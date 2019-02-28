 200 млн гривен получили от государства фигуранты расследования о коррупции в "Укроборонпроме", - директор госконцерна Букин

Об этом в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ сообщил директор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.
"Объемы (поставок "Оптимумспецдетали". - Ред.) можно свести по открытым объявлениям на порталах госзакупок. По моим оценкам, этот показатель превышает 200 млн гривен", - сказал он.
При этом Букин уточнил, что при его работе в "Укроборонпроме" не было "ни Жукова, ни Рогозы (фигуранты расследования. - Ред.), ни "Оптимумспецдетали", ни других подобных предприятий".
Полный текст интервью с Павлом Букиным читайте здесь.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.
расследование бигуса, датируемое 2017:
https://bihus.info/**********-prezidentske-kerivnictvo-ukroboronpromu-zlilo-100-milioniv-na-prokladku-menedzera
С год назад нашего деда-директора завода на пенсии из росийского плена вытащили за пришитый ему военный контрабас в Украину. Думал фуфло ФСБ гонит, а сейчас, оказывается, очень даже может быть.
П.с. Спроси у Богуслаева сколько он движков вертолетных в Рашу законтрабасил
1. Можна створювати любі фірми - прокладки з любим видом діяльності (асенізаторська, наприклад)
2. Через них можна вільно і безкарно виводити гроші і обкатувати в конвертцентрах (це виходить, все легально)
3. Гроші звісно, зароблятимуться на контрабанді, яка як я розумію, вже фактичноо легалізована, отже теж нічого не треба боятися. Як і за несплату податків.
4. А якщо стверджувати, що ця вся діяльність для пабєди - ще й медаль дадуть
Боти писали про 400 млн доларів. Кому вірити?