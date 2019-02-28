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 Политика Украины
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Все про:Лещенко (519) Найем (474) Блок Петра Порошенко (1583) Залищук (82) Гончаренко (250)

 Заехали в Раду на трамвае БПП, а теперь нашли новый транспорт, - Гончаренко о Лещенко, Найеме и Залищук

Заместитель главы фракции партии "Блок Петра Порошенко" Гончаренко подчеркнул, что трое депутатов решили выйти из фракции, только когда "цена мандата стала не такой важной".

Об этом Алексей Гончаренко сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Они заявили, что не согласны с политикой нашей партии и фракции. Они не ходят на заседания давно. Но прежде они не писали заявление, потому что понимали, что это приведет к потере мандата. А теперь, когда осталось полгода до выборов, цена мандата стала не такой важной, теперь они пишут заявления о выходе из фракции", – сказал Гончаренко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Найем и Залищук объяснили, почему вышли из фракции БПП

Депутат также отметил, что если у этих депутатов изначально была другая позиция, нужно было сразу выходить из фракции.

"Если у тебя есть принципиальная позиция, тогда ты выходишь сразу. Они говорили, что использовали нашу партию, как трамвай, чтобы заехать в парламент. Я так понимаю, что они нашли новый транспорт", – сказал Гончаренко.

Кроме того, депутат отметил, что отозвать мандаты у Лещенко, Найема и Залищук может только съезд партии "Солидарность".

"Пока мы дату съезда не назначали. Нам есть чем заниматься", – добавил Гончаренко.

Ранее 28 февраля народные депутаты БПП Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко написали заявления о выходе из фракции.

Как сообщалось, кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что министром иностранных дел при его президентстве станет народный депутат и член межфракционной парламентской группы "Еврооптимисты" Светлана Залищук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если факты хищений в оборонном секторе подтвердятся - ни фамилии, ни должности не спасут, - Порошенко

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.

Источник: https://censor.net.ua/n3114234
 
   
 Топ комментарии
 
Гончаренко редкая политическая проститутка!!!
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А сам на чём заехал? На тролейбусе рыгоаналов
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Гончаренко редкая политическая проститутка!!!
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а может эти трое - судя по факту, так оно и есть
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Говоря по факту,ты порохобот,придумай чтонибудь поумнее!!!!
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Вряд ли они сами в состоянии, что то придумать
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Эти журнашлюшки ка были у Овощю на зарплате - так и остались...
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Заехали в Раду на трамвае БПП, а теперь нашли новый транспорт, - Гончеренко о Лещенко, Найеме и Залищук - Цензор.НЕТ 1362
А тут еще и курченка с ахметкой гонит
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вы это по чему такой агрессивный - тут такие только тролли - вы шо тролль? очевидное не может быть не вероятным))
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слово "порохобот" придумал помощник Путина и агент КГБ - Илларионов для обозначения всех адекватных украинцев.
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А тебе лайкнули все порохоботы.Ты чудак на букву М ,ПОЧИТАЙ,кто такой Илларионов
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Что мне читать - я слежу за его высерами с 14 года.
Илларионов - засланный казачок, который сеял упаднические настроения с первого дня как приперся в Украину - внезапно в 14 году.
запомните: агенты КГБ не бывают БЫВШИМИ!
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Это ты засланный казачок.!!Смотри не укакайся,порохобот!!!!
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Это такая же чушь, как и утверждение, что выражение "адекватный украинец" придумал лично Порошенко - для того, чтобы обозначить всех своих порохоботов.
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Хай собі соєві тішаться... не заважайте убогим....
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Неправильная у вас информация. Сейчас я вас просвещу:
выражение "адекватный украинец" впервые использовал Олег Беляков 28 февраля 2019 года, общаясь со сворой отльгинских троллей под одной из новостей на Цензоре.
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Умора, вот это ты насмешил так насмешил, вы же соевые все и есть ольгинские...! Заїхали в Раду на трамваї БПП, а тепер знайшли новий транспорт, - Гончаренко про Лещенка, Найєма та Заліщук - Цензор.НЕТ 4333
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Будут придумывать только когда им повышающие расценки за интеллект введут
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Поумнее порохоботы не могут в силу крайне ограниченных интеллектуальных способностей. Заехали в Раду на трамвае БПП, а теперь нашли новый транспорт, - Гончеренко о Лещенко, Найеме и Залищук - Цензор.НЕТ 707
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зелепузик по приколу шо тебе скажешь б..ь новое когда термосята старые клише мантруете ,а спроси о программе кроме о роли про призидента в кино ни бе ни ме ,и еще по приколу и навая срака в политике.Почемуто крики что Порошенко вальцман утихли ,ааааа потому как тормос еврей, и кто сии ветры пускал и куди вони зникли.
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как блохи, которые прыгают с гребешка на гребешок, с собаки на собаку.
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а сам Гончаренко звідки прибіг... А Порошенко у скількох партіях побував...
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Заехали в Раду на трамвае обманутых избирателей , а теперь нашли новый транспорт, - народ о Порошенко и его ОПГ БПП.
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Гордое лицо ПР... Теперь та же морда лица бепепе и не менее гордая, за дела новых хозяев. Павлик Морозов...
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Скорее это БПП заехало в Рабу благодаря этой троице.
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А сам на чём заехал? На тролейбусе рыгоаналов
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Это если случиться невозможное, а иначе все, что патриотизировал за Беню, после того, как его отстранили от управления Украиной, будут патриотизировать других олигархов. :
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Вони хоть на трамваї,а Гавчаренко на прутні Петруся))
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Лепик,так ты уже давно должен был нос по ветру поставить.Чего тормозишь?
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Тобто Гриценко підбирає колишніх БПП. Це все, що про нього треба знати Заехали в Раду на трамвае БПП, а теперь нашли новый транспорт, - Гончеренко о Лещенко, Найеме и Залищук - Цензор.НЕТ 2933
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Алі ти проспав. Заліщук оголошена як міністр закордонних справ від Зе
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Он же велел их отсечь, вот еще и лично решил поучаствовать
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неправда - порошенко приказал всех поджечь из огнемета, а поджег только ватные сраки!
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Олег Беляков 1ee72182 - а вот интересно.., в его поместье холопов уже секут розгами, или еще нет?
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Natalia Mangion - я же не холоп...

