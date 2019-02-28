 Спецусловий в контракте для MARUV не было, с ней прошел специальный разговор: ее интерпретации нам показались рискованными для страны, - НОТУ

Об этом Кольцова сообщила на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Специальных условий в контракте для MARUV не существовало, был специальный разговор с ней по дипломатической миссии артиста от Украины. Мы впервые столкнулись с мировоззрением артиста, который уже является международным артистом и хочет ассоциировать себя с музыкой, с миром, со свободой. Ее интерпретации нам показались рискованными для страны. Если вас возмущает то, что мы увидели риск для страны – мы понимаем вас", - заявила она.
По словам Кольцовой, контракт с артистом был подготовлен в день финала нацотбора в 17.00, финал закончился после 21.00.
Председатель правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Зураб Аласания подчеркнул, что "контракт был готов для любого победителя (Нацотбора), мы же не знали, кто победит".
"Теоретически мы могли давить на жюри, но мы не давили на жюри, никак не влияли на выбор. Абсолютно честно и откровенно общество выбрало, а мы только пожинаем риски, мы это почувствовали перед финалом. Этот контракт мы подготовили, и любой из победителей его бы получил", - добавил Аласания.
Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль. Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в нацотборе - Freedom Jazz и KAZKA. 27 февраля НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.
Знали, что это Мару гастролирует по рашке?
Знали.
Зачем тогда её вообще допустили к отбору?
Специально, что бы опозорить Украину.
Они опозорили Украину, на радость рашистам.
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То нафіга ви її взагалі допустили до конкурсу?!!
Дебіли, *****?
https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU
Но с песнопениями попсово-незатейливыми?!..
Мордатые воровато-недолугие порошенковские чиновники дискредитируют идею украинской государственности! Никакие более-менее толковые специалисты не хотят иметь дела с этим "государством", которое пороховские будкостроители олицетворяют - уже даже артисты говорят "Нет!" кириленкам всяким!..
Евровидение - туфта, но демонстрировать синьо-жовтий прапор в Израиле нужно было бы обязательно! И сотни интересных исполнителей у нас есть. Но это БППшное "государство" всё в сплошной позор превращает!...(
та да, вот только предыдущий победитель от Украины сказал, что 2-х миллионых штрафов в его контракте не было, как и условий быть собачкой для НОТУ
тем более: Аласания подчеркнул, что "контракт был готов для любого победителя (Нацотбора), мы же не знали, кто победит". Источник: https://censor.net.ua/n3114204
Но с песнопениями попсово-незатейливыми?!..
Мордатые воровато-недолугие порошенковские чиновники дискредитируют идею украинской государственности! Никакие более-менее толковые специалисты не хотят иметь дела с этим "государством", которое пороховские будкостроители олицетворяют - уже даже артисты говорят "Нет!" кириленкам всяким!..
Евровидение - туфта, но демонстрировать синьо-жовтий прапор в Израиле нужно было бы обязательно! И сотни интересных исполнителей у нас есть. Но это БППшное "государство" всё в сплошной позор превращает!...(
Случившийся "казус" - есть ничто иное, как отсутствие внятной, вменяемой государственной информационной политики - представляете, целое Министерство такое есть (Миниформполитики - в просторечье "МинСтець"), а "политики" - нет. Потому как занимается это "Министерство Правды" совсем не тем, для чего деларативно создавалось.