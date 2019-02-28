EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1665  48
Все про:КС (1238) Шевчук Станислав (14)

 Незаконность обогащения должно доказывать государство, - глава КС Шевчук призвал к скорейшему принятию нового закона

Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук выступает за скорейшее принятие нового закона, регулирующего норму о незаконном обогащении, и отмечает, что он должен базироваться на двух ключевых моментах, которых не было в прежней норме.

Журналистам в четверг в Киеве С.Шевчук отметил, что Конституционный суд при принятии этого решения не высказывался категорически, а лишь указал на то, что норма, которая была сформулирована, не соответствует Конституции, и ключевой момент, который должен быть соблюден – это принцип презумпции невиновности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, для того, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, Верховной Раде следует как можно скорее принять новый закон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение КС о неконституционности статьи о незаконном обогащении принималось без давления и угроз, - глава суда Шевчук

"Я знаю, что уже подан проект, и есть предыдущие проекты, которые позволяют выписать состав преступления о незаконном обогащении, при условии соблюдения Конституции. Сейчас это, как я понимаю, необходимо сделать депутатам", - сказал С.Шевчук.

Комментируя подачу президентом законопроекта, который регулирует норму УК о незаконном обогащении, и конкретизируя, каким образом должна быть сформулирована статья УК, чтобы она отвечала Конституции, глава КС сказал: "Я могу просто назвать два основных момента, на мой взгляд: незаконность обогащения должно доказывать государство, и это должно базироваться на доказательствах – нельзя привлечь человека к ответственности при отсутствии доказательств".

При этом он уточнил, что суд не отменял нормы о незаконном обогащении как таковой, и не отменял самую идею привлечения к ответственности за такие действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стоит успокоится, ЕС не будет наказывать украинцев за решение КС по незаконному обогащению, - МИД

Вместе с тем С.Шевчук пояснил, что после обнародования решения КС о неконституционности эта норма утрачивает действие.

"Я обеспокоен тем, что много ругательных слов сказано в адрес Конституционного Суда... Наши решения не должны вызвать такого возмущения", - заявил он, пишет lb.ua.

Глава суда подчеркивает, что КСУ поддерживает борьбу с коррупцией, но считает, что формулировки в законодательстве должны быть выписаны более корректно. "Большинство людей пока что не понимают это решение... Мы решили так, это наше решение, которое надо выполнять", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ЕС обеспокоены решением КС об отмене статьи о незаконном обогащении

Шевчук не считает это решение КС "плевком в лицо общественности".

26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

Источник: https://censor.net.ua/n3114231
 
 
 Топ комментарии
 
ну прям как рашисты... а вы докажите Незаконность обогащения должно доказывать государство, - глава КС Шевчук призвал к скорейшему принятию нового закона - Цензор.НЕТ 5046
то есть ворьё должно доказать, что оно ворьё ))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
Воруйте,воруйте КС РАЗРЕШИЛ!!!!
 показать весь комментарий
 
Если чиновник не может обьяснить происхождение денег - єто разве не является доказательством?
Если наркоман не говорит где взял кило кокса - он не виновен? Кокс отдать и извинится?
Если у бандита(контрабандиста) находят ящик оружия, и он не говорит где взял, он не виновен? Отдать и извинится?

Обьясните мне логику єтих експертов в невиновности, а то явно смахивает на поросячую логику.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну прям как рашисты... а вы докажите Незаконность обогащения должно доказывать государство, - глава КС Шевчук призвал к скорейшему принятию нового закона - Цензор.НЕТ 5046
то есть ворьё должно доказать, что оно ворьё ))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
В том, что оно ворьё должен доказать следователь, а не подозреваемый. Понятие "презумпция невиновности" знакомо? Не может ВР написать нормальный закон - пусть сдерут в других странах. У них это работает...
 показать весь комментарий
 
Наприклад де можна купувати палаци при зарплаті чиновника а потім з наглою мордою : "а ви докажіть " говорити
 показать весь комментарий
 
 
Закон как и у нас, только подход зависит от должности.
Останавливают Вас менты, в багажнике мешок рыбы, составляют протокол рыбу забирают, и никто Вам не доказывает что Вы её ловили, и не слушает что Вы её купили.
А вот когда у судьи с з/п 10000грн дом за 1 млн$ это никого не интересует, может подкинули. Незаконність збагачення має доводити держава, - глава КС Шевчук закликав до швидкого ухвалення нового закону - Цензор.НЕТ 6564
Даже в тех единичных случаях когда ловят на горячем, опосля оказывается, что он не давал согласия на видеофиксацию, т.е. ловить тоже не реально.
 показать весь комментарий
 
