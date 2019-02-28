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 Политика Украины, Общество
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Все про:МИД (4903) безвизовый режим (1381)

 Украинцы могут въезжать по "безвизу" или в порядке максимального упрощения в более чем 120 стран мира, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что украинцы могут ездить без виз или по упрощенной визовой процедуре в более чем 120 стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Он сказал, что отмене виз или упрощению визового режима для граждан Украины в зарубежных странах уделяется большое внимание.

"Уже более чем в 120 стран мира граждане Украины могут въезжать по "безвизу" или в порядке максимального упрощения, то есть получить визу в аэропорту или получить электронную визу. И мы активно работаем над тем, чтобы это количество стран, куда сможет путешествовать гражданин Украины без виз, росло", - подчеркнул Погорельцев.

Он напомнил, что в 2018 году были заключены 4 международных договора с Катаром, Сербией, Уругваем и Грузией. Также были разработаны 26 нормативно-правовых актов, 15 из которых вступили в силу в прошлом году.

"Этот процесс продолжается", - добавил он.

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"Есть страны, с которыми в силу различных обстоятельств этот процесс проходит достаточно непросто, но мы имеем свое видение, есть свои планы, свою стратегию, тактику, как с той или иной страной работать", - заявил Погорельцев.

В частности, он привел пример Мексики, куда путешествует много украинцев.

"Было бы очень хорошо уже в ближайшее время подписать соответствующее соглашение о безвизовых поездках для граждан Украины. Где бы я не встречался (в Мексике), мы с послом провели много встреч во всех центральных органах исполнительной власти, причастных к принятию соответствующего решения - в правительстве, в парламенте, все декларируют свою полную готовность это сделать, как говорят сейчас, но реально ничего не делается", - сказал Погорельцев. "Надо понять, почему так происходит, и затем найти пути решения этого вопроса", - добавил он.

Также Погорельцев отметил, что с Мексикой в ближайшее время запланированы дополнительные консультации.

Источник: https://censor.net.ua/n3114226
 
   
 Топ комментарии
 
Почему до сих пор нет визового режима с агрессором?
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потому что туда будет скоро бежать главный мародёр к своему пуйлу, по стопам Януковоща...
Не хочет усложнять своё бегство в рашку.
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Боюсь з "рульовим" Петром скоро трамвай відмінять зовсім.
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рейтинг паспорта Украины - 25
https://www.passportindex.org/byRank.php

https://www.passportindex.org/comparebyPassport.php?p1=ua&fl=&s=yes
по безвизу и упрощенной - 132 страны

у той же рашки - 37
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Почему до сих пор нет визового режима с агрессором?
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потому что туда будет скоро бежать главный мародёр к своему пуйлу, по стопам Януковоща...
Не хочет усложнять своё бегство в рашку.
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А також із Бєларусією, Вірменією, Казахстаном і Киргизією.
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Для чого було спрощувати режим із Сербією? Украинцы могут въезжать по "безвизу" или в порядке максимального упрощения в более чем 120 стран мира, - МИД - Цензор.НЕТ 7375
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Пля, это реклама для тех, кому простил Конституционный суд незаконное обогащение.
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а эта безвиза, возмещает деньги на проезд? А то я по незнаниям плачу и за визу и за билет.
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в уругвай щас ехать самое то - и дешево, и практычно...
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Цікаво... через скільки в нас відберуть безвіз та припинять співпрацю з МВФ?
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Через месяц, после 31 марта - безвиз тока на Колыму, судя по опросам насчет будущего президента Украины.
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Да те кого волнуют тарифы уже за Бе голосуют. Другое дело коррупция, реформы... Я лично этого ждал, вот прям до вчера, пока КС не огласил свою статью.
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большинство перестало ждать реформ и борьбы с коррупцией, после батла САП и НАБУ с прослушкой и слива компромата друг на друга.
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Не в курсе данных событий, видимо пропустил в потоке суеты.
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про безкоштовно как ранее речь и не идет Украинцы могут въезжать по "безвизу" или в порядке максимального упрощения в более чем 120 стран мира, - МИД - Цензор.НЕТ 8651
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Ну все, заплачу за январь 2839 за отопление в одной квартире, чуть больше 2500 в другой и на Канары! И не завидуйте насчет 2-х квартир, если что, мне на политрекламу тратиться не надо, если что, накопил на будочки, себе с женой и ребенку отдельную.
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У тебя наверное квартиры по 100-120 квадратов?
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"Украинцы могут въезжать по "безвизу" или в порядке максимального упрощения", а украинские чиновники теперь могут воровать в порядке максимального упрощения.
Жити по-новому 2
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З такими доходами проблемно виїхати на дачу, не те що в якусь зі 120 країн.
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Авиапоток в 2018 - 20 млн.пассажиров.

Так что есть люди у которых доход не только на дачу позволяет выехать.
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Це типу : не переживайте про безвіз у європу , у вас є ще 120 країн
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короче, валите на хрен..все дороги открыты..
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Саме на підставі цього унікального миздобутку Банк Нації і очікує зростання надходжень від українських заробітчан до 12 мільярдів на рік.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинцы могут въезжать по "безвизу" или в порядке максимального упрощения в более чем 120 стран мира, - МИД
 
 
 
 
 
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