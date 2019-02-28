 Незаконность обогащения должно доказывать государство, - глава КС Шевчук призвал к скорейшему принятию нового закона

Журналистам в четверг в Киеве С.Шевчук отметил, что Конституционный суд при принятии этого решения не высказывался категорически, а лишь указал на то, что норма, которая была сформулирована, не соответствует Конституции, и ключевой момент, который должен быть соблюден – это принцип презумпции невиновности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, для того, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, Верховной Раде следует как можно скорее принять новый закон.
"Я знаю, что уже подан проект, и есть предыдущие проекты, которые позволяют выписать состав преступления о незаконном обогащении, при условии соблюдения Конституции. Сейчас это, как я понимаю, необходимо сделать депутатам", - сказал С.Шевчук.
Комментируя подачу президентом законопроекта, который регулирует норму УК о незаконном обогащении, и конкретизируя, каким образом должна быть сформулирована статья УК, чтобы она отвечала Конституции, глава КС сказал: "Я могу просто назвать два основных момента, на мой взгляд: незаконность обогащения должно доказывать государство, и это должно базироваться на доказательствах – нельзя привлечь человека к ответственности при отсутствии доказательств".
При этом он уточнил, что суд не отменял нормы о незаконном обогащении как таковой, и не отменял самую идею привлечения к ответственности за такие действия.
Вместе с тем С.Шевчук пояснил, что после обнародования решения КС о неконституционности эта норма утрачивает действие.
"Я обеспокоен тем, что много ругательных слов сказано в адрес Конституционного Суда... Наши решения не должны вызвать такого возмущения", - заявил он, пишет lb.ua.
Глава суда подчеркивает, что КСУ поддерживает борьбу с коррупцией, но считает, что формулировки в законодательстве должны быть выписаны более корректно. "Большинство людей пока что не понимают это решение... Мы решили так, это наше решение, которое надо выполнять", - резюмировал он.
Шевчук не считает это решение КС "плевком в лицо общественности".
26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.
Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.
то есть ворьё должно доказать, что оно ворьё ))))))))))))))))))
Останавливают Вас менты, в багажнике мешок рыбы, составляют протокол рыбу забирают, и никто Вам не доказывает что Вы её ловили, и не слушает что Вы её купили.
А вот когда у судьи с з/п 10000грн дом за 1 млн$ это никого не интересует, может подкинули.
Даже в тех единичных случаях когда ловят на горячем, опосля оказывается, что он не давал согласия на видеофиксацию, т.е. ловить тоже не реально.
Защитников Украины расстреливать тварей и фамилии не спрашивать !!!
а остальных 90 процентов это не коснется ... ибо масштаб не тот..
(ну как "не коснется"?...если где-то не хило прибыло...из откудава же оно убыло?)
несет нас опять по новому кругу...
это должно быть таким де самодостаточным условием для предъявления обвинения
как скорость таоей машины превышающая разрешенную
Что тут думать? одна цифра большей другой - высчитать разницу по формуле и конфисковать
Если наркоман не говорит где взял кило кокса - он не виновен? Кокс отдать и извинится?
Если у бандита(контрабандиста) находят ящик оружия, и он не говорит где взял, он не виновен? Отдать и извинится?
Обьясните мне логику єтих експертов в невиновности, а то явно смахивает на поросячую логику.
від 04 лютого 2016 року
ВИСНОВОК
Комітету Верховної Ради України
з питань правової політики та правосуддя щодо проекту Закону про внесення змін до статті 368-2 Кримінального кодексу України "Незаконне збагачення" щодо узгодження із Конвенцією ООН проти корупції та Конституцією України (реєстр. № 4025 від 4 лютого 2016) Комітет з питань правової політики та правосуддя розглянув на своєму засіданні 06 вересня 2016 року (протокол № 50) на відповідність Конституції України проект Закону про внесення змін до статті 368-2 Кримінального кодексу України "Незаконне збагачення" щодо узгодження із Конвенцією ООН проти корупції та Конституцією України) (реєстр. № 4025 від 4 лютого 2016 року) (далі - Законопроект), поданий народними депутатами України Мельничуком І.І. та іншими.
Згідно з пояснювальною запискою до Законопроекту він розроблений з метою удосконалення законодавства у сфері притягнення до відповідальності за незаконне збагачення та приведення його у відповідність із міжнародними правовими актами у сфері протидії корупції.
Для досягнення мети авторами пропонується викласти у новій редакції диспозицію частини першої статті 368-2 Кримінального кодексу України, а саме, визначити незаконне збагачення як набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активіву значному розмірі, які вона не може обґрунтувати, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі.
