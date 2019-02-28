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 Политика Украины
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Все про:выборы (21193) Порошенко (16456) субсидия (470) монетизация (57)

 Благодаря монетизации получатели субсидий могут сэкономить по 300-500 грн, - Порошенко

Всего в рамках монетизации каждый из субсидиантов сможет получить в среднем 1600 гривен наличными.

Об этом сказал Президент Украины сказал на заседании Совета регионального развития Кировоградской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если теплый февраль и март, то человек имеет возможность уменьшить температуру и сэкономить, вся разница останется пенсионеру, малообеспеченному получателю субсидий... Мы рассчитываем, что в среднем от 300 до 500 гривен человек может точно сэкономить", - сказал Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Монетизация субсидий: "живые" деньги на оплату коммунальных услуг можно будет получить с 12 марта

Президент добавил, что почти 4 миллиона получателей субсидий, из которых 70% пенсионеры, будут иметь возможность в среднем получить 1600 гривен наличными "на руки" в рамках монетизации.

Источник: https://censor.net.ua/n3114240
 
   
 Топ комментарии
 
А Барига все засіває лохторат грошима з бюджету,але не розумії одного,що він Народу обрид гірше за Янука.Петро збирай валвзи,та біжи.
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"Чуваки, я стырил больше, но вам и этого хватит. Каких вам еще реформ, бл..ть надо?"
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сходи на улицу проветрись, там нет пети
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"Чуваки, я стырил больше, но вам и этого хватит. Каких вам еще реформ, бл..ть надо?"
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А Барига все засіває лохторат грошима з бюджету,але не розумії одного,що він Народу обрид гірше за Янука.Петро збирай валвзи,та біжи.
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Ну ви там економте копійки і не заважайте красти мільйонами.
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"І все це - завдяки моїм потужним реформаторським потугам.. Ну виберіть мене ще на одну каденцію.. Дуже не хочеться до буцигарні.."
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Благодаря монетизации получатели субсидий могут сэкономить по 300-500 грн, - Порошенко

Это серьёзный рывок.. Тянет на перемогу.
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а, как именно сэкономить это чмо не говорит
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Говорит. Если повезёт с погодой ))
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...тут Рева предлагал меньше есть... сейчас еще придумают, как на людях с экономить...
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Водой, светом, газом не пользоваться, отопление отрезать.
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как прикрутить в многоквартирном доме с центральным отоплением...чтобы сэкономить?
о чем он?
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ето просто - врезка в трубу, шо в дом перед счетчиком - и економят все.
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У нас в під'їзді є людина, яка відповідає за лічильник. Вона і регулює температуру. У вас не так? Завдяки монетизації одержувачі субсидій можуть заощадити по 300-500 грн, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6855
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Вообще-то счетчик с погодным регулированием, может справиться с этой задачей так что бы и в квартире было тепло, и не было перерасхода. А если это дедает дядько, как в большинстве случаев, выходит так, как рулит барыга страной.
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если элеватор , то что он там рагулирует ?
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Элеватор, это отличный прибор от счетчика тепла. Элеватор это как бы узел смешения, в нем есть сапожок и дырочка, а счетчик это коробочка с колещатками. Объяснить проще не могу.
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коррупционерам амнистию предоставил на состояния , а народу копейки считает ... щедрый ты наш
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Где разговор про рабочие места и свободу для ведения бизнеса,сделали из людей убогих нищебродов,перераспределяют бабло,отбирая у бедных кидая жалкие подачки нищим и требуют к себе уважения как к мегагениям госуправления.
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Мама второй месяц не может узнать сумму субсидии.
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на ходу подошви ріже.
прахфессар по роттердаму++++
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Липецкий задрот пытается подачками отвлекать внимание от своего воровства в Укроборонпроме и подрыве обороноспособности Украины в угоду пуйлу
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если всем вместе скинуться с етой экономии, то кто-то,очень счастливый, может точно уехать на мальдивы
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"Если теплый февраль и март, то человек имеет возможность уменьшить температуру и сэкономить

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Температуру тела?Шо оно мелит?Даже если я отрежу батареи никто не заметит. Завдяки монетизації одержувачі субсидій можуть заощадити по 300-500 грн, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8751
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Что б ты до конца своей жизни так экономил!
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Актер из него никудышний-а звездобол зачотный
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Сейчас похороны очень дорогое удовольствие
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Благодаря монетизации получатели субсидий могут сэкономить по 300-500 грн, - Порошенко.

А по ночах можуть трішки шити, правда?
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А зранку, до роботи можна ще вагони розвантажувать.
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Благодетель, пусть попробует уменьшить и сэкономить в квартире.
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денех нет? но если будет теплый февраль, март и умудритесь сэкономить на отоплении 300-500 грн., то я вам разрешаю эти деньги оставить себе !!!!!!
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Соседке - почтальону отказали в субсидии.
Сказали, что УкрПочта по ней пенсионные взносы не перечисляла.
Два месяца разбирались. Разобрались.
Но субсидия на этот сезон пролетела.
И НИХТО НЕ ВИНОВАТ!!!
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Вже почав говорити про те що ми давно забули. Рідкісний тип балабола.
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"...И рвануть в Венскую оперу, выпить чашечку кофе". (ППи П)
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В АП заявили что шапку с девушки Порошенко сорвал случайно а мужика ухватил за нос в шутку.))
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...надо же,а я полагал,что после" комписации" пенсий по 2400гр.в канун выборов он(ПАП) не будет влазить в НЕ свои обязанности....увы ошибся. Завдяки монетизації одержувачі субсидій можуть заощадити по 300-500 грн, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6908 Чего не сделаешь ради кресла булавы...
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А 65 миллиардов долга за жкх насколько сразу увеличится?
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Если большая часть населения получает 1600 гривен, значит меньшая отдает в 5 раз больше. Т.е те кто работает больше и экономить не могут, купить что-то себе и детям не могут, а вынуждены отдавать кому-то за услуги и просто так не заработанные ими деньги. Кто не работает тот ест!

За чужой счет быть щедрым легко.
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Самашечие гроши ! На 300 - 500 грн. столько всего можно накупить, особенно импортных лекарств старикам.
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***, ну нельзя же так "жестоко" подставлять своего кормильца.
Порохоботы, хоть Вы объясните ему, что подачки-субсидии для его холопов не покрывают всех расходов на коммуналку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлагодаря монетизации получатели субсидий могут сэкономить по 300-500 грн, - Порошенко
 
 
 
 
 
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