 
Если у него при зарплате допустим 20 тысяч вдруг появляется остров за 20 миллионов.. что еще нужно доказывать????
 показать весь комментарий
 
 
Отвечу одному, хоть вопрос, в принципе, задан многими, но одинаковый: в ВР напишите ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАКОН, чтобы у человека (чиновника) даже мысли не возникало о коррупции. И ничего не нужно будет доказывать - сложили дебет с кредитом и получили ответ. За границей ведь оно как-то работает?
 показать весь комментарий
 
по Закону военного времени за мародёрство на крови
Защитников Украины расстреливать тварей и фамилии не спрашивать !!!
 показать весь комментарий
 
Если вдруг, каким то чудом, петя выиграет выборы то смысла в этом нет. По щелчку мородера КС его отменит.
 показать весь комментарий
 
 
дык вроде и КС должен только тлумачить недоумкам, что в книжке написано, а не применять решение
 показать весь комментарий
 
 
Это невыполнимое требование в текущей украинской ситуации. Да и вообще для ряда высших чиновников фактически невозможно будет ничего доказать. Украина сделала широкий шаг к бантустану.
 показать весь комментарий
 
 
Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук - запомним этого персонажа.
 показать весь комментарий
 
 
Так він переживає як свої мілліони доказувати буде, от і наприймали
 показать весь комментарий
 
 
В Европе не так, значит идем в рашку, но задом.
 показать весь комментарий
 
 
пока идет возня... подгребаются остатки и увеличиваются статки ...прикормушкиных
а остальных 90 процентов это не коснется ... ибо масштаб не тот..
(ну как "не коснется"?...если где-то не хило прибыло...из откудава же оно убыло?)
 показать весь комментарий
 
 
Юля вам розповість,хто кому та що винен.
 показать весь комментарий
 
 
то есть самый справедливый суд полагает, что у всех незаконно обогатившихся непременно будут личные расписки о получении всех незаконных сумм и сорок пять тысяч свидетелей этого?...
 показать весь комментарий
 
Кто обещал разогнать КС ( Криминальный сходняк ) - Гриценко...и он прав, поэтому я за него.
 показать весь комментарий
 
 
Ветер, как ветер,
несет нас опять по новому кругу...
 показать весь комментарий
 
чиновникам , топ коррупционерам нажившим свои состояния на использовании админресурса , наш главный борцун с коррупцией Петя предоставил амнистию и индульгенцию на воровство .... продолжайте вам за это ничего не будет , это бляхеров , фопов и прочий простой люд можно штрафовать , сажать ..,справедливость от соевого приторна и тошнотворна
 показать весь комментарий
 
 
уровень дизни выше уровня доходов
это должно быть таким де самодостаточным условием для предъявления обвинения
как скорость таоей машины превышающая разрешенную
Что тут думать? одна цифра большей другой - высчитать разницу по формуле и конфисковать
 показать весь комментарий
 
 
То вимога надати свідоцтво законного набуття права власності неконституційно? Як же тепер буде з регістрацією автомобілів? Це ж тепер і з власника вимагати документи неконституційно. Мусора мають доводити що, авто не моє.
 показать весь комментарий
 
 
Це все дрібниці , своїм рішенням скасовали закон про відмивання коштів набутих злочинним шляхом.
 показать весь комментарий
 
Если чиновник не может обьяснить происхождение денег - єто разве не является доказательством?
Если наркоман не говорит где взял кило кокса - он не виновен? Кокс отдать и извинится?
Если у бандита(контрабандиста) находят ящик оружия, и он не говорит где взял, он не виновен? Отдать и извинится?

