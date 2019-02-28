 В Конгресс США подали законопроект с требованием раскрыть доходы Путина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет RTVI.
Законопроект подготовили конгрессвумен от Флориды Вал Деминг (Демократическая партия) и от Нью-Йорка Элиза Стефаник (Демократическая партия).
Члены комитета Палаты представителей выдвинули инициативу "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина" (Vladimir Putin Transparency Act) из-за утверждений о том, что Россия предпринимала попытки подорвать американскую демократию.
"Лучший путь наступления на власть Путина и его сторонников — это расследовать нелегальные и секретные финансовые потоки, которые спонсируют их деятельность. Пришло время дать ответ и защитить нашу демократию", — заявила конгрессмен Деминг.
В августе 2018 года сенаторы от Республиканской и Демократической партий США предложили Конгрессу рассмотреть вопрос о признании России государством, которое спонсирует терроризм. На рассмотрение в Конгресс внесли законопроект "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018", который, в том числе требует разыскать активы и счета Владимира Путина во всем мире.
Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер проводит расследование вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.
За одно и доходы украинских олигархов - там все взаимосвязано.
Давайте котлеты отдельно мухи отдельно.
Доходы путина это доходы путина и их хотят раскрыть.
Если захотят раскрыть доходы украинских олигархов я тоже не против...
Но для чего коментом пытаться перевернуть само направление информации.
"Болтун свистел" - ясен пень, Ёршик-пургомёт. "Скакун упал" - да, был с Лаврухой такой конфуз. Ну а кто как член сиял - без комментариев. К сожалению, смерть за ними что-то всё никак не идёт.
А образ смерти понравился - могучий гроб, расчленяющий всех... звучит богато и мрачно, не слабее чем средневековая Пляска Смерти...