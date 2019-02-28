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 101 избирательный участок откроется в 72 странах мира на выборах президента Украины, - МИД

К выборам президента Украины откроется 101 избирательный участок за границей, сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"101 избирательный участок за границей в 72 странах мира", - сказал он журналистам в четверг в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссілкой на Интерфакс-Украина.

С.Погорельцев отметил, что 99 участков созданы при дипломатических учреждениях Украины за границей, еще два - при воинских частях в Демократической республике Конго и в Косово.

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"Голосование фактически начнется 30 марта на избирательном участке посольства Украины в Австралии, а завершится уже 1 апреля по киевскому времени в Генеральном консульстве в Сан-Франциско", - рассказал дипломат.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3114214
 
 
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