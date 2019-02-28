 Заехали в Раду на трамвае БПП, а теперь нашли новый транспорт, - Гончаренко о Лещенко, Найеме и Залищук

Об этом Алексей Гончаренко сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Они заявили, что не согласны с политикой нашей партии и фракции. Они не ходят на заседания давно. Но прежде они не писали заявление, потому что понимали, что это приведет к потере мандата. А теперь, когда осталось полгода до выборов, цена мандата стала не такой важной, теперь они пишут заявления о выходе из фракции", – сказал Гончаренко.

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Депутат также отметил, что если у этих депутатов изначально была другая позиция, нужно было сразу выходить из фракции.

"Если у тебя есть принципиальная позиция, тогда ты выходишь сразу. Они говорили, что использовали нашу партию, как трамвай, чтобы заехать в парламент. Я так понимаю, что они нашли новый транспорт", – сказал Гончаренко.

Кроме того, депутат отметил, что отозвать мандаты у Лещенко, Найема и Залищук может только съезд партии "Солидарность".

"Пока мы дату съезда не назначали. Нам есть чем заниматься", – добавил Гончаренко.

Ранее 28 февраля народные депутаты БПП Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко написали заявления о выходе из фракции.

Как сообщалось, кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что министром иностранных дел при его президентстве станет народный депутат и член межфракционной парламентской группы "Еврооптимисты" Светлана Залищук.

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Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.