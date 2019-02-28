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Темы дня: Выборы-2019 Скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 "Он должен понимать, что происходит в сферах, которые для него являются новыми. Если нас позовут - мы рады помочь", - Лещенко о Зеленском

Народный депутат Сергей Лещенко объяснил свое желание выйти из фракции БПП расследованием журналистов о хищении в оборонном секторе и решением Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении. При этом Лещенко заявил, что в данный момент поддерживает внесистемных кандидатов на выборах президента.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Расследование журналистов и последнее решение Конституционного суда - это последняя капля. Вы понимаете, что значит это решение КС? Все дела, которые были открыты - закрывают. И когда парламент проголосует за новый закон, через полгода или еще когда-то, они будут недействительны. То есть сейчас каникулы для коррупции", - отметил он.

Как сообщалось, Лещенко находился на съезде политсилы, которая выдвинула кандидата Анатолия Гриценка. Также он вместе с экс-министром Данилюком присутствовал на встрече кандидата в президенты Владимира Зеленского с спецпредставителем госдепа США Куртом Волкером.

Он должен понимать, что происходит в сферах, которые для него являются новыми. Если нас позовут - мы рады помочь, - Лещенко о Зеленском 01

"Мы поддерживаем антисистемных кандидатов. На этих выборах нет кандидатов, которые бы представляли нашу партию. Я посещал съезд, который выдвинул Гриценко, так же, как и Данилюк, к примеру. А в понедельник мы были на встрече второго кандидата с Куртом Волкером. Понимаем, что этот второй кандидат может сделать абсолютно неожиданный результат. Для того, чтобы он был готов, он должен понимать, что происходит в сферах, которые для него являются новыми. Если нас позовут - мы рады помочь. Мы это делаем по собственной инициативе", - отметил Лещенко.

Он уточнил, что в данный момент не работает в штабе ни одного из кандидатов и речь не идет о перспективе получения им какой-либо должности в будущем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Найем, Залищук и Лещенко "порочат" идеи и ценности БПП, - нардеп Березенко

Ранее 28 февраля народные депутаты БПП Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко написали заявления о выходе из фракции. Свое решение выйти из фракции Залищук связала с последним скандалом о хищениях в оборонном секторе. Мустафа Найем объяснил, что для него последней чертой является решение Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114254
 
   
 Топ комментарии
 
пора вже сірожа на окружну) тут ти клієнта не зловиш
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Для етого кандидата новым является все что дальше сцены 95 квартала.
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Директор клиники не обязательно должен уметь вырезать аппендицит.
Он должен подобрать коллектив специалистов, которые это умеют.
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ну если коллектив со своиего абизянника, тогда да! Ибо другой--бенин--еще хуже для народа.
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Лещенко будет Минобороны, а Найем - главой МИД, а Беня - главой Нацбанка?

логично.
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мы тебя поняли. Директором клиники может быть клоун, который кроме как корчить рожи больше ничего не умеет
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СерожЭ видать подрезали финансирование, срочно ищет новых донатеров.
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Самый авторитентый в мире BLOOMBERG : Зеленский лидер президентского забега и украинский Трамп

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Одна розумна людина написала... "А ви підете лікувати зуби до актора, який гарно зіграв роль дантиста?"
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а порох кондитер или владелец марки?напрягись,лишнехромосомный,обоснуй разницу "Він має розуміти, що відбувається у сферах, які для нього є новими. Якщо нас покличуть - ми раді допомогти", - Лещенко про Зеленського - Цензор.НЕТ 3825
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Типо такой же популист, всеми возможными методами пропихиваемый Рашкой при этом, Раашка как бы не причём. "Він має розуміти, що відбувається у сферах, які для нього є новими. Якщо нас покличуть - ми раді допомогти", - Лещенко про Зеленського - Цензор.НЕТ 9738
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эту статью для "самого авторитетного в мире блумберга" написал некто небезызвестный Leonid Bershidsky, в разделе БЛОГОВ.

бывший редактор сайта СЛОН РУ - ватная консерва, российский либерал, который поучает Украину кого ей выбирать в президенты. Такая же зашкваренная консерва как был Шеремет.
тьфу, нашли на кого ссылаться.

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-01-10/volodymyr-zelensky-comedy-star-and-ukraine-s-donald-trump-wannabe
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Сборная шалав по политболу. Деньги не пахнут
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Перебігти із партії в партію і знов п'ять років сидіти в ВР - штани протирати.
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Ребята обязуются отсасывать лучше, чем у прошлого хозяина.
Возьмите меня.. я еще пригожусь...
До чего продажные твари.... за один день перекрасились...
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Цензор и Бутусов не словили смысл и не успели переобуться. Bloomberg, The Guardian, Reuters,Newsweek, как авторитеты мирового мнения, окончательно слили петю и ставят на Зеленского и называют его украинским Трампом "Він має розуміти, що відбувається у сферах, які для нього є новими. Якщо нас покличуть - ми раді допомогти", - Лещенко про Зеленського - Цензор.НЕТ 8794
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Та да...они же могут Зелю клоуном назвать...вот называют трампом...при этом трамп для них это клоун...😀
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чему? квартирку купить и переписать на диджейку? отгрести на центральной улице люлей? чему может научить серлещ и пуштун?
там не учить. там лечить надо. оно тупое как пробка.
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Зразу помітно шлюху зі стажем. Не скаже ж в лоба "готовий продатися", а красиво так викрутить.
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Щас на американских каналах показывают Зеленского как новго президента и украинского Трампа. Вашингтон тупо слил петьку и поставил на реального человека, который держит слово. Репортаж американского NBS NEWS :

https://www.nbcnews.com/news/world/comedian-volodymyr-zelensky-leads-polls-ukraine-s-presidential-race-n973811
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Это несомненно утешит дебилов, голосовавших за Пецю.
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Оба на! Щиколадные крысы уже к новому президенту подмазываться начинают! Интересно, интересно, и из хракции БПП уже побежали... Это что же получается, у Пецякрыса рейтинг в раене 1,8% настоящий вместо заявленого???
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Квартирное лизунишко вагин - переобувается??? Гниль мерзкая... Тьфу!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Он должен понимать, что происходит в сферах, которые для него являются новыми. Если нас позовут - мы рады помочь", - Лещенко о Зеленском
 
 
 
 
 
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