Холопы те, кто позволяют ему за нос себя теребить, шапки сдергивать и селфи на этом фоне делать...
Кто рукоплещут его хамству ...."Свечку поставь - попустит"...
Ну и на Цензоре такие встречаются Заехали в Раду на трамвае БПП, а теперь нашли новый транспорт, - Гончеренко о Лещенко, Найеме и Залищук - Цензор.НЕТ 3652


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Не оправдывайтесь. Вы же здесь тоже за кого-то топите? Могли бы поделиться достоинствами своего кандидата.
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Natalia Mangion - перед вами оправдываться?

Вы шутите?
А мой кандидат пока вот этот...
Заїхали в Раду на трамваї БПП, а тепер знайшли новий транспорт, - Гончаренко про Лещенка, Найєма та Заліщук - Цензор.НЕТ 3438
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Так не пишите, что вы не холоп.
Почему "пока"? Все от "ветра" зависит? Будете, как в проруби болтаться до выборов?
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Natalia Mangion - вы действительно странная...

Если завтра докажут к примеру, что он обманывал и воровал, то он идет нах..
Если все будет ОК - мой голос ему...
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Гончаренко, а тебе напомнить на чем ты заехал в Раду, на крови Майдана и войны. Проститутка вонючая.
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Не на трамвае, а в говновозе, ну испачкались конечно.
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Вовремя предать - это не предать, а предвидеть...(с)... Заехали в Раду на трамвае БПП, а теперь нашли новый транспорт, - Гончеренко о Лещенко, Найеме и Залищук - Цензор.НЕТ 5463
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костусев младший, 10 лет лизал у яныка зад, а теперь нашел послаще место для лиза.отрабатывает шавка сполна
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тока странно, шо леха не одел свое гинекологическое одеяние, как у еуропарламенти, заодно бы и светку на верность бпп проверил
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А ты в Гейропе сохранил свою девственность или уже - того?
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Да кто там на нее позарится? Он, наверное, горькими слезами заливался, когда Гончаренко троллил Скабееву.
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А Гончаренко на каком транспорте заехал в БПП? Я думаю на санитарной машине палаты №6.
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Ну серОжа лещенко уже понятно на какой кобыле хочет в следующую раду вьехать....на бениной кобыле...вчера уде вместе с клоуном на смотрины к Волкеру ходил...
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а ты лешик- во всех ширинках побывал, так что не тебе судить, ублюдок
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І цей штрейбрехер, обізвався. Його вже точно жодна партія не візьме. І чому він вирішив, що ціна мандата не важлива? Розуміє, що йому нікуди "бечь".
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А на каком виде транспорта заезжала в Раду эта рыговская отрыжка?
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Як країна раділа, коли сказали, що цю дрібну гниду викрали. Вже навіть скидатись пропонували, що б закопали.
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Приходят к концу сладкие денечки, да, Гончаренко?
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Кроме того, депутат отметил, что отозвать мандаты у Лещенко, Найема и Залищук может только съезд партии "Солидарность".
"Пока мы дату съезда не назначали. Нам есть чем заниматься", - добавил Гончаренко.

