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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7346) КС (1238) безвизовый режим (1381) Климкин (2089)

 На кону не просто безвиз, а поддержка Украины: может возникнуть кризис доверия, - Климкин о решении КС по незаконному обогащению

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Европейский Союз не отменит действие безвизового режима с Украиной из-за решения Конституционного суда по статьи о незаконном обогащении.

Об этом он написал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Телефон разрывается от звонков с вопросом: "А что же будет с безвизом в свете резонансного решения Конституционного суда?". Давайте попробуем успокоиться. Уверен, ЕС не будет наказывать миллионы украинских граждан за это решение. В конце концов, именно украинцы страдают от коррупции и коррупционных схем", - отметил Климкин.

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"Трагедия ситуации на самом деле в том, что борьба с коррупцией критически необходима нам самим. В то же время, это действительно часть наших обязательств перед друзьями и партнерами, в том числе, по безвизу. И я считаю, что обязательства существуют, чтобы их выполнять. В отношениях между партнерами должны непременно существовать две вещи: доверие и последовательность. Поэтому нам срочно нужно найти железобетонное правовое решение, которое раз и навсегда урегулирует все вопросы. И не только на перспективу, но и не позволит свести на нет всю проведенную за эти годы антикоррупционную работу", - считает глава МИД.

"Иначе - будем иметь серьезный кризис доверия в отношениях с нашими друзьями и партнерами. И на кону не просто безвизовый режим, а поддержка Украины. Не имеем права подвести тех, кто в нас верит, а главное - самих себя", - добавил министр.

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На кону не просто безвиз, а поддержка Украины: может возникнуть кризис доверия, - Климкин о решении КС по незаконному обогащению 01

26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

Источник: https://censor.net.ua/n3114252
 
 
 Топ комментарии
 
Бо добре знає, що на виборах йому не перемогти. А своїх васалів треба рятувати. Тим більш, що він з ними у долі. ОПГ...
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На місці Євросоюзу треба призупинити безвіз, щоб до більшості нарешті дійшло- кто в нас за керманичів!
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вы всё про сра ли......
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Кто как, ведь если и примут новый закон, то по нему можно будет привлекать только за украденное после дня его принятия.
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и будут папередники чисты а нащадки в ****.. На кону не просто безвиз, а поддержка Украины: может возникнуть кризис доверия, - Климкин о решении КС по незаконному обогащению - Цензор.НЕТ 9576
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По старому есть разьяснения КС, все кто крав, всі вільні. Но нового еще не приняли,даже в проекте нет, есть только обісцяння, Еще сделайте поправку что скоро вибори,а перед виборами телевізор треба дивитись без звука-так ясніше все.
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Ты лучше думай о своей недоимперии, что ваше ***** отдал китаю! Что вас погнали ссаными тряпками отовсюду, а дальше будет еще больше.
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Зрозуміло. Всім приготуватися до візового режиму?..
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Так навіщо Перусь дав такий наказ суддям КС?
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Бо добре знає, що на виборах йому не перемогти. А своїх васалів треба рятувати. Тим більш, що він з ними у долі. ОПГ...
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Так це не до суддяів КС... а до Вам недолугих.. або голосуєте за ЦвароПецю.... а бо вам кабздець, а не безвіз...... На кону не просто безвиз, а поддержка Украины: может возникнуть кризис доверия, - Климкин о решении КС по незаконному обогащению - Цензор.НЕТ 7276
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Ти ще скажи, що Петрусь дає накази срать і сцять у твої штани
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это самое умное, что написано в твоей методичке?
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Если ты пользуешься таким товаром, как методичка, то это еще не значит, что все вокруг такие же как и ты. В отличие от тебя я пользуюсь своим умом и способностью реально рассуждать, мыслить и анализировать На кону не просто безвіз, а підтримка України: може виникнути криза довіри, - Клімкін про рішення КС щодо незаконного збагачення - Цензор.НЕТ 3470
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На місці Євросоюзу треба призупинити безвіз, щоб до більшості нарешті дійшло- кто в нас за керманичів!
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ну так у них как всегда пи...я компашка "производства туркменских хлопководов"

