточно + 3 карты.
К слову, заехали на КПП со стороны Египта около 12 ночи, 5 минут на прохождение египтян и потом - ойвэй началось. Допрашивали на будке минут 10, рылась тварь в телефоне, считала деньги, после этого - до 4:20 тупо сидели на отстойнике и ждали не понятно чего. Дальше отказ и обратно. Собралось 4 автобуса людей, 3 - завернули обратно. На один автобус насобирали, из кого пропустили - белорусы, кацапы и немного украинцев. Все, кого не пропустили - украинцы.
Итого, 4 с половиной часа в загоне как скот сидели и дети, и старики в т.ч.
Нам ещё повезло, т.к. отдыхали в Табе и нам 10 минут езды в гостиницу. А все остальные с Шарма. Денег нихрена им не вернули за оплаченную экскурсию + 4 часа в одну и 4 в обратную сторону в автобусах + ночь в израильском отстойнике.
Так что нуегонакуй этот Израиль с такими делами. Очень частые полёты в Европу - даже обратный билет или бронь гостиницы не проверили не разу.