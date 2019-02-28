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 Спецусловий в контракте для MARUV не было, с ней прошел специальный разговор: ее интерпретации нам показались рискованными для страны, - НОТУ

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова заявила, что специальных условий в контракте для победителя национального отбора на "Евровидение-2019" певицы MARUV не существовало, с ней был проведен "специальный разговор" о "дипломатической миссии артиста от Украины". По словам Кольцовой, интерпретации певицы MARUV показались НОТУ рискованными для страны.

Об этом Кольцова сообщила на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Специальных условий в контракте для MARUV не существовало, был специальный разговор с ней по дипломатической миссии артиста от Украины. Мы впервые столкнулись с мировоззрением артиста, который уже является международным артистом и хочет ассоциировать себя с музыкой, с миром, со свободой. Ее интерпретации нам показались рискованными для страны. Если вас возмущает то, что мы увидели риск для страны – мы понимаем вас", - заявила она.

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По словам Кольцовой, контракт с артистом был подготовлен в день финала нацотбора в 17.00, финал закончился после 21.00.

Председатель правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Зураб Аласания подчеркнул, что "контракт был готов для любого победителя (Нацотбора), мы же не знали, кто победит".

"Теоретически мы могли давить на жюри, но мы не давили на жюри, никак не влияли на выбор. Абсолютно честно и откровенно общество выбрало, а мы только пожинаем риски, мы это почувствовали перед финалом. Этот контракт мы подготовили, и любой из победителей его бы получил", - добавил Аласания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Отказ - это шаг назад", - Руслана предлагает провести еще один отбор и отправить представителя от Украины на "Евровидение-2019"

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль. Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в нацотборе - Freedom Jazz и KAZKA. 27 февраля НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.

Источник: https://censor.net.ua/n3114204
 
   
 Топ комментарии
 
Хватит жевать одну и ту же жвачку! Признайтесь, что вы обосрались и закончим на этой теме
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для страны опасные только неадекваты из правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины
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Та правильно - на Евровидении артист представляет Украину и на хуя нам там чмо с полусепарскими взглядами! Украина співоча страна и талантов здесь выше крыши - есть кому достойно представить Украину.
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для страны опасные только неадекваты из правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины
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Все просравший дурачек Крысания, после того как полностью завалил порученное дело решил оппозиционером заделался, умного из себя строить начал. Ну, ну, я думаю это будет весело, так как все щиколадные - идиоты!
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Вот зачем это Аласания нужно вообще?Что бы все завалить?Еще и зарплату получает
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Вина и украинофобская позиция организаторов национального отбора на Евровидение, вполне очевидна...
Знали, что это Мару гастролирует по рашке?
Знали.
Зачем тогда её вообще допустили к отбору?
Специально, что бы опозорить Украину.
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Хватит жевать одну и ту же жвачку! Признайтесь, что вы обосрались и закончим на этой теме
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да ладно бы сами обосрали и всё на этом...
Они опозорили Украину, на радость рашистам.
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Ну досить мусолити.Все,обісрались і проїхали!
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чего оправдываться. ЕЕ гражданская позиция не приемлема для представителя Украины. Я как раз просматриваю старое Евро, так там Сердючка сказала-Украина это круто, а значит круто.
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ну вам кацапам ,чем хуже Украине тем лучше,теперь у вашего Лазарева меньше конкурентов стало
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а что в моем комменте от кацапов? то что Украина -круто. или то что я написала, что лазарев отстой? извиниться не хотите?
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Спецусловий в контракте для MARUV не было, с ней прошел специальный разговор: ее интерпретации нам показались рискованными для страны, - НОТУ
**************

То нафіга ви її взагалі допустили до конкурсу?!!
Дебіли, *****?
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Да, главный вопрос - где они вообще настолько тупое, дикое и прокацапское ******* нашли? Спецотбор какой то на окружной Киева проводили? А еще тупее там не было? Отборщики хреновы...
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Пошліть на конкурс підготовленого артиста, кандидата в президенти Спецусловий в контракте для MARUV не было, с ней прошел специальный разговор: ее интерпретации нам показались рискованными для страны, - НОТУ - Цензор.НЕТ 1724
https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU
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Ватную тварь не пустили на Евровидение - это не может не радовать!
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Та правильно - на Евровидении артист представляет Украину и на *** нам там чмо с полусепарскими взглядами! Украина співоча страна и талантов здесь выше крыши - есть кому достойно представить Украину.
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Совершенно верно! Например - Поплавский.
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Вот именно организаторы и отказали проукраинским артистам участвовать в отборе... Специально набрав туда рашистов, как эта Мару.
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Когда проводили отбор, то власти надеялись, что победит певец в шароварах и в вышиванке. Но народ рассудил по своему. После этого, обсравшись, НОТУ наплевало на мнение людей и выставило Украину на посмешище.
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рассудили ватные козлы типо кацорылых с мобилами и ваты в жюри. Как ни странно, дуэт Анна-Мария оказался гораздо честнее, чем ватные козлы с 1-4 место в финале.
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Это ты про Джамалу, которая пела на корпоративе в Сочи?
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и про нее тоже. и про гниду данилку, который на раиссе ездит бабло шкулять
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Ладно с машиностроением, мягко говоря, напряженка, с фундаментальной наукой, транспортной инфраструктурой...

