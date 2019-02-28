 Сейчас мы совсем иначе воспринимаем Россию, чем пять лет назад. Сегодня у нас есть и воля, и способность отреагировать, - Волкер

У Запада сегодня есть способность отреагировать на агрессию России, заявил в интервью "Голосу Америки" специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы совсем иначе воспринимаем Россию, чем пять лет назад. Мы видели российскую агрессию в Крыму и на востоке Украины. И теперь хорошо понимаем, что происходит. Мы уже выстроили систему реагирования на эти вызовы", – сказал Волкер.
Он отметил, что США ввели санкции, поддерживают реформы в Украине, помогают повысить обороноспособность.
"Мы гораздо теснее координируем наши усилия в этом направлении с Евросоюзом. То есть сейчас у нас гораздо больше ресурсов и лучшее понимание ситуации. Отсюда и мой оптимизм, что сегодня у нас есть и воля, и способность отреагировать гораздо быстрее", – подчеркнул представитель Госдепартамента.
Полиция Стокгольма задержала накануне еще одного человека. подозреваемого в шпионаже в пользу России, который собирал разведданные с 10 апреля по 30 сентября 2018 года.
Об этом пишут в четверг, 28 февраля, шведские СМИ и, в частности таблоид Аftonbladet со ссылкой на документы следствия и прокурора Швеции Ханса-Юргена Ханстрема .
Представитель полиции безопасности Швеции (СЭПО) Карл Мелин подтвердил в беседе с журналистами факт задержания подозреваемого, оставив без ответа вопрос: связан ли этот человек с тем, кого задержали в минувший вторник.
Ранее на этой неделе сообщалось, что СЭПО задержала работника хайтека, подозреваемого в сборе разведданных в пользу России, которого, как полагает следствие, завербовали агенты российских спецслужб, "работающие под дипломатическим прикрытием".
Ожидается, что слушания об избрании ему меры пресечения состоятся в пятницу, 1 марта.
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Хвилинка історії
Уявіть собі, друзі, що у 2442 році, коли Україна безумовно буде високорозвиненою країною, в шкільних підручниках з Історії України для 8 класу про наш час напишуть: "Територія України у першій половині ХХІ століття, за свідченнями **********, була населена наркоманами і проститутками". А в якості доказу цього історичного факту наводитимуться скріншоти з писаній кремлівських пропагандонів.
До чого це я... Дідові до рук потрапив один із теперішніх шкільних підручників для 8 класу, в якому у присвяченому Берестейській унії 1596 року параграфі дітям розповідається про крайню ступінь моральної деградації православ'я на території Речі Посполитої. А в якості доказу цього нібито історичного факту повідомляється, що "нерідко православних єпископів притягали до суду за вбивства, розбої, насильство над жінками, двоєженство і троєженство...". Який висновок наші учні мають зробити з такого факту? Як мінімум, що православні священики були бандитами, а у вільний від розбоїв час гріховодили у своїх гаремах.
Дідусь далекий від думки, що автори підручника не розуміють про що йдеться, підручник у цілому хороший, написаний кваліфіковано й грамотно. Але чому вони не пояснили дітям про які "свідчення" і яких "**********" мова. Або, принаймні, що то було за "багатоженство".
Насправді ніяких гаремів у православних священиків ніколи не було. Мова лише про те, що деякі священики-вдівці брали шлюб удруге. Що в православ'ї дійсно заборонено, принаймні було заборонено до останнього часу. Але в ХVI столітті на другий, чи тим паче третій шлюб у православ'ї дійсно існувала заборона, на яку не всі вдові священики зважали. Й бувало, що молодий сільський батюшка, поховавши дружину за якийсь час знову одружувався, аби не жити у гріху. От такий батюшка й був "двоєженцем". Таким "двоєженцем" був навіть митрополит Київський Онисифір Дівочка й саме це стало формальним приводом до його зміщення з посади. Хоча насправді, як дідусь собі думає, справжня причина його звільнення була в іншому.
