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 Террористы испытали на полигонах Донбасса автоматизированные звукометрические комплексы АЗК-7 "Мезотрон", завезенные из РФ, - ГУР

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет оснащения их дополнительным вооружением и уровнем интенсивности боевой подготовки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в ГУР.

По данным украинской разведки, в ходе проведения 26-27 февраля с.г. на полигонах временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей учебных стрельб артиллерийских расчетов 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", особое внимание уделялось наработке навыков личного состава в применении завезенных с территории России, в т.ч. этого года, автоматизированных звукометрических комплексов пассивного действия АЗК-7 "Мезотроны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреливают свои же позиции из-за плохой выучки, - ГУР

В то же время, как отметили в ГУР, российскими офицерами проводились занятия с командирами артиллерийских батарей по использованию специализированных комплексов разведки для нанесения максимальных потерь подразделениям Объединенных сил, в ходе ведения российскими оккупационными войсками боевых действий.

Источник: https://censor.net.ua/n3114229
 
 
 Топ комментарии
 
А вы им Поплавского на всю округу врубите, сами свалят за поребрик.
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Скоріш за все, він визначає координати звідки робився постріл по різниці приходу звуку на кілька мікрофонів.
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Зачем? Можно им скандинавской боевой магии врубить, чтоб ёпнулись... Террористы испытали на полигонах Донбасса автоматизированные звукометрические комплексы АЗК-7 "Мезотрон", завезенные из РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 6213
Heilung - Krigsgaldr
Heilung - Alfadhirhaiti
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Треба нові розробки, які будуть ставити завади для цих комплексів.
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Хунта не спит, Хунта работает: Терористи випробували на полігонах Донбасу автоматизовані звукометричні комплекси АЗК-7 "Мезотрон", завезені з РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 5122
1АР1 «Положення-2» - розвідувальний автоматизований звукометричний акустичний комплекс. Виготовляється на Львівському державному заводі «Лорта».

1996 г. и сейчас на "Мотолыге"
Роман Вус, Системи, які посилять міць артилерії // «Народна армія», 17 вересня 2018
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А хто розуміється на цих "автоматизированных звукометрических комплексов пассивного действия АЗК-7 "Мезотроны"?
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Скоріш за все, він визначає координати звідки робився постріл по різниці приходу звуку на кілька мікрофонів.
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В сша такие комплексы снайперов вычисляют за доли секунды, разворачивают объектив, делают фото, по звуку определяют оружие, координаты отправляют через спутникоую связь и через несколько минут барражирующий спутник какает на снайпера бомбочкой,, могут минометным залпом накрыть, а могут и Копперхэд или Эскалибур применить - они страна небедная.
При этом помехи типа пары стреляющих пулеметов не способны мешать его работе.
Радаром такое хрен сделаешь.
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Это звукометрические противоартиллерийские системы, как-то так.
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А вы им Поплавского на всю округу врубите, сами свалят за поребрик.
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Зачем? Можно им скандинавской боевой магии врубить, чтоб ёпнулись...
Heilung - Krigsgaldr
Heilung - Alfadhirhaiti
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да, можно сделать веселую "дискотеку" из всякой арты
на мотив песни "Правосеки наступают"
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та не надо там никаких мезотронов, дай нахаляву стоящиков горилки,насыпь гору шмали и все само собой рассосется
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Пустили бы беспилотник ударный или камикадзе и конец концерту а то только факты констатируют.. Терористи випробували на полігонах Донбасу автоматизовані звукометричні комплекси АЗК-7 "Мезотрон", завезені з РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 4364
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они пассивные, у них только ухи торчат Терористи випробували на полігонах Донбасу автоматизовані звукометричні комплекси АЗК-7 "Мезотрон", завезені з РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 2810
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы испытали на полигонах Донбасса автоматизированные звукометрические комплексы АЗК-7 "Мезотрон", завезенные из РФ, - ГУР
 
 
 
 
 
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