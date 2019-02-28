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 САП о решении КС: Особенно "ожидаемой" эта новость стала в четырех делах

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) опасаются, что из-за решения Конституционного Суда Украины о неконституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении в трех резонансных делах будет утрачена возможность доказать преступление и по другой статье (декларирование недостоверной информации).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении САП на странице в Facebook.

"Результатом его (решения КС. - Ред.) безусловного выполнения станет прекращение уголовного преследования всех этих лиц в определенной процессуальным законом форме - закрытие детективами НАБУ дел, в которых о подозрении сообщено еще не было; закрытие прокурорами САП дел в отношении подозреваемых, дела в отношении которых еще не переданы в суд; изменение или отказ от обвинения в делах, которые уже в суде", - сообщает САП.

В прокуратуре отметили, что новость о решении КС особенно "ожидаема" в четырех делах – в отношении бывшего прокурора сил АТО Константина Кулика, судьи из Луганской области, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и главы Государственной аудиторской службы Украины (Госаудит) Лидии Гавриловой, обвинительные акты в которых переданы в суд в 2016-2019 годах.

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"Неконституционность статьи о незаконном обогащении влечет за собой недопустимость всех доказательств, собранных в ходе расследования предусмотренного ею преступления - прежде всего результатов негласных следственных (розыскных) действий. Поэтому в трех последних делах прокуроры САП вынуждены пересмотреть доказательную базу и определиться относительно возможности продолжения доказывания хотя бы преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации)", - констатировали в САП, отметив, что это – легкое преступление, в отличие от недействительной теперь статьи 368-2, предусматривающей до 10 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

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"Опережая какие-либо инсинуации - ситуация, когда в результате этой "потери" доказательств незаконного обогащения банально не останется инструментов для доказывания недостоверности декларирования, является абсолютно вероятной", - подчеркнули в прокуратуре.

Что касается уголовного производства в отношении бывшего прокурора сил АТО, ему инкриминировалось только незаконное обогащение, поэтому от обвинения в совершении данного преступления прокурор САП должен отказаться уже на следующем судебном заседании.

"На четвертом году деятельности САП этот случай, к сожалению, не единственный пример серьезного изменения правил уголовного преследования в сторону усложнения выполнения своих функций именно стороной обвинения, но первый, когда нивелированы результаты уже проделанной работы", - сожалеют в САП.

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26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

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Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

Источник: https://censor.net.ua/n3114211
 
 
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Да там майже з усіх фракцій депушлюшки були + судді+держчиновники... Усі уже другий день бухають від радості, мабуть...
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Одним словом, риго-соєві пішли за заповітом Мішані Чечетова: "Ми їх розвели, як котят". От тільки Чечетов погано скінчив...
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А мені навіть шкода Чєсоткіна,веселий був хлопчина,діточок любив,Йолку їм хотів ставити.А міг би зараз у ВР сидіти у фракції БПП.
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Даа! Поспешил он с суецидом. Уже бы был зам фракции в парламенте и продолжал "дирижировать".
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САП І НАБУ - дайте пресконференцію по справі Гладковського і Ко. Ато всі щось триндять, а Ви мовчите... І на засідання комітету ВР чомусь не прийшли...
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Короче БПП и Народный фронт Яценюка возглавили коррупцию в Украине после Януковича
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Особенно "ожидаемой" эта новость стала перед выборами . Надо что-то менять , только не знаю , кого на кого . САП о решении КС: Особенно "ожидаемой" эта новость стала в четырех делах - Цензор.НЕТ 948
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Таких как БПП у нас еще не было. Это венец "дерьмократии".
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А во главе Лживый Циничный Лицемерный барыга с ОПГ коррупционеров! 5 лет грабежа Украины при войне!
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Больше всего меня бесит в щиколадных патологическое и тупое вранье. И желание выдать желаемое за действительное. На кого их речи рассчитаны? На идиотов???
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Ну то внесіть зміни до КПК і дозвольте НСРД проводити по усім корупційним злочинам незалежно від тяжкості. Я не можу зрозуміти за що бореться САП, за антиконституційну норму, чи за нормальні зміни до законодавства? Ну то давайте тоді кажіть до кінця. Розкажіть українцям, як ви фальсифікуєте усі ст.368 реєструючи їх по ч.3 (вимагання) заради проведення НСРД, а потім перекваліфіковуєте на ч.1, бо вона не тяжка? Як потім гарні адвокати руйнують ці справи? А як же ви тоді боретеся з даваннями хабаря по ч.1 ст.369 без НСРД? А може підемо ще далі? Ну то розкажіть, що в країні, де у день сотні людей розводять шахраї по телефону, ніхто їх справи не розслідує. Ось вони сидять і думають, що написали заяву і хтось там щось розслідує, а це не можливо, бо ч.1 ст.190 теж не тяжка...
Порядок потрібно наводити, а не за непотріб боротися.
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это шоколадный рай для чиновников и ад для остальных
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с...ки шоколадные во главе с соевым мудаком
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