 200 млн гривен получили от государства фигуранты расследования о коррупции в "Укроборонпроме", - директор госконцерна Букин

Об этом в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ сообщил директор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.

"Объемы (поставок "Оптимумспецдетали". - Ред.) можно свести по открытым объявлениям на порталах госзакупок. По моим оценкам, этот показатель превышает 200 млн гривен", - сказал он.

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При этом Букин уточнил, что при его работе в "Укроборонпроме" не было "ни Жукова, ни Рогозы (фигуранты расследования. - Ред.), ни "Оптимумспецдетали", ни других подобных предприятий".

Полный текст интервью с Павлом Букиным читайте здесь.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.