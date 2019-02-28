 Стоит успокоиться, ЕС не будет наказывать украинцев за решение КС по незаконному обогащению, - МИД

"Стоит успокоиться, ЕС не будет наказывать украинцев за упомянутое решение Конституционного суда. Именно для украинских граждан в первую очередь важно, чтобы мы беспрепятственно двигались в направлении европейских и евроатлантических институтов", - сказала она на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
К.Зеленко отметила, что такое решение Конституционного суда означает необходимость поиска путей выхода.
При этом она напомнила, что президент Украины Петр Порошенко внес новый законопроект, касающийся данной тематики.
"Мы со своей стороны, как МИД, будем делать все, чтобы было найдено оптимальное решение для того, чтобы не пострадали наши украинские граждане. Мы все прекрасно понимаем, что на карту поставлен наш европейский шанс - мы не можем его упустить", - добавила спикер.
26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.
Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.
Ей все страны ответили: "Нет, не будем". Так все было???
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Или этот словесный понос Катерины, еще одна попытка отбелить Мародера его почитателями?? Зачем этот бред пустышки вообще печатать?? Она кто???
Простых украинцев власть называет биомусором... и соответственно относится к людям
Поэтому, правильно трактуйте понятия.
Очень выгодно держать ручных украинских коррупционеров у себя в европейских карманах...
А то вдруг придут к власти циничные бандеровцы с идеей национальных интересов?
М. Жванецький, ще при ТІЙ совєцькій владі.
"ЕС обеспокоен вчерашним решением Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении. Нам требуется время для официального заявления и понимание того, чем оперировался Конституционный суд, когда принимал такое решение", - сказал Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис
она ведь не в ЕС, ав МИД работает ?