Вирішуючи питання про відповідність Законопроекту положенням Конституції України, Комітет виходить з такого.
У Конституції України визначається, що Україна є демократичною, правовою державою, в якій визнається і діє принцип верховенства права; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави; органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України (стаття 1, частина друга статті 3, частина друга статті 6, частина перша статті 8 Основного Закону України).
Згідно з частиною першою статті 11 Загальної декларації прав людини 1948 року та пункту 2 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинним доти, доки його провину не буде доведено в законному порядку. Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 6 жовтня 2010 року за № 21-рп/2010 звертає увагу на те, що у ратифікованих Україною Цивільній конвенції про боротьбу з корупцією 1999 року, Кримінальній конвенції про боротьбу з корупцією 1999 року, Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції 2003 року корупційна діяльність безпосередньо пов'язується з корисливими діями (бездіяльністю) посадової особи при виконанні покладених на неї службових обов'язків. Зазначене може прирівнюватися до давання чи отримання хабара, зловживання службовим становищем чи впливом, сприяння відмиванню отриманих від корупційних злочинів доходів, їх приховування, розкрадання чи нецільового використання майна, перешкоджання здійсненню правосуддя, а також незаконного збагачення як значного збільшення доходів, яке перевищує законні доходи особи і яке вона не може раціонально обґрунтувати, тощо.
Члени Комітету зауважують, що чинна редакція частини першої статті 368-2 Кримінального кодексу України суперечить вимогам статті 20 Конвенції ООН проти корупції, в якій визначено, що за умови дотримання своєї конституції та основоположних принципів своєї правової системи кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочином умисного незаконного збагачення, тобто значного збільшення активів державної посадової особи, яке перевищує її законні доходи і які вона не може раціонально обґрунтувати. Разом з тим, частина перша статті 368-2 Кримінального кодексу України не враховує норми статті 62 Конституції України щодо гарантій презумпції невинуватості особи у вчиненні злочину, відповідно до якої особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. При цьому ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
У зв'язку з цим Комітет вважає, що запропонована авторами нова редакція частини першої статті 368-2 Кримінального кодексу України сприятиме подоланню суперечності зазначеної статті вимогам статті 62 Конституції України та статті 20 "Незаконне збагачення" Конвенції ООН проти корупції.
Відповідно до Основного Закону України (пункт 22 частини першої статті 92) діяння, які є злочинами, та відповідальність за них визначаються виключно законами України.
Підсумовуючи зазначене та зважаючи, що прийняття законів Конституція України відносить до повноважень Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади в Україні (стаття 75, пункт 3 частини першої статті 85) законодавча пропозиція, узгоджується з наведеними нормами законодавства. Враховуючи викладене, Комітет дійшов висновку, що проект Закону про внесення змін до статті 368-2 Кримінального кодексу України "Незаконне збагачення" щодо узгодження із Конвенцією ООН проти корупції та Конституцією України) (реєстр. № 4025 від 4 лютого 2016 року), поданий народними депутатами України Мельничуком І.І. та іншими., не суперечить положенням Конституції України.
Голова Комітету Р.П. КНЯЗЕВИЧ
Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб
поточна редакція - Прийняття від 23.07.1996
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Колізії інтересів і відмова від права
4. Державні посадові особи не використовують своє офіційне
становище для невиправданого здобування особистої користі або
особистої та фінансової користі для своїх сімей. Вони не беруть
участі ні в яких угодах, не займають ніякого становища, не
виконують ніяких функцій і не мають ніяких фінансових, комерційних
або інших аналогічних інтересів, які несумісні з їх посадою,
функціями, обов'язками або їх виконанням.
5. У тій мірі, у якій до цього зобов'язує посада, і
відповідно до законів і адміністративних положень державні
посадові особи сповіщають про ділові, комерційні або фінансові
інтереси та про діяльність, яка здійснюється з метою отримання
фінансового прибутку, які можуть привести до можливої колізії
інтересів. У випадку можливої або передбачуваної колізії між
обов'язками і приватними інтересами державних посадових осіб вони
діють відповідно до заходів, встановлених для того, щоб зменшити
або усунути таку колізію інтересів.
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Повідомлення відомостей про активи
8. Державні посадові особи у відповідності до займаного
службового положення і, як це дозволено або вимагається законом і
адміністративними положеннями, виконують вимоги про оголошення або
повідомлення інформації про особисті активи і зобов'язання, а
також, по можливості, відомостей про активи і зобов'язання
чоловіка (дружини) і/або утриманців.
набрання чинності, відбулась 01.01.2010
А своїм рішенням КС суд вже показав,яким холуям вони лижуть зад.