На кону не просто безвіз, а підтримка України: може виникнути криза довіри, - Клімкін про рішення КС щодо незаконного збагачення - Цензор.НЕТ 7565Святос
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Я читаю: На кону не просто безвіз, а підтримка України: може виникнути криза довіри, - Клімкін про рішення КС щодо незаконного збагачення - Цензор.НЕТ 7565Владимир_1958
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На кону не просто безвіз, а підтримка України: може виникнути криза довіри, - Клімкін про рішення КС щодо незаконного збагачення - Цензор.НЕТ 7565злой крот
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... и не позволит свести на нет всю проведенную за эти годы антикоррупционную работу", - считает глава МИД.

А на фото, это ж он и показывает, сколько антикоррупционной работы было проделано.
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главное, шо павлуха успел вовремя подвернуть джинсы, тока вот ширинку опять забыл застегнуть На кону не просто безвиз, а поддержка Украины: может возникнуть кризис доверия, - Климкин о решении КС по незаконному обогащению - Цензор.НЕТ 3334
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Что ОНО говорит?! ..Антикоррупционную работу! Сколько вернули украденного, кто сидит???
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Всі, хто треба, сидять у високих владних кріслах.
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А тобі цеє "крісло" не дісталося.... яка біда.... На кону не просто безвіз, а підтримка України: може виникнути криза довіри, - Клімкін про рішення КС щодо незаконного збагачення - Цензор.НЕТ 4269
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Нізачет. Невідбрехався. Бо ви свідомо це зробили.
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та ну , доверие в офшор не положишь ., нашо воно нашему порося
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Томос козламордым, засунули по самые гланды, по сей день потеют по методичкам)
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Они типа не только нас ******* но и их.
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Якщо Клямкін вважає то воно так і буде (з "не" спереді).
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Безвіз був не важливий для зрадоботів, тому їм можна не хвилюватися
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Вы вместе с Порошенко давно уже доверие просрали и имидж страны опустили ниже плинтуса.
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Не забудь вставая с дивана сказать это Туску, по пути в туалет, если ты туда ходишь

19.02.19 10:11 Туск - Порошенко: Вам есть, чем гордиться. Ваша репутация во всех столицах Европы очень высока