Обьясните мне логику єтих експертов в невиновности, а то явно смахивает на поросячую логику.
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю этот ублюдок представляет не государство, а кого-то другого.
 показать весь комментарий
 
 
"Делегація Європейського Союзу в Україні" та "Консультативна місія Європейського Союзу в Україні" Вже висловили свою думку стосовно рішення КСУ.
 показать весь комментарий
 
 
Почему государство? Лучше частников это не сделает никто. Вот бы туда колекторов в правильное русло направить их не народ травить, а буржуев.
 показать весь комментарий
 
 
в этом ребята есть один положительный моментик петр лексеич понимает что выборы проиграны вот и перестраховывается одно дело доказывать от куда бабло другое дело когда должны доказать что бабло ворованное.
 показать весь комментарий
 
 
саме цікаве що до проекту змін до статті КСУ дав позитивний відгук. Думка КСУ міняється від загрози положенню.
 показать весь комментарий
 
Государство это доказывает в рамках законодательства, публичными декларациями в частности.
 показать весь комментарий
 
Українці мають зрозуміти , що рішення КС є нічим іншим як завершення зрощення криміналітету, законодавчої , виконавчої і судової влади і перетворення України в кримінальну державу.І це жалюгідне мукання про необхідність якогось там подання є спроба зберегти лице . А як його зберегти коли легалізував награбоване в українців. Доречі,можливо член угруповування не знає але банки вимагають в своїх клієнтів підтвердити походження своїх коштів. І це є нормою цивілізованого світу.
 показать весь комментарий
 
 
Шевчук, як високопосадовець, мав би знати, що толєрастичне урівнняння в правах волохатого на руку чиновника і звичайного обивателя в даному випадку не канає, завжди презюмується вина першого і він зобов'язаний довести свою доброчесність. Це як аксіома, принаймні в цивілізованих, а не охлократичних державах з процвітаючим непотизмом. Щось не влаштовує? ****** в народне господарство.
 показать весь комментарий
 
 
Шевчук, йди помолись хай тебе попустить...
 показать весь комментарий
 
 
До реєстр. № 4025

від 04 лютого 2016 року
ВИСНОВОК
Комітету Верховної Ради України
з питань правової політики та правосуддя щодо проекту Закону про внесення змін до статті 368-2 Кримінального кодексу України "Незаконне збагачення" щодо узгодження із Конвенцією ООН проти корупції та Конституцією України (реєстр. № 4025 від 4 лютого 2016) Комітет з питань правової політики та правосуддя розглянув на своєму засіданні 06 вересня 2016 року (протокол № 50) на відповідність Конституції України проект Закону про внесення змін до статті 368-2 Кримінального кодексу України "Незаконне збагачення" щодо узгодження із Конвенцією ООН проти корупції та Конституцією України) (реєстр. № 4025 від 4 лютого 2016 року) (далі - Законопроект), поданий народними депутатами України Мельничуком І.І. та іншими.
Згідно з пояснювальною запискою до Законопроекту він розроблений з метою удосконалення законодавства у сфері притягнення до відповідальності за незаконне збагачення та приведення його у відповідність із міжнародними правовими актами у сфері протидії корупції.
Для досягнення мети авторами пропонується викласти у новій редакції диспозицію частини першої статті 368-2 Кримінального кодексу України, а саме, визначити незаконне збагачення як набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активіву значному розмірі, які вона не може обґрунтувати, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі.
Вирішуючи питання про відповідність Законопроекту положенням Конституції України, Комітет виходить з такого.
У Конституції України визначається, що Україна є демократичною, правовою державою, в якій визнається і діє принцип верховенства права; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави; органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України (стаття 1, частина друга статті 3, частина друга статті 6, частина перша статті 8 Основного Закону України).
Згідно з частиною першою статті 11 Загальної декларації прав людини 1948 року та пункту 2 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинним доти, доки його провину не буде доведено в законному порядку. Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 6 жовтня 2010 року за № 21-рп/2010 звертає увагу на те, що у ратифікованих Україною Цивільній конвенції про боротьбу з корупцією 1999 року, Кримінальній конвенції про боротьбу з корупцією 1999 року, Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції 2003 року корупційна діяльність безпосередньо пов'язується з корисливими діями (бездіяльністю) посадової особи при виконанні покладених на неї службових обов'язків. Зазначене може прирівнюватися до давання чи отримання хабара, зловживання службовим становищем чи впливом, сприяння відмиванню отриманих від корупційних злочинів доходів, їх приховування, розкрадання чи нецільового використання майна, перешкоджання здійсненню правосуддя, а також незаконного збагачення як значного збільшення доходів, яке перевищує законні доходи особи і яке вона не може раціонально обґрунтувати, тощо.
Члени Комітету зауважують, що чинна редакція частини першої статті 368-2 Кримінального кодексу України суперечить вимогам статті 20 Конвенції ООН проти корупції, в якій визначено, що за умови дотримання своєї конституції та основоположних принципів своєї правової системи кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочином умисного незаконного збагачення, тобто значного збільшення активів державної посадової особи, яке перевищує її законні доходи і які вона не може раціонально обґрунтувати. Разом з тим, частина перша статті 368-2 Кримінального кодексу України не враховує норми статті 62 Конституції України щодо гарантій презумпції невинуватості особи у вчиненні злочину, відповідно до якої особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. При цьому ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
У зв'язку з цим Комітет вважає, що запропонована авторами нова редакція частини першої статті 368-2 Кримінального кодексу України сприятиме подоланню суперечності зазначеної статті вимогам статті 62 Конституції України та статті 20 "Незаконне збагачення" Конвенції ООН проти корупції.
Відповідно до Основного Закону України (пункт 22 частини першої статті 92) діяння, які є злочинами, та відповідальність за них визначаються виключно законами України.
Підсумовуючи зазначене та зважаючи, що прийняття законів Конституція України відносить до повноважень Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади в Україні (стаття 75, пункт 3 частини першої статті 85) законодавча пропозиція, узгоджується з наведеними нормами законодавства. Враховуючи викладене, Комітет дійшов висновку, що проект Закону про внесення змін до статті 368-2 Кримінального кодексу України "Незаконне збагачення" щодо узгодження із Конвенцією ООН проти корупції та Конституцією України) (реєстр. № 4025 від 4 лютого 2016 року), поданий народними депутатами України Мельничуком І.І. та іншими., не суперечить положенням Конституції України.
Голова Комітету Р.П. КНЯЗЕВИЧ
 показать весь комментарий
 
