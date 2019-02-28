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 Политика Украины, Общество
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 Найем, Залищук и Лещенко порочат идеи и ценности БПП, - нардеп Березенко

Зампредседателя фракции БПП в парламенте Сергей Березенко назвал позитивом для его политсилы то, что нардепы Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко написали заявление о выходе из нее.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я приветствую то, что у них хватило смелости выйти из фракции, а не ждать, пока их исключат... Они использовали БПП как транспорт для того, чтобы попасть в парламент. И это поведение не журналистов или молодых политиков, а политиков прошлого", - отметил он.

Березенко объяснил, в чем состоит позитив действий Залищук, Найема и Лещенка.

"Наконец-то не будет в титрах под фамилиями этих депутатов надписи "БПП". Потому что они "порочат" идеи и ценности, которые исповедует эта политсила и фракция, которая является автором безвиза, антикоррупционного законодательства и обновления армии", - заявил Березенко.

В то же время нардеп отметил, что лишение мандата в компетенции съезда партии, по списку которой они пришли в парламент. А в ближайшее время съезд партии БПП не планируется.

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Ранее 28 февраля народные депутаты БПП Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко написали заявления о выходе из фракции. Свое решение выйти из фракции Залищук связала с последним скандалом о хищениях в оборонном секторе. Мустафа Найем объяснил, что для него последней чертой является решение Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении.

Источник: https://censor.net.ua/n3114242
 
 
 Топ комментарии
 
Ну про ващі цінності ми знаємо,так і кажи--Вони не бажають красти з Баригою грощі у Народа.
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Рыгак из маладой каманды кацманавта Черновецкого абсолютно прав. Мародерские идеи и гешефтные ценности Будки вызывают отвращение
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Найем, Залищук и Лещенко "порочат" воровские идеи и ценности БПП
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Главная ценность БПП - спросите джуниора !
А ещё она в Панамене , на Мальдивах и Сейшелах ...
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вышли и правильно сделали. а этот березен - шваль.
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Слова "ідеї", "цінності" якось не сумісні з буквосполученнями БПП, Порошенко, Березенко,Луценко,Матіос...
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Ідея - красти.
Цінність - гроші.
Тоді усе правильно.
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А сам "блочок пєті-путі" на якому транспорті заїхав у ВРУ?
А заїхав на нашій крові і брехливих обіцянках-цяцянках.
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це як?? Не крадуть як уся соево барижна банда....
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член молодой команды Черновецкого - стал моральный авторитетом БПП...
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Блин) Мустафа, ты видишь идеи? Нет... А они - есть! Клоуны, мля)))
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Не захотели контрабас из Рашки впятеро дорого толкать в ВСУ?
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Найем, Залищук и Лещенко "порочат" идеи и ценности БПП, - нардеп Березенко...

Це що якийсь новий вид троллінгу від "найчеснішого" депутата, який представляє "найчеснішу" партію БПП...
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березенко, ****, а про идеи и ценности порохла можно подробнее?
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Все свои "идеи" Мустафа реализовал променяв "блогерство" на депутатский мандат благодаря которому он ввез из Афганистана целый клан своих родственников - 93 человека получили статус беженцев в Украине. Им уже впору свою мечеть строить...
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да, купить порша за лихие деньги надо много ума иметь,
или чего он там купил ..
не тупите
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Найем, Залищук и Лещенко "порочат" идеи и ценности БПП, - нардеп Березенко

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А ценности внесли в декларации или только идеи Найєм, Заліщук і Лещенко "паплюжать" ідеї і цінності БПП, - нардеп Березенко - Цензор.НЕТ 9404 Найєм, Заліщук і Лещенко "паплюжать" ідеї і цінності БПП, - нардеп Березенко - Цензор.НЕТ 9713 Найєм, Заліщук і Лещенко "паплюжать" ідеї і цінності БПП, - нардеп Березенко - Цензор.НЕТ 726
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Барижна ідея :брехня і крисити з бюджету воюючої країни може тільки ворог.
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Вот гады ,мало воруют!!! На эту тему есть армейский анекдот: собирает командир батальона своих подчинённых офицеров на совещание и говорит - товарищи офицеры, был только что на совещании у командира полка ,и оказывается, что наш батальон занял второе место по измене офицерами своим жёнам. Да ,товарищ лейтенант Сидоров? Лейтенант Сидоров вскакивает краснея - а при чём тут я? Я своей жене вообще не изменяю! А комбат : вот из-за таких козлов как вы, лейтенант ,мы только на втором месте!
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Идеи и ценности БПП в одном слове - БАБЛО. Все остальное вторично.
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Имеют право тебя изобличать, засранчик!
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Насмешил, хоть, наверное, и не считает себя комиком.
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Ничего, пока есть такие люди, как Насиров и Розенблат, идеи и ценности БПП в полной безопастности.
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Найем, Залищук и Лещенко порочат идеи и ценности БПП, - нардеп Березенко

Найєм, Заліщук і Лещенко ********* ідеї і цінності БПП, - нардеп Березенко - Цензор.НЕТ 9173
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"Найем, Залищук и Лещенко порочат идеи и ценности БПП, - нардеп Березенко" - теперь можно смело называть БПП - Партия Политических Поддонков, остались почти одни коррупционеры и ворьё.
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Знаємо ми цінності БПП- дивилися дві серії, з нетерпінням чекаємо продовження.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНайем, Залищук и Лещенко порочат идеи и ценности БПП, - нардеп Березенко
 
 
 
 
 
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