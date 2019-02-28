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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:КС (1238) Европейский союз (2)

 В ЕС обеспокоены решением КС об отмене статьи о незаконном обогащении

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис прокомментировал решение Конституционного суда Украины об отмене статьи о незаконном обогащении.

Заявлений вице-президента Еврокомиссии обнародовало представительство ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС обеспокоен вчерашним решением Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении. Нам требуется время для официального заявления и понимание того, чем оперировался Конституционный суд, когда принимал такое решение", - сказал он.

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26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

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Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

Источник: https://censor.net.ua/n3114217
 
   
 Топ комментарии
 
Я озабочен их обеспокоенностью.
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сразу после выборов, этих проплаченных рошеновских рабов на фронт, на разминирование своими телами
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да пофиг, там лобби петькиных држуков намного сильнее и ничего ему за это не будет, главное чтобы петька не сворачивалс геополитического курса, на все перступления готовы закрыть глаза.
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На Порошенка працює 60 тис. проплачених агітаторів, які щоденно стоять на наметах! Кожен агітатор за 4 години отримує 300 грн!
До цього у штабі Порошенка повідомляли, що президент витрачає на вибори 10 млн грн в день - це офіційна інформація!
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сразу после выборов, этих проплаченных рошеновских рабов на фронт, на разминирование своими телами
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Хватит уже обеспокоенности разной степени. Чиновников топ ранга...адресные санкции, запрет въезда в европу им и их семьям (не будут цветочки поливать в маетках забугорных и шопится), блокировани бабла на счетах в европейских банках да иамериканских, ну и в Офшорах. Каждый, даже новорождённый, граданин Украины уже должен 2 тысячи долларов США кредиторам. Кто брал, кому вы давали. тот пусть и отдаёт, у них с офшоров и забирайте!
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Тут головне щоб не постраждали рядові Громадяни,бо можуть Безвіз забрати,а як людям сім"ї годувати.Ріжте свиней від БПП,людей не трогайте.
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Мы уже ничему не удивляемся.У нас воспитанные люди крутят носы мужчинам и тыкают шапкой девушкам в нос.Хотя,Европе это не понять.
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Озабоченность озабоченности озабоченностью... В ЕС обеспокоены решением КС об отмене статьи о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 1575
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Пеця играет последней картой и бросает для ЕС косточку в виде своего "нового" закона. Красиво развел один раз и идет на повторный заход.
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Так шо, настолько обеспокоились, шо даже траншов не дадут?
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А ЕС всё выражает обеспокоенность. Люблю стабильность, начиная с момента аннексии Крыма. А на что-то ещё ЕС способен?
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ес просто отстал от жизни, на дворе 21 век, им самим давно пора отменить эту статью
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Ну что украинцы,и дальше будем всё это терпеть ?
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ох, как же мы офигенно независимиы.. все кому не лень суют нос и говорят что делать..
от же незалежнисть..
PS сдохните, твари бендеровские
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Что безвизу ФСЁ?!
Легко и элегантно решена проблема с рабами, которые не хотят горбатиться за копейки и бегут в Европу на заработки.
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европейцы еще не сталкивались с такими раклами, с кидалами такого масштаба, с такой наглостью и хуцпой.
А мы вот, представляете, с такой хернею у руля у власти все 27 лет, и сдвинуть в мертвой точки никак не можем. И дальше - только хуже.
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Пффф, а мы-то как обеспокоены. Не видать нам теперь безвиза, как своих ушей .
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Это внутреннее дело страны и воры у власти сами решают как грабить и в каком количестве... В ЕС обеспокоены решением КС об отмене статьи о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 9797
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Я так зрозумів, що єдине наше досягнення на Майдані мальдивський пацюк скоро профукає на догоду своїй клептоманії.
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абеспакоины ??
ну тогда очередной транш МВФ с вас !
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НЕ РАСКАЧИВАЙТЕ ЛОТКУ А ТО ПУТЭН НАПАДЭ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ЕС обеспокоены решением КС об отмене статьи о незаконном обогащении
 
 
 
 
 
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