ЗІ: Прошу зауважити що, міжнародні закони імплементовані в Україні мають вищий пріоритет від національного законодавства.
 показать весь комментарий
 
Додаток до Конвенції ООН проти корупції
Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб

поточна редакція - Прийняття від 23.07.1996

....
Колізії інтересів і відмова від права

4. Державні посадові особи не використовують своє офіційне
становище для невиправданого здобування особистої користі або
особистої та фінансової користі для своїх сімей. Вони не беруть
участі ні в яких угодах, не займають ніякого становища, не
виконують ніяких функцій і не мають ніяких фінансових, комерційних
або інших аналогічних інтересів, які несумісні з їх посадою,
функціями, обов'язками або їх виконанням.
5. У тій мірі, у якій до цього зобов'язує посада, і
відповідно до законів і адміністративних положень державні
посадові особи сповіщають про ділові, комерційні або фінансові
інтереси та про діяльність, яка здійснюється з метою отримання
фінансового прибутку, які можуть привести до можливої колізії
інтересів. У випадку можливої або передбачуваної колізії між
обов'язками і приватними інтересами державних посадових осіб вони
діють відповідно до заходів, встановлених для того, щоб зменшити
або усунути таку колізію інтересів.

....
Повідомлення відомостей про активи
8. Державні посадові особи у відповідності до займаного
службового положення і, як це дозволено або вимагається законом і
адміністративними положеннями, виконують вимоги про оголошення або
повідомлення інформації про особисті активи і зобов'язання, а
також, по можливості, відомостей про активи і зобов'язання
чоловіка (дружини) і/або утриманців.
 показать весь комментарий
 
З такими як чинний ген. прокурор і його команда, то взагалі не доведуть винність злочинців...
 показать весь комментарий
 
 
Депутати ВР це ті самі корупціонери і проти себе закона вони ні писати,ні схвалювати ніяк не хочуть.28 років знімають недоторканість.
А своїм рішенням КС суд вже показав,яким холуям вони лижуть зад.
 показать весь комментарий
 
 
вони вже прийняли міжнародні закони та Конвенцію ООН проти корупції та доданий до неї Кодекс поведінки державних посадових осіб, які мають приорітет над національним законодавством.
 показать весь комментарий
 
Надо же какой у нс охеренный судья! делают платной медицину хотя по конституции она бесплатна этот гребаный судья слепой ничего не видит, а тут млять приняли закон по которому этого судью могут посадить так ААА КАРАУЛ ЭТО НЕ ЗАКОННО! Как удобно быть судьей КСУ!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНезаконность обогащения должно доказывать государство, - глава КС Шевчук призвал к скорейшему принятию нового закона
 
 
 
 
 
 вверх