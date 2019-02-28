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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:коррупция (7346) расследование (2451) скандал (4252) Укроборонпром (560) Букин_Павел (17)

 Фигурант расследования Bihus.info Жуков - зарвавшийся мажор. Отношения с ним невозможны, - глава "Укроборонпрома" Букин

Директор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин заявил, что знаком с фигурантом журналистского расследования масштабной коррупции в оборонной сфере Виталием Жуковым и опроверг любые деловые отношения с ним.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ.

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"Знаю (Жукова. - Ред.), поскольку с 2011 по 2014-й он работал в аппарате концерна помощником. Моя личная оценка? Зарвавшийся мажор. Я лично к нему отношусь скептически. Хотя бы исходя из разницы в возрасте и жизненном опыте. Для меня лично является невозможным иметь с ним деловые отношения", - сказал Букин.

Он также сообщил, что ни Жуков, ни Рогоза (еще один фигурант расследования. - Ред.) не осуществляли какие-либо поставки в интересах "Укрспецэкспорта", который Букин возглавлял перед тем как стать директором "Укроборонпрома".

"Жуков несколько раз просил меня организовать какие-то поставки. Никакого взаимодействия компании с Жуковым не было. Я и близко не подпускал его к организации каких-либо поставок в интересах компании или концерна", - подчеркнул чиновник.

Полный текст интервью с Павлом Букиным читайте здесь.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.

Источник: https://censor.net.ua/n3114228
 
 
 Топ комментарии
 
Армія - Гладковський
Мова - "Где тебе, бл.дь, реформ не хватает?"
Віра - Нарік
Реальні справи, а не брехливі обіцянки" - АТО за години, долар по 10, продам "Рошен".
"Прощай, немытая Россия!" - Фукс, Ґріґорішин, Труханов, Мєдвєдчук
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Вони мусили красти, бо інакше б пуйло напало.
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Ну, статеві відносини, певно, що неможливі, а от фінансові - не впевнений.
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Дарма цей придурок зараз інтерв"ю дає. Хрен його знає, що там у 2 частині ми ще побачимо...
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исходя из опыта предыдущих сливов-ничего конкретного .так и заглохнет дельце,хоть на сколько частей его подели.
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Везде бардак.Нам не светит ни НАТО ни ЕС при пете.
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сидор сидоров 945e588f. Тебе с Х**лом светит КНДР.
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а вам никто и не предлагал...ну какое нато в запоребрике?
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Так и вам никто не обещал,кроме пети.Но ты то знаешь,как он врет.
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От порохобота за версту видно.Им плевать на Украину.Лижут сапог хозяину.
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Вони мусили красти, бо інакше б пуйло напало.
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Так у этого зарвавшегося мажора есть друг, а папка друга - замсекретаря РНБО, соратник и бизнес-партнер Самого. Ему отказать уже очень сложно, да и откаты никто не отменял.
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Армія - Гладковський
Мова - "Где тебе, бл.дь, реформ не хватает?"
Віра - Нарік
Реальні справи, а не брехливі обіцянки" - АТО за години, долар по 10, продам "Рошен".
"Прощай, немытая Россия!" - Фукс, Ґріґорішин, Труханов, Мєдвєдчук
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Харі "свинарчуковські" білі та пушисті
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Очень гнилая отмазка, букин, очень гнилая
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Думаю нового президента такие отмазки неудовлетворят и пойдет он на нары уместе со всеми
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во всем мажоры виноваты,
враги пожгли родные хаты.. Фигурант расследования Bihus.info Жуков - зарвавшийся мажор. Отношения с ним невозможны, - глава "Укроборонпрома" Букин - Цензор.НЕТ 1364
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Ну пошло-поехало: А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК, МОЖЕТ МАЛЬЧИКА И НЕ БЫЛО, або ці руки нічого не крали.
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Фигурант расследования Bihus.info Жуков - зарвавшийся мажор. Отношения с ним невозможны, - глава "Укроборонпрома" Букин - Цензор.НЕТ 4277Для общего развития... заурядная новость про мажоров и воров.

"Нафтогаз" продлил контракт с Коболевым на ТРИ(!) года, зарплата 2,080,000 гривен и это без учета премий и бонусов.

Фигурант расследования Bihus.info Жуков - зарвавшийся мажор. Отношения с ним невозможны, - глава "Укроборонпрома" Букин - Цензор.НЕТ 3643
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ну ты и тролль цаповсий - животное одним словом)))) ты даже цензор не читаешь ,на -
28.02.19 13:08 Правительство не принимало решения о заключении нового контракта с менеджментом "Нафтогаза", - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что правительство не принимало каких-либо решений о заключении нового контракта с менеджментом НАК "Нафтогаз Украины".Источник: https://censor.net.ua/n3114199
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Одна кацапська пісдота- букін, жуков, рогоза, свинарчукі
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Покажите мне ссуку народа который бы сказал ---- я воровал посадите меня? Слово тюрьма к ним не применимо, нет его в чоколадном лексиконе
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Да вони не сильно то і бояться - зачепи одного - потягнуться усі інші. Так що думає, що відмажуть полюбе. Хоча деякі такі фігуранти потім з вікна кидаються чи двічі в голову собі стріляють, зі зламаними пальцями...
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Ну это очень серьезное и убедительное опровержение.
Журналисты повержены просто.
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У цього кацапорилого білі рученята так і просяться щоб їх відрубати
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зрадолизы ну так друг друга уговаривают,так уговаривают в "бабках на крови".прям как голубки милуются Фігурант розслідування Bihus.info Жуков - зухвалий мажор. Відносини з ним неможливі, - глава "Укроборонпрому" Букін - Цензор.НЕТ 7854
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Ну ты лично и не сотрудничал, молодец какой хитрый. А директора заводов - сотрудничали, так как заказ нужно было выполнять.
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А чого в них такі пики? Хоч цуценят бий. Що в свинарчука, що в цього букіна?
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Так вы и есть мажоры- комсомольцы,дети партийных совковых вождей
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Порох схватил мужика за нос.
Порох сорвал с женщины шапку...
А клоун у нас, *****, Зеленский...
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Да чё мелочиться, вся страна клоуны....интересно был ли прецедент, что бы на Евровидение не смогли отправить артиста ? Или это наше ноухау и мы имеем чем гордиться, как же - первые на планете Земля !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФигурант расследования Bihus.info Жуков - зарвавшийся мажор. Отношения с ним невозможны, - глава "Укроборонпрома" Букин
 
 
 
 
 
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