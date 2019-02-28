 Нардеп Дубиль не явился на допрос, - ГБР

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Господин Дубиль на допрос не пришел. Мы его пригласили через аппарат Верховной Рады, но он не явился. О мотиве своего отсутствия не сообщил", – сказали в пресс-службе.

В свою очередь нардеп от "Батькивщины" заявил, что никаких документов о вызове на допрос не получал.

"О том, что меня кто-то куда-то вызывает, я узнал от своей семьи. Мои дети видели какой-то телевизионный сюжет и немедленно мне позвонили. Никаких официальных приглашений или вызовов я на сегодня не получил", – цитирует Дубиля пресс-служба "Батькивщины".

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По его словам, таким образом власть пытается давить "на главного оппонента провластного кандидата на пост президента Юлию Тимошенко".

"Не будучи до конца уверенными в том, что сработает их схема подкупа избирателей, что они смогут сфальсифицировать результаты выборов благодаря подделке протоколов или использованию транзитного сервера, власти начали беспрецедентное со времен Януковича давление на своих политических оппонентов", – говорится в заявлении "Батькивщины".

Напомним, Государственное бюро расследований вызывало народного депутата фракции "Батькивщина" Валерия Дубиля для участия в допросе в уголовном производстве по ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины в качестве свидетеля.

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21 февраля заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что сотрудники СБУ разоблачили "избирательную пирамиду" в ряде регионов Украины, которая работала под руководством народного депутата Украины и имела целью обеспечить конкретному кандидату победу на выборах. Удалось также выяснить фамилию народного депутата Украины, который организовал и контролировал деятельность "избирательной пирамиды". Им оказался член партии ВО "Батькивщина" Валерий Дубиль.