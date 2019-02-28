 На кону не просто безвиз, а поддержка Украины: может возникнуть кризис доверия, - Климкин о решении КС по незаконному обогащению

Об этом он написал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Телефон разрывается от звонков с вопросом: "А что же будет с безвизом в свете резонансного решения Конституционного суда?". Давайте попробуем успокоиться. Уверен, ЕС не будет наказывать миллионы украинских граждан за это решение. В конце концов, именно украинцы страдают от коррупции и коррупционных схем", - отметил Климкин.

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"Трагедия ситуации на самом деле в том, что борьба с коррупцией критически необходима нам самим. В то же время, это действительно часть наших обязательств перед друзьями и партнерами, в том числе, по безвизу. И я считаю, что обязательства существуют, чтобы их выполнять. В отношениях между партнерами должны непременно существовать две вещи: доверие и последовательность. Поэтому нам срочно нужно найти железобетонное правовое решение, которое раз и навсегда урегулирует все вопросы. И не только на перспективу, но и не позволит свести на нет всю проведенную за эти годы антикоррупционную работу", - считает глава МИД.

"Иначе - будем иметь серьезный кризис доверия в отношениях с нашими друзьями и партнерами. И на кону не просто безвизовый режим, а поддержка Украины. Не имеем права подвести тех, кто в нас верит, а главное - самих себя", - добавил министр.

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26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.