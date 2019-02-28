EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 За рубежом
  249  2
Все про:НАТО (6246) учения (2013) Черное море (512)

 Poseidon 2019: в начале марта НАТО проведет в Черном море учения с участием противоминных сил

Минные тральщики стран НАТО проведут 1-8 марта в акватории Черного моря военно-морские учения Poseidon 2019

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Североатлантическом альянсе.

"Их целью является укрепление взаимодействия между военно-морскими силами стран-членов НАТО и расширение их возможностей по нейтрализации подводных угроз", - отметили в альянсе.

Учения будут проходить под руководством ВМС Румынии. Они будут поводиться в румынских территориальных водах, а также в международных водах Черного моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В текущем году корабли ВМС других государств будут присутствовать в Черном море не менее 150 дней, - замглавы Минобороны Петренко

В учениях Poseidon 2019, в частности, примут участие корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО, которые уже находятся в Черном море.

По сообщению штаба ВМС Румынии, в общей сложности в учениях примут участие 1100 военнослужащих стран-членов НАТО, 10 румынских кораблей, а также по одному кораблю из Германии, Болгарии, Турции и Испании. Кроме того, будут задействованы вертолет Puma Naval, два истребителя F-16 и два истребителя МиГ-21 ВВС Румынии.

Источник: https://censor.net.ua/n3114239
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
прапор нато, развевайся, жмитесь в норах, мацкали
 показать весь комментарий
 
 
Учения надо проводить в районе Керченской протоки.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомPoseidon 2019: в начале марта НАТО проведет в Черном море учения с участием противоминных сил
 
 
 
 
 
 вверх