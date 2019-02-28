Найем, Залищук и Лещенко "порочат" идеи и ценности БПП, - нардеп Березенко...

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я приветствую то, что у них хватило смелости выйти из фракции, а не ждать, пока их исключат... Они использовали БПП как транспорт для того, чтобы попасть в парламент. И это поведение не журналистов или молодых политиков, а политиков прошлого", - отметил он.

Березенко объяснил, в чем состоит позитив действий Залищук, Найема и Лещенка.

"Наконец-то не будет в титрах под фамилиями этих депутатов надписи "БПП". Потому что они "порочат" идеи и ценности, которые исповедует эта политсила и фракция, которая является автором безвиза, антикоррупционного законодательства и обновления армии", - заявил Березенко.

В то же время нардеп отметил, что лишение мандата в компетенции съезда партии, по списку которой они пришли в парламент. А в ближайшее время съезд партии БПП не планируется.

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Ранее 28 февраля народные депутаты БПП Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко написали заявления о выходе из фракции. Свое решение выйти из фракции Залищук связала с последним скандалом о хищениях в оборонном секторе. Мустафа Найем объяснил, что для него последней чертой является решение Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении.