 "Де я 2000 платила? Нашо мені партія, дітки? За шо жить?" - журналисты Bihus.Info нашли фейковых спонсоров "Батькивщины". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь об этом идет в расследовании журналистов Bihus.Info.
Журналисты отправились в гости к нескольким людям, которые, согласно декларации "Батькивщины", в прошлом году перевели партии от 150 тысяч до 1,5 млн гривен.
"Жертвователями" оказались кассир супермаркета, бухгалтер на автомойке, методист детского сада и мастер маникюра.
Часть "спонсоров" партии вообще не понимали, о чем идет речь. Часть – заявили на камеру, что насобирали сотни тысяч гривен за годы работы и решили отдать их партии Тимошенко.
Одна из женщина призналась, что по просьбе представителя "Батькивщины", которому не могла отказать, предоставила свои персональные данные.
Сама Юлия Тимошенко заявила Bihus.Info, что речь идет либо о провокации СБУ, которая сама от имени простых людей переводит на счета ее партии миллионные суммы. Либо о том, что люди скрывают факт своего спонсорства, опасаясь расправы властей.
"Батькивщина" использует фейковых доноров. Для чего это может быть нужно? Предположительно, для того, чтобы не показывать настоящих", – делают вывод журналисты Bihus.Info.
надсилають бомжисі останні мільйони гривень на вибори?
Виглядає як виправдання проти "злочину оборонпрому".
- сам дурак!
- на себя посмотри!
Прям Бигус тут просто бохкампрамата......... Оставил армию без дефицитних деталей пид..р и виложил переговори с бешенной бабулькой...........
Пшёл вон с маво кибинета!
У 14-15рр метро було обклеєне оголошеннями про скупку старих радянських радіодеталей та будь-якої радіоапаратури. Для ремонту військової техніки потрібні були радіодеталі і їх шукали будь-де. Нехай проведе розслідування, чому купували старі радіодеталі і чому у них була не така ціна! І нехан посадять тих "Бариг", які займалися пошуком радіодеталей.
Вперед!
Звичайно, деталі завозили з рахи, контрабандою, бо більше їх взяти ніде, а оголошення були прикриттям, мовляв хахли ці деталі із старих приймачів та калькуляторів випаюють.
Як ви думаєте, в умовах заборони постачання выйськової продукції з рахи в Україну, ціна для ВСУ буде така сама як для ВСРФ?
Мабуть, щоб вивезти всякі деталі з рахи до нас треба комусь заплатити, чи не так?
Ви вважаєте, що російськиї хабарник напише розписку в отриманні грошей і її можна буде прикласти до звіту, щоб пояснити, звідки така ціна?
Можу дати пану Пєнісу Бугусу ще одну тему розслідування. Все обклеєне оголошеннями проскупку старих радянських фотоапаратів. Не секрет, що фотооптика у СРСРі бралася з військової оптики.
Без прицілу гармата - шматок заліза
Нехай проведе розслідування, чому купували оптику від старих фотоапаратів і чому була не така ціна! І нехан посадять тих "Бариг", які займалися пошуком оптики.
Вперед!
Звичайно, оптику завозили з рахи, контрабандою, бо більше її взяти ніде, а оголошення були прикриттям, мовляв хахли ці її з старих фотоапарітів викручують.
А тепер скажи, хто є той, хто виказує канали постачання? Антикорупціонер чи зрадник?
Після таких розслідувань, десятки людей, що ризикували життям заради України треба виводити, і десятки інших, ризикуватимуть життям, щоб їх вивести! І виведуть не всіх, хтось загине.
І все заради того, щоб обколота ботоксом бабулька трохи підняла підупалий рейтинг!
Зараз на БТРи та БМП ставлять німецькі двигуни, але у 2014-2015рр не було такої можливості. Не можна просто так у ВАЗ 2104 вставити дизель ФІАТ мультіжет 1,3, Треба придумати як, розробити проект, оснанстку, провести випробування, налагодити технологічний процес, а техніка потрібна на вчора.
Йуля, йуля, у все що завгодно повірю заради Йулі!
Прикро. Тому так і живемо.
Я не виправдовую, якщо хтось вкрав треба знайти і покарати. але відразу волати "Зрада!" не є ознакою великого розуму.
Треба розібратися і це робитимуть не пєніси з бігуса, а компетентні особи і вам доведеться повірити їхнім висновкам, бо всю інформацію вони оприлюднити не зможуть, із зрозумілих всім, крім упоротих зрадофілітиків причин.
Имейте совесть!
Какие маникюрши- об чём разговор???!!!