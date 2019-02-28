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 Политика Украины
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 Нардеп Дубиль не явился на допрос, - ГБР

Нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль не пришел в Государственное бюро расследований на допрос по делу о так называемой "избирательной сетке".

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Господин Дубиль на допрос не пришел. Мы его пригласили через аппарат Верховной Рады, но он не явился. О мотиве своего отсутствия не сообщил", – сказали в пресс-службе.

В свою очередь нардеп от "Батькивщины" заявил, что никаких документов о вызове на допрос не получал.

"О том, что меня кто-то куда-то вызывает, я узнал от своей семьи. Мои дети видели какой-то телевизионный сюжет и немедленно мне позвонили. Никаких официальных приглашений или вызовов я на сегодня не получил", – цитирует Дубиля пресс-служба "Батькивщины".

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По его словам, таким образом власть пытается давить "на главного оппонента провластного кандидата на пост президента Юлию Тимошенко".

"Не будучи до конца уверенными в том, что сработает их схема подкупа избирателей, что они смогут сфальсифицировать результаты выборов благодаря подделке протоколов или использованию транзитного сервера, власти начали беспрецедентное со времен Януковича давление на своих политических оппонентов", – говорится в заявлении "Батькивщины".

Напомним, Государственное бюро расследований вызывало народного депутата фракции "Батькивщина" Валерия Дубиля для участия в допросе в уголовном производстве по ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины в качестве свидетеля.

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21 февраля заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что сотрудники СБУ разоблачили "избирательную пирамиду" в ряде регионов Украины, которая работала под руководством народного депутата Украины и имела целью обеспечить конкретному кандидату победу на выборах. Удалось также выяснить фамилию народного депутата Украины, который организовал и контролировал деятельность "избирательной пирамиды". Им оказался член партии ВО "Батькивщина" Валерий Дубиль.

Источник: https://censor.net.ua/n3114251
 
 
 Топ комментарии
 
А у Бендерах не треба питати,хто такі Вальцмани Порошенко?
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Спроси, мне то что. Или копни, ты же крот...
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в оковы его и в форт - а там пятки на огонь и вуаля)))))
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выглядит, как жалкие потуги эрегированной плоти Дубиль не явился на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 4633
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Морозитися буде, доки не знімуть недоторканність, а поки знімуть він у рашу втече.
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Ну снимут,дальше-то что?Вы носитесь с этой идеей,а толку с неё нуль,как и с УК и КУ.
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Потім волатиме, що такого навіть при януковичі не було...
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Та некогда ему. Владимировна срочное партзадание дала-- возглавить поставки амфитамина.
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Вы спросите любого человека в Прилуках, кто был Валера Дубиль в конце 90х начале 2000х. ...
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А у Бендерах не треба питати,хто такі Вальцмани Порошенко?
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Після сталінської окупації Бесарабії закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004),
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1974 переїхав з Болграда до Бендер Молдавської РСР на Бендерський дослідницький експериментально-ремонтний завод. Від 26 вересня 1974 до 1 грудня 1983 - директор заводу, за його директорства були збудовані заводська поліклініка і багатоквартирний будинок для працівників заводу.
Думаю, поганого про нього там не скажуть. Дубіль не з'явився на допит, - ДБР - Цензор.НЕТ 2926
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Так вот за что его на баланду на 5 лет тогда приземлили...за добрые дела...он оно как бывает.
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Спроси, мне то что. Или копни, ты же крот...
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Мабуть сматрящій від Коломойського.
У нього така пика, що якби почали бити не по паспорту а по морді, то він перший би під роздачу потрапив1
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Только созданы, ещё не "наколядувалы" поэтому босые и голые, сироты одним словом
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А шо обязан ?!

Вы сперва с "предвыборными педофилами" из "Артека" доведите дело до конца Нардеп Дубіль не з'явився на допит, - ДБР - Цензор.НЕТ 9

У него выборы на носу , ему нужно помагать своему кандидату .

Ну а после выборов - вы врядли захотите даже вспоминать это "дело" .
Плавали , знаем !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп Дубиль не явился на допрос, - ГБР
 
 
 
 
 
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