https://censor.net.ua/news/3112442/tusk_poroshenko_vam_est_chem_gorditsya_vasha_reputatsiya_vo_vseh_stolitsah_evropy_ochen_vysoka
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"Мы симпатизируем украинцам, - сказал мне один мой собеседник в Брюсселе, - но нам надоели ваши политики, которым нельзя верить и с которыми никто не хочет иметь дело. Никто уже не верит никому из Украины. Имидж страны такой, что вашему руководству не хватает честности - и с этим вашей стране еще долго придется жить..." - это из его выступления в Раде. А я не хочу что бы у нас ворье было в руководстве страны. Один шапкокрад уже думал что все схвачено. И этот не оправдал доверия, деньги победили президента, не получилось из него нашего Вашингтона, пусть уходит. Только Ростов удже не резиновый. А ты встань уже с унитаза. Нам здесь виднее. Хотя флажок может быть и липовый.
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Также, в пылу борьбы с Петей "истинные патриоты" забыли спросить с тех, кто принял законы на потребу толпы по которым люстрированные восстанавливаются...
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Нас с кацапами в два отдельных коррупционных лепрозория нужно законопатить. Если мы терпим коррупцию в таких масштабах то мы есть коррумпированное дерьмо как нация. Мы чумка Европы и ничего кроме разложения в Европу принести не можем. Мы все соучастники и как кацапы за свое ****, мы несем полную ответственность за наших ********.
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мы есть коррумпированное дерьмо как нация./Вянет лист, проходит лето,Иней серебрится... Юнкер Шмидт из пистолета Хочет застрелиться.Погоди, безумный, снова Зелень оживится! Юнкер Шмидт! Честное слово,Лето возвратится!
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Как я плох... Как я плох...
Лучше б маленьким издох...
Не могу я ни лежать, не могу я ни сидеть...
Нужно будет посмотреть не смогу ли я висеть? На кону не просто безвиз, а поддержка Украины: может возникнуть кризис доверия, - Климкин о решении КС по незаконному обогащению - Цензор.НЕТ 1722
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пусть заберут безвиз, томос и парашенку...
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Завидуй молча, кацап) вам этого и не видать с вашим ******)
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Доверие и репутация в международных отношениях во многих случаях ценяться выше сиюминутной выгоды.
А тут снова возникает вопрос о смене курса страны.
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Ну, а чего, Петя уже знает, как его получить, вернёться после выборов и опять достигнет победы.
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Шоколадник после слива компромата в отставку не подаст, как это делают на Западе. Его надо сносить, желательно в первом туре. Зеля пообещал посадить петьку-контрабандитса. ЕСЛИ ТЫ ЗА ТО ЧТОБЫ ВОР СЕЛ В ТЮРЬМУ ГОЛОСУЙ ЗА ЗЕЛЕНСКОГО! На кону не просто безвиз, а поддержка Украины: может возникнуть кризис доверия, - Климкин о решении КС по незаконному обогащению - Цензор.НЕТ 5336
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А Клімкін зараз із себе корчить невинне дитя, хоча давно вже в курсі соєвих "розкладів". Виявляється, що соєві намахали не тільки народ України (а цим вони займаються постійно і тільки ідіот цього не може не помітити), а й Євросоюз. Цікаво розгортаються події...
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Да, нехорошо получилось. Мы то ладно, люди привыкшие но Евросоюз больше всех жалко...
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Можна подумати що в когось була колись якась довіра до цих маріонеток. На кону не просто безвиз, а поддержка Украины: может возникнуть кризис доверия, - Климкин о решении КС по незаконному обогащению - Цензор.НЕТ 7402
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"Красти треба, бо путін нападе" - Карл Волох
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Порохолизи,це перемога тепер жодного чинушу не посадять за розкрадання бюджету воюючої країни.
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Ось як КС служить народу України? Звичайні холуї у корупціонерів.
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Климкин - капитан очевидность... Может петя его почитает и поймет это))
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Уберите безвиз , Петя с судьями на своей шкуре испытает любовь народа, причем быстро и доходчиво
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Легалізувати награбоване в найбіднішого народу в Європі, і зробити вигляд ніби нічого страшного не сталось. Нормуль.
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От всякого чекав вiд кацапур, та такого... Обуреню нема меж
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В старые добрые времена на кону и поболее бывало, жигули, например, а тут какой то безвиз. Карта не лошадь, к утру подойдет (с)
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Вам его тем более не видать, так шо, не потей зря)
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Ну я еще раз говорю, не потей зря козломордое)
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ну так пусть сходит к своему сюзерену и спросит у него за этих его конституционных проститутках
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Руководство страны давая разрешение на грабеж страны показывает всему миру что они есть руководство банды , а не страны!
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Це прямі наслідки проведеної владою судової реформи та загравання з суддями-корупціонерами епохи підрахуя ківалова та портнова. Невже не зрозуміло що цих людей не змінити і в самий непотрібний для влади момент ця бомба вибухне знижуючи рейтинги. Адже те що прийняли ксуді ставить під питання багато чого в тому числі такі улюблені для президента мантри про безвіз.
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наконец петруха начал выполнять обещания данные путину перед выборами в 2014г
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Щас всё свалят на проституционный суд.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа кону не просто безвиз, а поддержка Украины: может возникнуть кризис доверия, - Климкин о решении КС по незаконному обогащению
 
 
 
 
 
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