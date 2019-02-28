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 Общество, За рубежом
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Все про:Греция (528) Италия (863) МИД (4903) моряки (637) Погорельцев (6)

 Более 150 украинских моряков задержаны, арестованы или приговорены в Италии, в Греции - 186, - МИД

В Италии были задержаны, арестованы или уже получили приговоры за незаконную деятельность более 150 украинских моряков, в Греции - 186 моряков, проинформировал директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"К сожалению, в последнее время участилось количество случаев, когда наши моряки попадают в пиратский плен, когда наших моряков используют преступные группировки для перевозки нелегалов, контрабанды и т.д. Количество наших моряков, которые задержаны, арестованы или уже получили свои приговоры, высоко: более 150 лиц - в Италии, 186 - в Греции", - рассказал он журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С.Погорельцев отметил, что в 2018 году 64 моряка были освобождены и возвращены домой.

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Он добавил, что на базе профсоюза работников морского транспорта Украины в Одессе, Измаиле и Херсоне были открыты информационные офисы помощи морякам.

Источник: https://censor.net.ua/n3114210
 
 
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ну, и зачем тогда кричать, шо расея захватила 2- всего 24 человека, тогда надо и остальным 180 присвоить офицерское звание, наградить героем украины и выдать родне по сто тыщ гривен...
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а то что наемные моряки и военные не=вам ни о чем не говорит? прекратите касаться темы моряков -военнопленных , а пишите по актуальному блогу.
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Как будто бы расея не захватила наших военных моряков. Как будто свиностопольские марячки-контрабандосы эквиваленты военнослужащим ВСУ.
Очаровательно, продолжайте...
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Янко Мулявенко - с тобой все ОК?

Здесь криминал и пираты..., а там была сдача в плен рег.силам РФ...
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Виявляється що не лише Росія затримує наших моряків?
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правильно сажают, нефиг наркоту возить.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБолее 150 украинских моряков задержаны, арестованы или приговорены в Италии, в Греции - 186, - МИД
 
 
 
 
 
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