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 Политика Украины
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 Решение КС о неконституционности статьи о незаконном обогащении принималось без давления и угроз, - глава суда Шевчук

Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заверяет, что решение о неконституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении принималось без какого-либо политического давления, судьи руководствовались исключительно Конституцией Украины.

"Я лично не зафиксировал никакого давления, намеков или угроз", - сказал С.Шевчук журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что суд руководствовался исключительно Конституцией Украины, "не обращая внимания на конъюнктуру".

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26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

Источник: https://censor.net.ua/n3114213
 
 
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Ми тобі канєшна вірим,як Петру Порошенко,навіть ще більше))
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Так для себе й приймали те рішення! Потвори!!!
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Вот и сказочке конец , а кто слушал - молодец . Решение КС о неконституционности статьи о незаконном обогащении принималось без давления и угроз, - глава суда Шевчук - Цензор.НЕТ 9085
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Решение КС о неконституционности статьи о незаконном обогащении принималось без давления и угроз, - глава суда Шевчук - Цензор.НЕТ 740
конституция

и конституционный суд
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Решение КС о неконституционности статьи о незаконном обогащении принималось без давления и угроз, - глава суда Шевчук

Ага, верим... генетическому ворью и напёрсточникам
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ІМПІЧМЕНТ баризі - ось що потрібно нині негайно зробити ВР.
І нічого кивати на "відсутність" якогось закону. Тут написано все чітко і зрозуміло.

Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
№ 19-рп/2003 від 10.12.2003}
Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.
За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
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Без давления и угроз, но за вполне приличные деньги от казнокрадов.
Это не конституционный, а проституционный суд! Вспомните его участие в узурпации власти Януковичем. И скажите, нахрена нам такой суд?
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Цикаво, а когда прынцыповый Конституционный суд наконец-то рассмотрит кляузу Петра Алексееча на Верховную Раду, незаконно лишившую его шефа звания президента Украины? Пятый год ждёт Однотурового на справедливое и неупередженное решение
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Ну понятное дело,одни воры помогли другим ворам и себе самим,вот такой вот воровской консенсус а лохам положено молчать,чтобы попустило а то их отсекут или вообще путин нападёт!
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Я лично не зафиксировал никакого давления, намеков или угроз", - сказал С.Шевчук...

после заноса миллионной суммы в долларах в помещение КС
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возможная причина почему взрывались склады...
Решение КС о неконституционности статьи о незаконном обогащении принималось без давления и угроз, - глава суда Шевчук - Цензор.НЕТ 7765
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Решение КС о неконституционности статьи о незаконном обогащении принималось без давления и угроз, - глава суда Шевчук.

Ну, звісно, погроз та тиску не було, був дзвінок.
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Тварь,подхалим барыжный! Всех судей, кто голосовал "ЗА", из этого суда, нужно за нарушение присяги вон нах., выгнать!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение КС о неконституционности статьи о незаконном обогащении принималось без давления и угроз, - глава суда Шевчук
 
 
 
 
 
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