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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:армия (7334) ВСК (139) хищение (399)

 Рада поручила ВСК провести расследование о хищениях в оборонном секторе. ВИДЕО

Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №10104 "О безотлагательном расследовании фактов, обнародованных в средствах массовой информации о злоупотреблениях в государственном концерне "Укроборонпром" и причастности к этому должностных лиц".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

...
"За" проголосовали 229 народных депутатов. "Против" - нардепы от фракций "Батькивщина", "Оппоблок" и "Видродження".

Расследовать дело направили действующей Временной следственной комиссии, которую возглавляет нардеп Иван Винник. Отметим, эта ВСК была создана для проведения расследования сведений относительно фактов разворовывания в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 гг.

Это стало возможным из-за того, что депутаты параллельно расширили время расследования хищений в армии до 2018 года.

Рада поручила ВСК провести расследование о хищениях в оборонном секторе 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко о хищении в секторе обороны: Следствие на финишной прямой. Надеюсь, скоро объявим подозрения, пойдем в суд и вернем деньги

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия

Источник: https://censor.net.ua/n3114224
 
 
 Топ комментарии
 
БПП будет расследовать, что натворили члены БПП. А где в этом логика? Что это убогое по фамилии Винник может найти? Он же как пёсик. Мальдивский Топаз дал команду - песик загавкал.
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Холуй рошеновского вора будет расследовать воровство своего хозяина...
Уже смешно Рада поручила ВСК Винника провести расследование о хищениях в оборонном секторе - Цензор.НЕТ 3011
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БПП будет расследовать, что натворили члены БПП. А где в этом логика? Что это убогое по фамилии Винник может найти? Он же как пёсик. Мальдивский Топаз дал команду - песик загавкал.
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Туда входят представители всех фракций по желанию. В чем проблема? Или Жулька с рыгами против потому, что эта комиссия расследует в том числе и то, как жульковцы с рыгами в угоду кремлю уничтожали армию?
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А чого не самому Свінарчуку?Єто лютий пісець,
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа,-
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця...
А чутка у гаю була така,
Що ніби Щука та частенько,
Як тільки зробиться темненько,
Лисиці й шле - то щупачка,
То сотеньку карасиків живеньких
Або линів гарненьких...
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Холуй рошеновского вора будет расследовать воровство своего хозяина...
Уже смешно Рада поручила ВСК Винника провести расследование о хищениях в оборонном секторе - Цензор.НЕТ 3011
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Матькивщина против расследования???????так вот кто наживался на крови!!!!
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Да-да.. Усі побачили вже... Цікаво, що ж ви соєві після 2 частини розслідування звиздітимите...
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Рыги с Жулькой против, потому что эта же комиссия расследует разорение армии в угоду кремлю в бытность, когда те находились у власти.
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Однажды Борман перерисовал из французского бульварного журнала непристойную картинку и подписал "Это Ева Браун". Фюрер страшно оскорбился и поручил ему же, Борману, выяснить, кто это сделал. Два месяца все в Рейхе пресмыкались перед Борманом, а Штирлиц даже придумал версию, чтобы оградить себя от подозрений, из которой следовало, что это сделал китайский шпион. В конце концов пострадал адмирал Канарис, который неосторожно выиграл у Бормана в преферанс его новую секретаршу.
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це як цуцику доручити нагавкати на хазяїна.
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Расследование фактов обворовывания бюджета окружением Порошенко поручили окружению Порошенко. )))
Остап Бендер сожрал бы от зависти собственную милицейскую фуражку, но, говорят, что он еще вчера вскрыл себе вены, прочитав решение Суда Детей лейтенанта Шмидта о признании незаконного обогащения законным ))
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Кандидатів багато, але один із них, без сумнівів, сяде до в'язниці!

Рада поручила ВСК Винника провести расследование о хищениях в оборонном секторе - Цензор.НЕТ 8708
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Ой мля... "призначили кота ковбасу охороняти"... ой мля...
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помолчал бы ЗЕоффшорник лучше...
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Немає слів , випустили щуку в річку. Самі по собі будуть вести розслідування. Просто ох.єваю як українців просто не ставлять в ніщо.
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Так по словам Тимошонки ВР против ВСК была, а как по голосующим глянуть -Батькивщина, ОПа против.
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фу, как некрасиво вы выражаетесь, по скотски
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если поручили этому Дятлу значит там воровали по чёрному.... вот уб людки.
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"Против" - нардепы от фракций "Батькивщина", "Оппоблок" и "Видродження".Источник: https://censor.net.ua/n3114224
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В ТСК входят представители всех фракций по желанию. В чем проблема? Или Жулька с рыгами против потому, что эта комиссия расследует в том числе и то, как жульковцы с рыгами в угоду кремлю уничтожали армию? Тогда вопросов нет.
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Щось підказує, що після розслідування ТСК крайніми стануть "хлопчики", які вирішили погратись у бізнес. Просто ніхто не дасть вийти на "найвищих чинів". ТСК сухо відзвітується у ВР, направить певні документи до ГПУ, НАБУ, САП і т.п. А досудове слідство буде закрите, буде продовжуватись не 2-3 місяці, а ще експертизи, а перевірки контр-агентів тощо... буде, як завжди...потім крайніми вийдуть Жуков, Рогоза та інші цивільні, які не мають відношення до Укроборонпрому))
Заст. секретаря РНБУ переведуть на іншу посаду, а синочка звільнять з посади в Укроборонпромі, потім десь через кілька місяців з"явиться в якомусь відомстві... Але вважаю, що так буде не довго, максимум до літа, кінця літа 2019 року... Далі будуть приходити нові люди до влади і старі кадри будуть зникати))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада поручила ВСК провести расследование о хищениях в оборонном секторе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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