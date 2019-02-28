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 Политика Украины
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 Судна под флагом Украины почти не ходят через Керченский пролив, - Слободян

Из-за международного давления Россия стала с меньшими преградами пропускать иностранные суда через Керченский пролив.

Об этом сказал на брифинге помощник председателя ГПСУ, пресс-секретарь Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суда под украинским флагом практически не перемещаются через Керченский пролив. Что касается иностранных судов, то сейчас под давлением международного сообщества РФ с меньшими преградами пропускает иностранные суда, которые следуют в украинские порты на Азовском море", - сказал он.

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В то же время Слободян отметил, что уменьшилось и количество судов, которые следуют через Керченский пролив.

Он сообщил, что в этом году 67 иностранных судов россияне осмотрели в движении во время следования к морским портам Украины в Азовском море.

Спикер отметил, что в целом говорить о режиме пропуска россиянами судов через Керченский пролив нужно только в контексте незаконной аннексии Россией Крыма и Керченского пролива. "Потому сегодня они более лояльны под давлением международного сообщества и пропускают судна, а завтра что-то кому-то придет в голову и они снова в течение ограниченного времени заблокируют Керченский пролив", - подчеркнул он.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3114246
 
 
 Топ комментарии
 
А ви на них почните Рошен возити,побачите як їх без черги Ху"ло пропусте.
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Роман Сикора 59a8da29. "барыга" - из методички "ольгинских" х**лоботов. Придумайте что-то новое, дебилы.
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«28 февраля 2019
Врезавшийся в мост российский сухогруз протаранил круизный лайнер.
Врезавшийся в мост в южнокорейском Пусане российский сухогруз Seagrand за 40 минут до этого протаранил круизный лайнер. Об этом сообщает The Korea Herald.
Газета пишет, что капитан судна - российский гражданин - был пьян. По данным морской полиции в его крови обнаружили 0,86 промилле алкоголя при допустимом уровне в 0,03 промилле. Имя мужчины не сообщается.»
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А ви на них почните Рошен возити,побачите як їх без черги Ху"ло пропусте.
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То, что иностранные судна стали легче проходить -это радует, а наши почему совсем не ходят? Где международная помощь? Я говорила и еще раз повторяю,ройте канал и делайте из Крыма остров, тогда и безопасность повысится и кораблям будет куда проходить.Пэдря конечно этого не сделает.
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то ходят суда, а не судна это и так понятно.. Судна под флагом Украины почти не ходят через Керченский пролив, - Слободян - Цензор.НЕТ 7412
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«28 февраля 2019
Врезавшийся в мост российский сухогруз протаранил круизный лайнер.
Врезавшийся в мост в южнокорейском Пусане российский сухогруз Seagrand за 40 минут до этого протаранил круизный лайнер. Об этом сообщает The Korea Herald.
Газета пишет, что капитан судна - российский гражданин - был пьян. По данным морской полиции в его крови обнаружили 0,86 промилле алкоголя при допустимом уровне в 0,03 промилле. Имя мужчины не сообщается.»
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Это они его еще 23 февраля не видели! Просто не успело все выветриться... Судна під прапором України майже не ходять через Керченську протоку, - Слободян - Цензор.НЕТ 6580
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Думаю что мародер- барыга после результатов первого тура опять что то замутит в Керченском проливе
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Роман Сикора 59a8da29. "барыга" - из методички "ольгинских" х**лоботов. Придумайте что-то новое, дебилы.
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барыга он и есть барыга, этот брэнд узнаваем во всём мире. как и путин-х...ло!!! Судна під прапором України майже не ходять через Керченську протоку, - Слободян - Цензор.НЕТ 9022
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Просто не перевели: "морські судна". А не это:


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Так кто врет?-----------------Станом на 3 грудня 2018 року спостерігається рух суден через Керченську протоку у напрямку українських портів в Азовському морі. Про це повідомив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян. «Так, частково розблоковані порти Бердянськ та Маріуполь. Судна здійснюють свій рух на вхід та вихід через Керченську протоку у напрямку українських портів. Судна зупиняються російською стороною, оглядаються, як і раніше, проте частково рух відновлено»..... Очільник Міністерства інфраструктури зазначив, що розблокування українських портів стало можливим завдяки скоординованим діям української влади, жорсткій та однозначній міжнародній реакції, а також увазі з боку іноземних медіа: «Вчора разом із заступником Міністра оборони України Анатолієм Петренком та керівником Адміністрації морських портів України ми зробили розширену спільну прес-конференцію в порту Маріуполя для іноземних медіа, де розповіли про порушення міжнародного права з бору Російської Федерації, економічні та геополітичні загрози від блокування портів Азову, а також закликали міжнародну спільноту виступити єдиним голосом на захист демократії, миру і свободи в Україні». Міністр інфраструктури відзначив участь Президента України Петра Порошенка у врегулюванні ситуації на Азові та висловив сподівання, що найближчими днями українські порти буде розблоковано повністю, а наступним кроком стане звільнення українських моряків.
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Судна под флагом Украины почти не ходят через Керченский пролив, - Слободян Так ходят или почти не ходят?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудна под флагом Украины почти не ходят через Керченский пролив, - Слободян
 
 
 
 
 
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