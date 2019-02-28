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 Политика Украины
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 "Укроборонпром" за год существенно снизил возможности для злоупотреблений: сокращен персонал, введен электронный документооборот, - Букин

Директор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин рассказал об антикоррупционных мерах, которые были приняты концерном за последнее время.

Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ.

Читайте также: "Оптимумспецдеталь" за все время поставила оборонным предприятиям продукции минимум на 200 млн, - глава "Укроборонпрома" Букин о фигуранте расследования Bihus.info

"Год назад я обещал сокращение персонала на 40%. Мы это сделали. Ввели электронный документооборот. Кстати, немногие компании или министерства могут этим похвастаться. Ввели электронные площадки, отменили квалификацию для предприятий-поставщиков, регулярно информируем правоохранительные органы о фактах злоупотреблений, выявленных на предприятиях в результате ревизий", - отметил чиновник.

При этом он согласился, что скорость реформ оставляет желать лучшего, подчеркнув, что основная причина этого – в законодательном поле.

"Мы инициировали прогрессивный закон про ГОЗ (гособоронзаказ. – Ред.). В структуре концерна сформировали дивизионы. Хотя существует проблема профессиональных кадров. До создания вертикального холдинга – еще долгий путь в вопросах правовой базы. Но в любом случае за год мы значительно снизили возможности для злоупотреблений", - рассказал Букин.

Полный текст интервью с Павлом Букиным читайте здесь.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.

Источник: https://censor.net.ua/n3114255
 
 
 Топ комментарии
 
Ну як діти,обісрались,та ховають обісрану жопу,а від них сморід несе на весь світ.
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Существенно снизил！ т.е. раньше было вообще на потоке, а сейчас так себе！
😀😀😀
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воровство на крови...... сволота.
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Давайте фотку букина, это будет как енот с тростью при упоминании этого....
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Существенно снизил！ т.е. раньше было вообще на потоке, а сейчас так себе！
😀😀😀
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Ну як діти,обісрались,та ховають обісрану жопу,а від них сморід несе на весь світ.
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Рафик ни ф чём не финофат! Извините нас пожалуйста, мы больше не будем. ну честное слово.
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вроде солидный пухлый чел, а гуторит хуже продавца обуви
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Есть такая байка. Когда Христа должны были распять, цыганка, пожалев его, украла гвоздь. «Не во грех тебе кража сия, - сказал Христос, - и детям твоим не во грех.» С тех пор Цыгане и воруют.
От интересно, в оборонпроме одни цыгане работают? "Укроборонпром" за год существенно снизил возможности для злоупотреблений: сокращен персонал, введен электронный документооборот, - Букин - Цензор.НЕТ 5628
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Не , там П.О.П. заправляет, который говорит устами Христа.

ен
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"Укроборонпром" за год существенно снизил возможности для злоупотреблений: сокращен персонал, введен электронный документооборот, - Букин

Ага, правда, правда...
Но Порошенко как обворовывал Укроборонпром так и дальше обворовывает, и ничто и никто ему не мешает в этом...
Судя по последнему скандалу...
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проблема с кадрами ...попристраивали на хлебные посты свои выводки с купленными дипломами , и ...надо же , проблема с кадрами , вашу контору всем колом под суд надо , а не слушать пустые оправдания
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Можно сказать, КРАДУТЬ И ЗА ДРУГИХ, но не меньше.
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Существенно - это процентов на 20-25 хоят бы? Гидный показнык!
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Другими словами: после утечки информации коррупционных схем, 40% штата уволено и введен жесткий контроль документооборота.
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Букін вже в СІЗО має сидіти,а він інтерв'ю роздає.
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Причём, давно. Кубло змеиное пытается всё перевести в героические подвиги, во славу отечества. Вопрос: кто и почему начал следствие по этому делу и почему фигуранты до сих пор не отстранены от дел, заметают следы и ваяют для нас всех байки про свои подвиги, и почему главнокомандующий сделал вид,что типа ничего об этом не знает, поручив начать расследование? Начальник СНБО! не знает, что под следствием его подчинённые, и не один год? Да, уж...
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сократили персонал. Ну да, чем меньше рыл, тем больше каждая доля!
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Букин - фигурант коррупционного скандала. Пусть ФБР расскажет...
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Орден Букину! Срочно! Это ж надо: "введен электронный документооборот" - создали табличку в Экселе; сократили персонал (типа от этого зависят возможности для злоупотребления, - теперь уволенная уборщица не сможет продать контрабанду за троекратной ценой); отменили квалификацию для предприятий-поставщиков - это вообще существенно снижает возможности для злоупотреблений, теперь даже МакДональдс может быть поставщиком; регулярно информируем правоохранительные органы - а пруфы можно, Букин?
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Короче, консерва, запаянная наглухо. Поможет ли - увидим. Матиос что-то подозрительно молчит. Сливает и выжидает?
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Снизил коррупцию через сокращение персонала? Да коррупция уже со всех щелей лезет. На экранах только малая часть.
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Це як? Красти будуть рідше, але більшими розмірами?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укроборонпром" за год существенно снизил возможности для злоупотреблений: сокращен персонал, введен электронный документооборот, - Букин
 
 
 
 
 
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