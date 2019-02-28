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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7346) КС (1238) Евросоюз (12320) Зеленко (12)

 Стоит успокоиться, ЕС не будет наказывать украинцев за решение КС по незаконному обогащению, - МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила, что Европейский союз не будет наказывать Украину за признание Конституционным судом неконституционной статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

"Стоит успокоиться, ЕС не будет наказывать украинцев за упомянутое решение Конституционного суда. Именно для украинских граждан в первую очередь важно, чтобы мы беспрепятственно двигались в направлении европейских и евроатлантических институтов", - сказала она на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

К.Зеленко отметила, что такое решение Конституционного суда означает необходимость поиска путей выхода.

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При этом она напомнила, что президент Украины Петр Порошенко внес новый законопроект, касающийся данной тематики.

"Мы со своей стороны, как МИД, будем делать все, чтобы было найдено оптимальное решение для того, чтобы не пострадали наши украинские граждане. Мы все прекрасно понимаем, что на карту поставлен наш европейский шанс - мы не можем его упустить", - добавила спикер.

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26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

Источник: https://censor.net.ua/n3114218
 
 
 Топ комментарии
 
а я не хочу успокаиваться, так что так и дальше будут безнаказанно грабить , а народ нищать?
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Казнокрады спите спокойно при барыге вам ничего не грозит... Стоит успокоится, ЕС не будет наказывать украинцев за решение КС по незаконному обогащению, - МИД - Цензор.НЕТ 7915
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Вас упырей накажет Народ Украины ! Стоит успокоится, ЕС не будет наказывать украинцев за решение КС по незаконному обогащению, - МИД - Цензор.НЕТ 3038
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а я не хочу успокаиваться, так что так и дальше будут безнаказанно грабить , а народ нищать?
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А что тут успокаиваться ,если ваш шестерочный суд разрешил всем чиновникам воровать официально? Чему тут радоваться, твари?
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ну а чё напрягаться то вон официально 11 млрд долларов передали гостарбайтеры в 2018 году в 2019 ещё передадут...и всё гуд да не официально наверное ещё столько же.... и пенсий им не надо платить..
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Спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко успела спросить во всех парламентах стран ЕС "А вы не будете нас наказывать за то что не боремся с коррупцией?"

Ей все страны ответили: "Нет, не будем". Так все было???
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Или этот словесный понос Катерины, еще одна попытка отбелить Мародера его почитателями?? Стоит успокоится, ЕС не будет наказывать украинцев за решение КС по незаконному обогащению, - МИД - Цензор.НЕТ 5479 Зачем этот бред пустышки вообще печатать?? Она кто???
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Казнокрады спите спокойно при барыге вам ничего не грозит...
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канешна не будет, просто бисвис отменит, а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо Стоит успокоится, ЕС не будет наказывать украинцев за решение КС по незаконному обогащению, - МИД - Цензор.НЕТ 2255
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А чего Европе наказывать украинцев.Через месяц от пети останется просто кошмарный сон.И мы его со временем забудем.
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Под словом "украинцы", этот засраный спикер МИД имеет ввиду высокопоставленных провластных коррупционеров, воров и мародёров...
Простых украинцев власть называет биомусором... и соответственно относится к людям
Поэтому, правильно трактуйте понятия.
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Нет нельзя забывать,нужно что-бы всё вернул и еще отсидел,не столь отдаленных местах.Вот тогда можно и забыть!!!!
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какой то засраный спкиер МИД уже вещает за весь Европейский Союз, всё решает за ЕС Стоит успокоится, ЕС не будет наказывать украинцев за решение КС по незаконному обогащению, - МИД - Цензор.НЕТ 257
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Сразу ниже этой статьи, ЕС обеспокоены ....... Но мы верим Нашему МИД.
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Ага. А що ще казати спікеру капітана шоколадного титаніка?
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чиновникам ЕС тоже очень нравица Стоит успокоится, ЕС не будет наказывать украинцев за решение КС по незаконному обогащению, - МИД - Цензор.НЕТ 8584 деребанить Украину и получать откаты вместе с нашими барыгами...
Очень выгодно держать ручных украинских коррупционеров у себя в европейских карманах...

А то вдруг придут к власти циничные бандеровцы с идеей национальных интересов?
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Оба на! Новые приключения Щиколадных продолжаются! Новые отмазки пошли! Неужели щикаладным прихвостням новую методичку срочно сварганили в связи со свежим мегаскандалом в оборонке, уже завезли и они ее курить начали??? Смотрите новые шедевры от аффторов "выбери пецякрису а то ***** нападет"!
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ну слава богу, а то мы уже начали беспокоится..., а что все, кто при власти крали крадут и будут красть так это всегда было, теперь им еще легче будет и это уже никого не беспокоит...
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"А словам "поверьте мне как министру" не верю именно как министру".
М. Жванецький, ще при ТІЙ совєцькій владі.
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Какая большая заслуга МИД Клименко. Ему надо медаль за это дать.
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Ну раз катруся сказала, то так тому і бути... Ми вже не нервуємо, а ти там перепитай у свого курского солов'я : він там обіцяв, що на минулому тижні мали бути санкції по Азову...
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А це що таке катрусю:
"ЕС обеспокоен вчерашним решением Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении. Нам требуется время для официального заявления и понимание того, чем оперировался Конституционный суд, когда принимал такое решение", - сказал Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис
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А ты что ЕС....ну прям все знаешь как они поступят...
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А українці тут до чого ? . За що нас карати ? . Влада узаконила собою ж награбоване а українці винуваті ?. Пограбований винен сам! .Капець. Сформована мафіозна держава в центрі Європи, як це не карати? .
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Але Ситник вже заявив,що все вкрадене держслужбовцями і депутатами - легалізоване.Так що можете красти далі - вам нічого не буде.Прекрасна держава.
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она не попутала ?
она ведь не в ЕС, ав МИД работает ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтоит успокоиться, ЕС не будет наказывать украинцев за решение КС по незаконному обогащению, - МИД
 
 
 
 
 
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