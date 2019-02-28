 Рада поручила ВСК провести расследование о хищениях в оборонном секторе. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Расследовать дело направили действующей Временной следственной комиссии, которую возглавляет нардеп Иван Винник. Отметим, эта ВСК была создана для проведения расследования сведений относительно фактов разворовывания в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 гг.
Это стало возможным из-за того, что депутаты параллельно расширили время расследования хищений в армии до 2018 года.
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа,-
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця...
А чутка у гаю була така,
Що ніби Щука та частенько,
Як тільки зробиться темненько,
Лисиці й шле - то щупачка,
То сотеньку карасиків живеньких
Або линів гарненьких...
Уже смешно
Остап Бендер сожрал бы от зависти собственную милицейскую фуражку, но, говорят, что он еще вчера вскрыл себе вены, прочитав решение Суда Детей лейтенанта Шмидта о признании незаконного обогащения законным ))
Заст. секретаря РНБУ переведуть на іншу посаду, а синочка звільнять з посади в Укроборонпромі, потім десь через кілька місяців з"явиться в якомусь відомстві... Але вважаю, що так буде не довго, максимум до літа, кінця літа 2019 року... Далі будуть приходити нові люди до влади і старі кадри будуть зникати))