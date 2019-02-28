 Заехали в Раду на трамвае БПП, а теперь нашли новый транспорт, - Гончаренко о Лещенко, Найеме и Залищук

Об этом Алексей Гончаренко сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Они заявили, что не согласны с политикой нашей партии и фракции. Они не ходят на заседания давно. Но прежде они не писали заявление, потому что понимали, что это приведет к потере мандата. А теперь, когда осталось полгода до выборов, цена мандата стала не такой важной, теперь они пишут заявления о выходе из фракции", – сказал Гончаренко.
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Депутат также отметил, что если у этих депутатов изначально была другая позиция, нужно было сразу выходить из фракции.
"Если у тебя есть принципиальная позиция, тогда ты выходишь сразу. Они говорили, что использовали нашу партию, как трамвай, чтобы заехать в парламент. Я так понимаю, что они нашли новый транспорт", – сказал Гончаренко.
Кроме того, депутат отметил, что отозвать мандаты у Лещенко, Найема и Залищук может только съезд партии "Солидарность".
"Пока мы дату съезда не назначали. Нам есть чем заниматься", – добавил Гончаренко.
Ранее 28 февраля народные депутаты БПП Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко написали заявления о выходе из фракции.
Как сообщалось, кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что министром иностранных дел при его президентстве станет народный депутат и член межфракционной парламентской группы "Еврооптимисты" Светлана Залищук.
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Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.
А тут еще и курченка с ахметкой гонит
Илларионов - засланный казачок, который сеял упаднические настроения с первого дня как приперся в Украину - внезапно в 14 году.
запомните: агенты КГБ не бывают БЫВШИМИ!
выражение "адекватный украинец" впервые использовал Олег Беляков 28 февраля 2019 года, общаясь со сворой отльгинских троллей под одной из новостей на Цензоре.
Холопы те, кто позволяют ему за нос себя теребить, шапки сдергивать и селфи на этом фоне делать...
Кто рукоплещут его хамству ...."Свечку поставь - попустит"...
Ну и на Цензоре такие встречаются
Вы шутите?
А мой кандидат пока вот этот...
Почему "пока"? Все от "ветра" зависит? Будете, как в проруби болтаться до выборов?
Если завтра докажут к примеру, что он обманывал и воровал, то он идет нах..
Если все будет ОК - мой голос ему...
"Пока мы дату съезда не назначали. Нам есть чем заниматься", - добавил Гончаренко.
Сказал, что трамвай движется и по требованию не останавливается, а на ходу спрыгнуть не получится.
Бывший министр финансов Данилюк консультирует Зеленского во время встречи того с Волкером.
Как бы имеет право, человек свободный.
Но у меня есть одно замечание. Зеленский, если память мне не изменяет, включил Налог на Выведенный Капитал в свою программу.
Данилюк был самым страшным и основным противником НнВК (после Томаша Фиалы, но тот не занимал и занимает никаких постов), Данилюкнастроил против НнВК МВФ, саботировал поиск компенсаторов, писал про самые апокалиптические сценарии при реализации, срал за шиворот как мог.
И вот Данилюк консультирует Зеленского.
НнВК уже не проблема, Александр Александрович? Или Зеленский поменяет программу? Или всё это слова и мишура и Александ Александрович, будучи министром, просто отрабатывал бабки схематозников на убытках, а Зеленский натулил в свою программу любой хайповой ***** и вы оба два не вспомнили о том что для вас якобы важно?
Антон Швец
Это я ещё не вспоминаю, что Зеленский выступал против сотрудничества с МВФ, потому что у них дескать кредиты дорогие (на самом деле нет).
https://ibigdan.livejournal.com/23363556.html
Это как он понимает дипломатический этикет.
сегодня преданный член БПП, а кто ты завтра?
Научись для начала слово держать. Пообещал прийти в студию в костюме клоуна - выполни!
Писто@ол.
В усякому разі важко уявити когось, хто би голосував за БПП через те, що там є такий ганд.он як Гончаренко.
хоть на Региональном, хоть на БППшном