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 Политика Украины
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 200 млн гривен получили от государства фигуранты расследования о коррупции в "Укроборонпроме", - директор госконцерна Букин

Фирма "Оптимумспецдеталь", которая упоминается в расследовании Bihus.info как поставщик контрабандных запчастей из РФ для украинской техники, отгрузила предприятиям "Укроборонпрома" продукции на сумму свыше 200 млн грн.

Об этом в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ сообщил директор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.

"Объемы (поставок "Оптимумспецдетали". - Ред.) можно свести по открытым объявлениям на порталах госзакупок. По моим оценкам, этот показатель превышает 200 млн гривен", - сказал он.

Читайте также: Фигурант расследования Bihus.info Жуков - зарвавшийся мажор. Отношения с ним невозможны, - глава "Укроборонпрома" Букин

При этом Букин уточнил, что при его работе в "Укроборонпроме" не было "ни Жукова, ни Рогозы (фигуранты расследования. - Ред.), ни "Оптимумспецдетали", ни других подобных предприятий".

Полный текст интервью с Павлом Букиным читайте здесь.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Источник: https://censor.net.ua/n3114238
 
 
 Топ комментарии
 
Это жесть ребята, такого еще не было. Они обнаглели настолько, что умудрились назвать покупку запчастей по пятикратной цене с гигантскими откатами себе - спецоперацией. И еще потребовали наградить отличившихся героев орденами мужества! Видимо, на себе тягали через границу под пулями!
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диверсия это когда из-за детали танк стоит, а дефектный коленвал или нет - проверь
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Запчастин на 200 млн. гривнь. А букін не цікавився походженням запчастин? Найпоширеніша диверсія - встановити несправну деталь в якийсь пристрій ворога. А тут - диверсія світового масштабу. Техніку всієї армії обладнали несправними деталями. Про таке будь-який ворог може тільки мріяти.
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Запчастин на 200 млн. гривнь. А букін не цікавився походженням запчастин? Найпоширеніша диверсія - встановити несправну деталь в якийсь пристрій ворога. А тут - диверсія світового масштабу. Техніку всієї армії обладнали несправними деталями. Про таке будь-який ворог може тільки мріяти.
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диверсия это когда из-за детали танк стоит, а дефектный коленвал или нет - проверь
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Перевірив, колінвал дефектний, танк стоїть, що далі. Це диверсія, чи ні?
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Ну почему "несправними деталями" ? В сюжете же говорится что были и справные, их снимали с БТР перед отправкой на ремонт, а потом же через эту фирму продавали ремонтникам снятые детали. Как в совецкой комедии: "Есть ножка запасная к столику"
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Это жесть ребята, такого еще не было. Они обнаглели настолько, что умудрились назвать покупку запчастей по пятикратной цене с гигантскими откатами себе - спецоперацией. И еще потребовали наградить отличившихся героев орденами мужества! Видимо, на себе тягали через границу под пулями!
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пожоже до зашквара усе було сверхоптимумально
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Ці "срані херої" стали учасниками диверсійної спецоперації нашого ворога -росії,а нам кажуть що вони для України старались , та ще просять орденів
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Ці "срані херої" может попой рискуют вывозя контрабас из Раши, в голову не приходило ?
С год назад нашего деда-директора завода на пенсии из росийского плена вытащили за пришитый ему военный контрабас в Украину. Думал фуфло ФСБ гонит, а сейчас, оказывается, очень даже может быть.

П.с. Спроси у Богуслаева сколько он движков вертолетных в Рашу законтрабасил
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Дивлячись на харі цих ублюдків можна сказати , що вони попой рискуют тільки на гей вечеринках
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П.С "параша" пишеться в Україні з маленької літери
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Трішки часу не вистачило, що СБУ оформило подання на Героїв України. А може на нормальний відкат зажаліли.
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Короче кажучи:
1. Можна створювати любі фірми - прокладки з любим видом діяльності (асенізаторська, наприклад)
2. Через них можна вільно і безкарно виводити гроші і обкатувати в конвертцентрах (це виходить, все легально)
3. Гроші звісно, зароблятимуться на контрабанді, яка як я розумію, вже фактичноо легалізована, отже теж нічого не треба боятися. Як і за несплату податків.
4. А якщо стверджувати, що ця вся діяльність для пабєди - ще й медаль дадуть
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ОПТИМУМСПЕЦДЕТАЛЬ обычные оптовики-перекупщики без своих производственных мощностей с уставным фондом 50 тыс. гривен. Через них можно проводить какие угодно поставки, в том числе и контрабанды, для чего, собственно, они и были созданы.
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200 млн гривень? Шта? А скільки накрали, якщо підтвердиться? 50млн з цього? Пороху ніби скільки там дійшло? 10млн? Вірю-вірю. Особливо кли Порошенко особисто без "компашки" пожертвував в десятки раз більше, не рахуючи сплачених податків.
Боти писали про 400 млн доларів. Кому вірити?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины200 млн гривен получили от государства фигуранты расследования о коррупции в "Укроборонпроме", - директор госконцерна Букин
 
 
 
 
 
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