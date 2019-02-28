 "Он должен понимать, что происходит в сферах, которые для него являются новыми. Если нас позовут - мы рады помочь", - Лещенко о Зеленском

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Расследование журналистов и последнее решение Конституционного суда - это последняя капля. Вы понимаете, что значит это решение КС? Все дела, которые были открыты - закрывают. И когда парламент проголосует за новый закон, через полгода или еще когда-то, они будут недействительны. То есть сейчас каникулы для коррупции", - отметил он.

Как сообщалось, Лещенко находился на съезде политсилы, которая выдвинула кандидата Анатолия Гриценка. Также он вместе с экс-министром Данилюком присутствовал на встрече кандидата в президенты Владимира Зеленского с спецпредставителем госдепа США Куртом Волкером.

"Мы поддерживаем антисистемных кандидатов. На этих выборах нет кандидатов, которые бы представляли нашу партию. Я посещал съезд, который выдвинул Гриценко, так же, как и Данилюк, к примеру. А в понедельник мы были на встрече второго кандидата с Куртом Волкером. Понимаем, что этот второй кандидат может сделать абсолютно неожиданный результат. Для того, чтобы он был готов, он должен понимать, что происходит в сферах, которые для него являются новыми. Если нас позовут - мы рады помочь. Мы это делаем по собственной инициативе", - отметил Лещенко.

Он уточнил, что в данный момент не работает в штабе ни одного из кандидатов и речь не идет о перспективе получения им какой-либо должности в будущем.

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Ранее 28 февраля народные депутаты БПП Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко написали заявления о выходе из фракции. Свое решение выйти из фракции Залищук связала с последним скандалом о хищениях в оборонном секторе. Мустафа Найем объяснил, что для него последней чертой является решение Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении.

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