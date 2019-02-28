 Судна под флагом Украины почти не ходят через Керченский пролив, - Слободян

Об этом сказал на брифинге помощник председателя ГПСУ, пресс-секретарь Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суда под украинским флагом практически не перемещаются через Керченский пролив. Что касается иностранных судов, то сейчас под давлением международного сообщества РФ с меньшими преградами пропускает иностранные суда, которые следуют в украинские порты на Азовском море", - сказал он.

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В то же время Слободян отметил, что уменьшилось и количество судов, которые следуют через Керченский пролив.

Он сообщил, что в этом году 67 иностранных судов россияне осмотрели в движении во время следования к морским портам Украины в Азовском море.

Спикер отметил, что в целом говорить о режиме пропуска россиянами судов через Керченский пролив нужно только в контексте незаконной аннексии Россией Крыма и Керченского пролива. "Потому сегодня они более лояльны под давлением международного сообщества и пропускают судна, а завтра что-то кому-то придет в голову и они снова в течение ограниченного времени заблокируют Керченский пролив", - подчеркнул он.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.