Я розумію, що це може й дрібниця, але з учительського досвіду свого знаю, що саме на такі "дрібниці" учні звертають увагу у першу чергу. Й хіхікаючи запам'ятовують, що православні попи жили в гаремах. Від чого їхнє уявлення про реальну історичну картину спотворюється, тим більше, що в підручнику не розкрито історичний контекст тих "свідчень **********". І не пояснюється, що після Люблінської унії 1569 року православ'я у Речі Посполитій піддалося потужним ідеологічним ударам католицької церкви. Яка взяла курс на окатоличення "обивателів грецької віри" й для цього у першу чергу треба було дискредитувати православних священиків в очах їхньої пастви. Розгорнулася грандіозна пропагандистська війна за душі православної шляхти, полемічні писанія лише єзуїта Петра Скарги чого варті... Як бачимо, єзуїтська пропаганда тоді була досить ефективна, якщо її жертвами стали навіть автори ******** українських шкільних підручників.
Дідові можуть дорікнути, що такі свідчення, хай навіть суб'єктивні - історичні пам'ятки, і про них треба знати. Це правильно, але ж і православні полемісти у XVI-XVII ст.ст. теж не мовчали. Й також писали про католицьких отців усякі неприємні їм речі щодо дотримання ними целібату й таке інше. Та там така дискусія палала... справжній фейсбук. Однак у польських шкільних підручниках ні православні, ні унійні блогери-полемісти чомусь не цитуються. Не цитуються вони і в українських, тому історична картина подається спотворено й однобоко.
А відтак і зовсім незрозуміло, чому єзуїти своєї мети в Україні не досягли, їхній план провалився, а нашим предкам вдалося, хоч і не без втрат, але зберегти релігійну та національну ідентичність. Як усе відбувалося насправді дідусь досить детально оповідає у третьому томі "Історії України від діда Свирида", в окремому параграфі, присвяченому Берестейській унії.
Перечитуючи зараз рукопис того параграфу, весь час щось підправляю, але загалом він мені подобається. Я дуже далекий від церковних справ і дивлюся на обставини й наслідки проголошення унії очима хай сільського, але історика. Проте чудово розумію наскільки такі питання чутливі й зараз. Втім, сподіваюся, що знайдений дідом виклад цієї делікатної теми не викличе заперечень ні в українських греко-католиків, ні в українських православних. А може навіть їм такий підхід сподобається і сприятиме подальшому утвердженню приязні між двома українськими церквами.
Кому цікаво - третій том охоплює період від Кревської Унії 1385 року й до Хмельниччини і має побачити світ наприкінці травня. Цього року!
P.S. Цей пост не про релігію і не про церковні питання. А про ворожу пропаганду. Яка дуже живуча й буває, що століттями не втрачає своєї отруйної сили. І навіть проникає до шкільних підручників. Будьмо уважні.
Но за ваше понимание Украина заплатила территориями и многими жизнями...
Вот нахрена вам тогда были все эти ЦРУ, ФБР, все эти аналитики?
Мы то дурни..., но думали хоть вы поумнее...
Умнеть вам нужно было сразу после Приднестровья, Чечни, Грузии - времени было валом..
Но у них как бы контры сейчас на глобальной арене....
После того как перезагрузка с рашей недоумка Обамы умерла в мучениях...
Врезавшийся в мост в южнокорейском Пусане российский сухогруз Seagrand за 40 минут до этого протаранил круизный лайнер. Об этом сообщает The Korea Herald.
По информации федерального агентства, инцидент произошел при снятии с якоря: судно двигалось без буксира и лоцманской лодки. При столкновении с мостом в корпусе Seagrand образовалась дыра глубиной пять метров, у судна также сломалась сигнальная мачта. Отмечается, что после столкновения с мостом Seagrand развернулось и попыталось уплыть
Газета пишет, что капитан судна - российский гражданин - был пьян. По данным морской полиции в его крови обнаружили 0,86 промилле алкоголя при допустимом уровне в 0,03 промилле. В Национальном агентстве морской полиции пояснили, что наказание грозит тому, кто непосредственно управлял судном или отдавал приказы, находясь под действием алкоголя.