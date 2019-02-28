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 Политика Украины
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 Украинский консул впервые получил разрешение посетить политзаключенного Гриба, - МИД

Украинский консул впервые получил разрешение на посещение в СИЗО Ростова-на-Дону украинского политзаключенного Павла Гриба.

Об этом на брифинге сообщила спикер МИДа Украины Екатерина Зеленко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Ожидаем, что эта встреча состоится 4 марта", - сказала Зеленко.

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Это первая возможность для сотрудников украинского консульства встретиться с Грибом с момента его похищения в 2017 году.

В МИД надеются, что в ходе судебного заседания по делу Гриба будут заслушаны и приняты к вниманию аргументы врача о плохом состоянии его здоровья и необходимости медицинского наблюдения.

Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

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Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

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Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".

Источник: https://censor.net.ua/n3114225
 
 
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на всю жизнь запомнит, как дорого стоит, намерение сладострастных действий с кацапкой!!!
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бацке иск всучить за то шо в беларусь пустил
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Оце всі дії нашої влади для звільнення Гриба Украинский консул впервые получил разрешение посетить политзаключенного Гриба, - МИД - Цензор.НЕТ 2221 Хоч його батька пожалійте та надайте матеріальну допомогу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинский консул впервые получил разрешение посетить политзаключенного Гриба, - МИД
 
 
 
 
 
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