 В ЕС обеспокоены решением КС об отмене статьи о незаконном обогащении

Заявлений вице-президента Еврокомиссии обнародовало представительство ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"ЕС обеспокоен вчерашним решением Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении. Нам требуется время для официального заявления и понимание того, чем оперировался Конституционный суд, когда принимал такое решение", - сказал он.
26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.
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Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.
мы сами в аху...
До цього у штабі Порошенка повідомляли, що президент витрачає на вибори 10 млн грн в день - це офіційна інформація!
от же незалежнисть..
PS сдохните, твари бендеровские
Легко и элегантно решена проблема с рабами, которые не хотят горбатиться за копейки и бегут в Европу на заработки.
А мы вот, представляете, с такой хернею у руля у власти все 27 лет, и сдвинуть в мертвой точки никак не можем. И дальше - только хуже.
ну тогда очередной транш МВФ с вас !