 Террористы испытали на полигонах Донбасса автоматизированные звукометрические комплексы АЗК-7 "Мезотрон", завезенные из РФ, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в ГУР.

По данным украинской разведки, в ходе проведения 26-27 февраля с.г. на полигонах временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей учебных стрельб артиллерийских расчетов 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", особое внимание уделялось наработке навыков личного состава в применении завезенных с территории России, в т.ч. этого года, автоматизированных звукометрических комплексов пассивного действия АЗК-7 "Мезотроны".

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В то же время, как отметили в ГУР, российскими офицерами проводились занятия с командирами артиллерийских батарей по использованию специализированных комплексов разведки для нанесения максимальных потерь подразделениям Объединенных сил, в ходе ведения российскими оккупационными войсками боевых действий.