Сказал, что трамвай движется и по требованию не останавливается, а на ходу спрыгнуть не получится.
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А и правда - "революцию делают герои, а результатами пользуются негодяи". Какое дермо к власти пролезло на крови, на всех уровнях. Несколько десятков-сотен вменяемых погоды не делают. Безисходность какая-то, право слово.
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Плохо изучали историю. Никакие "герои" никогда революций не делали. Революции - естественный исторический процесс, к которому, по мере его осуществления, примазываются наиболее сообразительные негодяи, которых самые наивные граждане считают "героями".
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лихой замес - чем дальше в лес тем толще партизаны.
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губошлёп и сам бы рад слиться , та петюня хорошие деньги платит за систематическое отмывание в СМИ , своего обделанного зада ...в БПП грошI - то святе
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заавіз український народ наволоч до українського корита окровавленим возом Майдану....тепер їх і бульдозером звідти не відсунеш...
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Заехали в Раду на трамвае БПП, а теперь нашли новый транспорт, - Гончеренко о Лещенко, Найеме и Залищук - Цензор.НЕТ 2019

Бывший министр финансов Данилюк консультирует Зеленского во время встречи того с Волкером.

Как бы имеет право, человек свободный.

Но у меня есть одно замечание. Зеленский, если память мне не изменяет, включил Налог на Выведенный Капитал в свою программу.

Данилюк был самым страшным и основным противником НнВК (после Томаша Фиалы, но тот не занимал и занимает никаких постов), Данилюкнастроил против НнВК МВФ, саботировал поиск компенсаторов, писал про самые апокалиптические сценарии при реализации, срал за шиворот как мог.

И вот Данилюк консультирует Зеленского.

НнВК уже не проблема, Александр Александрович? Или Зеленский поменяет программу? Или всё это слова и мишура и Александ Александрович, будучи министром, просто отрабатывал бабки схематозников на убытках, а Зеленский натулил в свою программу любой хайповой ***** и вы оба два не вспомнили о том что для вас якобы важно?

Антон Швец

Это я ещё не вспоминаю, что Зеленский выступал против сотрудничества с МВФ, потому что у них дескать кредиты дорогие (на самом деле нет).

https://ibigdan.livejournal.com/23363556.html
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У меня Лещ ассоциируется с гандоном, почемуй-то
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У Зеленского пиджак цвета навозной зелёной мухи.
Это как он понимает дипломатический этикет.
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Крысы бегут с тонущего корабля БПП. Что тут удивительного? Только вот зачем Зеленскому эти клоуны?
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развешать их как первоапрельскую шутку на фонарях Заїхали в Раду на трамваї БПП, а тепер знайшли новий транспорт, - Гончаренко про Лещенка, Найєма та Заліщук - Цензор.НЕТ 8302
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гончар про ститутка..... в бпп всё дерьмовинько.
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Лецик, прежде чем бросить в кого-то камень - посмотри на себя. Вчера преданный член ПР,
сегодня преданный член БПП, а кто ты завтра?
Научись для начала слово держать. Пообещал прийти в студию в костюме клоуна - выполни!
Писто@ол.
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заехали на трамвае, а за проезд заплатили же? Заїхали в Раду на трамваї БПП, а тепер знайшли новий транспорт, - Гончаренко про Лещенка, Найєма та Заліщук - Цензор.НЕТ 6737
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А Гончаренко заехал в Раду на рыговском такси.
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Дивно, а я вважав що трамвай БПП заїхав у Раду завдяки їх...
В усякому разі важко уявити когось, хто би голосував за БПП через те, що там є такий ганд.он як Гончаренко.
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а сам Геращенко готов кататься на любом трамвае
хоть на Региональном, хоть на БППшном
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Лёха.,не все с трамвая на мерина пересаживаются.
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це ще треба подивитись хто на кому заїхав.вже забули-жити по-новому?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаехали в Раду на трамвае БПП, а теперь нашли новый транспорт, - Гончаренко о Лещенко, Найеме и Залищук
 
 
 
 
 
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