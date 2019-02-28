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Все про:Азовское море (1104) Госпогранслужба (3195) Измаил (114) Одесская область (1697) Слободян (365)

 В Измаиле создадут отряд морской охраны, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба сообщила, что создает еще один отряд морской охраны в Украине. Он будет базироваться в городе Измаил Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил 28 февраля спикер ГПСУ Олег Слободян.

"На прошедшей неделе на правительственном уровне поддержана и реализована инициатива администрации Госпогранслужбы о создании еще одного отряда морской охраны в городе Измаил", - сказал Слободян.

Он рассказал, что пограничники осуществляют надводный контроль в рамках контроля пограничного режима на Дунае, режима зарытого для плаванья района совместно с ВМС Вооруженных сил Украины около Тендеровской косы, обеспечивают безопасность стоянки суден заграничного направления на якорной стоянке в портах Одессы, Южного Николаева.

"Корабли морской охраны вместе с корабельно-катерным составом ВМС ВСУ в Азовском море отрабатывают комплекс мер согласно плану руководства Операции объединенных сил, в том числе патрулирование и отслеживание обстановки в Мариупольском районе, и выполнение других заданий в интересах национальной безопасности", - рассказал спикер ГПСУ.

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Слободян отметил, что в этом году корабли Госпогранслужбы осуществили около 30 выходов в море, осмотрели 20 суден, отработали около 10 боевых упражнений и более 60 тактических заданий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114208
 
   
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В Измаиле должна стоять армия , 50-100 тыс .
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Достатньо і зведеної бригади, але з усім - катери, гелікоптери, літаки, ракетний і протиракетні дивізіони...
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Так і потрібно, бо кацапня Одеський регіон постійно намагається розхитувати.
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Так он и раньше был!!! Только при Литвине разогнали ,сказали не нужно все люди братья
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Измаиле создадут отряд морской охраны, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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