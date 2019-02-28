Благодаря монетизации получатели субсидий могут сэкономить по 300-500 грн, - Порошенко.

Об этом сказал Президент Украины сказал на заседании Совета регионального развития Кировоградской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если теплый февраль и март, то человек имеет возможность уменьшить температуру и сэкономить, вся разница останется пенсионеру, малообеспеченному получателю субсидий... Мы рассчитываем, что в среднем от 300 до 500 гривен человек может точно сэкономить", - сказал Порошенко.
Президент добавил, что почти 4 миллиона получателей субсидий, из которых 70% пенсионеры, будут иметь возможность в среднем получить 1600 гривен наличными "на руки" в рамках монетизации.
Это серьёзный рывок.. Тянет на перемогу.
о чем он?
прахфессар по роттердаму++++
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Температуру тела?Шо оно мелит?Даже если я отрежу батареи никто не заметит.
А по ночах можуть трішки шити, правда?
Сказали, что УкрПочта по ней пенсионные взносы не перечисляла.
Два месяца разбирались. Разобрались.
Но субсидия на этот сезон пролетела.
И НИХТО НЕ ВИНОВАТ!!!
креслабулавы...
За чужой счет быть щедрым легко.
Порохоботы, хоть Вы объясните ему, что подачки-субсидии для его холопов не покрывают всех расходов на коммуналку.