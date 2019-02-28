Решение КС о неконституционности статьи о незаконном обогащении принималось без давления и угроз, - глава суда Шевчук.

"Я лично не зафиксировал никакого давления, намеков или угроз", - сказал С.Шевчук журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что суд руководствовался исключительно Конституцией Украины, "не обращая внимания на конъюнктуру".

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26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.