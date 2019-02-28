 В Конгресс США подали законопроект с требованием раскрыть доходы Путина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет RTVI.

Законопроект подготовили конгрессвумен от Флориды Вал Деминг (Демократическая партия) и от Нью-Йорка Элиза Стефаник (Демократическая партия).

Члены комитета Палаты представителей выдвинули инициативу "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина" (Vladimir Putin Transparency Act) из-за утверждений о том, что Россия предпринимала попытки подорвать американскую демократию.

"Лучший путь наступления на власть Путина и его сторонников — это расследовать нелегальные и секретные финансовые потоки, которые спонсируют их деятельность. Пришло время дать ответ и защитить нашу демократию", — заявила конгрессмен Деминг.

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В августе 2018 года сенаторы от Республиканской и Демократической партий США предложили Конгрессу рассмотреть вопрос о признании России государством, которое спонсирует терроризм. На рассмотрение в Конгресс внесли законопроект "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018", который, в том числе требует разыскать активы и счета Владимира Путина во всем мире.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер проводит расследование вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.