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 В Конгресс США подали законопроект с требованием раскрыть доходы Путина

В Конгресс США внесли новый законопроект, в котором предлагается выдвинуть требование к разведке США раскрыть доходы президента России Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет RTVI.

Законопроект подготовили конгрессвумен от Флориды Вал Деминг (Демократическая партия) и от Нью-Йорка Элиза Стефаник (Демократическая партия).

Члены комитета Палаты представителей выдвинули инициативу "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина" (Vladimir Putin Transparency Act) из-за утверждений о том, что Россия предпринимала попытки подорвать американскую демократию.

"Лучший путь наступления на власть Путина и его сторонников — это расследовать нелегальные и секретные финансовые потоки, которые спонсируют их деятельность. Пришло время дать ответ и защитить нашу демократию", — заявила конгрессмен Деминг.

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В августе 2018 года сенаторы от Республиканской и Демократической партий США предложили Конгрессу рассмотреть вопрос о признании России государством, которое спонсирует терроризм. На рассмотрение в Конгресс внесли законопроект "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018", который, в том числе требует разыскать активы и счета Владимира Путина во всем мире.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер проводит расследование вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3114206
 
   
 Топ комментарии
 
В Конгресс США подали законопроект с требованием раскрыть доходы Путина

За одно и доходы украинских олигархов - там все взаимосвязано.
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Найсолодкіший зачухався... 😁
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В Конгресс США подали законопроект с требованием раскрыть доходы Путина

За одно и доходы украинских олигархов - там все взаимосвязано.
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Почему тролли всегда информацию перекручивают на нужное направление для иного ее мировоззрения..?

Давайте котлеты отдельно мухи отдельно.
Доходы путина это доходы путина и их хотят раскрыть.
Если захотят раскрыть доходы украинских олигархов я тоже не против...
Но для чего коментом пытаться перевернуть само направление информации.
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Найсолодкіший зачухався... 😁
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"Да здравствует" союз холопов россии !
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Взагалі-то про це повідомив не RTVI оригінально, а ABC NEWS.
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совершенно ничего не даст... американцы не понимают что россияне это безмолвное стадо баранов .. думают народ возмутится.. да отчета потребует...
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ну и..? да ему плевать на своих баранов стойлового содержания.... у него пол страны под ружьм... они сопли жевали когда этот ублюдок вертикаль власти строил.... тот же народный фронт если понадобится это стадо кровью умоет... и главное что по закону... даже если и озвучат астрономические цифры кацапье только слюну с рыла сотрет и дальше будет ему очко вылизывать ибо выбора нет ...
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Американцы как дети малые... Все доходы фюрера можно увидеть на глобусе, примерно 1/6 часть суши.
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Трамп с дрожью ждет зеркально-симметричный ответ из-за поребрика.
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Ещё осмысленные строки от генератора поэзии. Про кацапскую элиту.
"Болтун свистел" - ясен пень, Ёршик-пургомёт. "Скакун упал" - да, был с Лаврухой такой конфуз. Ну а кто как член сиял - без комментариев. К сожалению, смерть за ними что-то всё никак не идёт.
А образ смерти понравился - могучий гроб, расчленяющий всех... звучит богато и мрачно, не слабее чем средневековая Пляска Смерти...

В Конгресс США подали законопроект с требованием раскрыть доходы Путина - Цензор.НЕТ 9465
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The legislation, introduced on Wednesday by Rep. Val Demings, D-Fla., and Rep. Elise Stefanik, R-NY, is called the Vladimir Putin Transparency Act and would, in part, require the U.S. intelligence community to provide Congress detailed information on Putin's personal assets or assets believed to be under his control. https://www.msn.com/en-us/news/politics/house-bill-seeks-information-on-vladimir-putins-personal-wealth/ar-BBUaon9?ocid=sf#page=2
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Мені більш цікаво про Порошенко і БПП.Ху"ло він і в Африці Ху"ло.
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Состояние Путина $200 миллиардов. MarketWatch. Пятница, 24 Февраль 2017 . Билл Гейтс и Уоррен Баффет и Джефф Безос посрамлены - три богатейших бизнесмена смогут "догнать" Путина лишь в складчину. Чего уж говорить о 45 президенте США, с его $3 миллиардами. Он просто жалок.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Конгресс США подали законопроект с требованием раскрыть доходы Путина
 
 
 
 
 
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