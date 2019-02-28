 В ЕС обеспокоены решением КС об отмене статьи о незаконном обогащении

Заявлений вице-президента Еврокомиссии обнародовало представительство ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС обеспокоен вчерашним решением Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении. Нам требуется время для официального заявления и понимание того, чем оперировался Конституционный суд, когда принимал такое решение", - сказал он.

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26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

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Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.