Но с песнопениями попсово-незатейливыми?!..

Мордатые воровато-недолугие порошенковские чиновники дискредитируют идею украинской государственности! Никакие более-менее толковые специалисты не хотят иметь дела с этим "государством", которое пороховские будкостроители олицетворяют - уже даже артисты говорят "Нет!" кириленкам всяким!..


Евровидение - туфта, но демонстрировать синьо-жовтий прапор в Израиле нужно было бы обязательно! И сотни интересных исполнителей у нас есть. Но это БППшное "государство" всё в сплошной позор превращает!...(
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Нужно провести блиц-отбор,как требует Руслана!.В Украине полно талантов,а не только русско-фекального мусора!
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вот я тоже несколько дней говорил, что КАЗКА ватное Г, так иди ж ты - в бан послали. А теперь смотрю патроты на ходу переобуваются
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Який блиц-отбор? Всі визнали, що голосування було чесне і MARUV чесно перемогла. Про "полно талантов" не тіште себе ілюзіями. 860 пісень прислали на конкурс і лише 16 допустили до Нацвідбору. Якщо із цих 16 кращих не було чого слухати, то можете уявити що було серед тих 860.
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Нет, ну товарищи механики тоже любят хороший стриптиз! Однако это не повод посылать неплохую в общем то стриптизершу и миньетчицу на международный конкурс!
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Самі перетворили конкурс на балаган, а потім дивуються, що все так вийшло.
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Завдання у них таке було, перетворити на балаган. Тільки не чекали, що балаган обернеться проти них.
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До речі, а чому б не проводити щось на кшалт "Голос країни" тільки з меншою кількістю турів? Тоді б не треба було усіляких неадекватних комісій, люди самі своїм голосуванням вибрали б представника на Євробачення.
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Уже писал, в Украине может выступать только патриот. А их можно по пальцам сосчитать, остальные несут риск потери суверенитету, агенты кремля. Патриоты - Парубий, Климкин, Пашинский, Луценко. Подтанцовка - две Ирки. Да, не спешите, послушайте, как поют. Задушевно так.
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Толсто и слишком умно тролите щиколадных, у Пецякрысиных избирателей ума не хватит понять, что Вы так тонко их высмеяли...
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Наш співак однотуровий поїде на Євробачення представляти нашу країну!

Спецусловий в контракте для MARUV не было, с ней прошел специальный разговор: ее интерпретации нам показались рискованными для страны, - НОТУ - Цензор.НЕТ 7904
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Специальных условий в контракте для MARUV не существовало"

та да, вот только предыдущий победитель от Украины сказал, что 2-х миллионых штрафов в его контракте не было, как и условий быть собачкой для НОТУ
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почему все остальные отаказались? 2,3,4 место? ответ есть?
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Пішли виправдання.Значить чує кішка чиє сало з'їла. Вірніше, чиє бабло відпрацювала.
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так может в начале надо дать на подпись контракт всем участникам и провести беседы, а уж потом подписать его НОТУ с победителем национального отбора!
тем более: Аласания подчеркнул, что "контракт был готов для любого победителя (Нацотбора), мы же не знали, кто победит". Источник: https://censor.net.ua/n3114204Спецумов у контракті для MARUV не було, з нею відбулася спеціальна розмова: її інтерпретації нам видалися ризикованими для країни, - НСТУ - Цензор.НЕТ 3448
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Логика и щиколадные жополизы - это взаимноисключающие вещи!
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тогда странно, что отказалиь другие финалисты? Сепары?
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Ладно с машиностроением, мягко говоря, напряженка, с фундаментальной наукой, транспортной инфраструктурой...

Но с песнопениями попсово-незатейливыми?!..

Мордатые воровато-недолугие порошенковские чиновники дискредитируют идею украинской государственности! Никакие более-менее толковые специалисты не хотят иметь дела с этим "государством", которое пороховские будкостроители олицетворяют - уже даже артисты говорят "Нет!" кириленкам всяким!..


Евровидение - туфта, но демонстрировать синьо-жовтий прапор в Израиле нужно было бы обязательно! И сотни интересных исполнителей у нас есть. Но это БППшное "государство" всё в сплошной позор превращает!...(
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Взятку хотели чиновники,но никто из артистов не дал
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Аласания прав, а юзвери ЦН ошибаются. Бывает. Причем "гонят" на Аласанию и лолаботы, и противники Порошенка, такое впечатление, что "попса - объединяет", да.
Случившийся "казус" - есть ничто иное, как отсутствие внятной, вменяемой государственной информационной политики - представляете, целое Министерство такое есть (Миниформполитики - в просторечье "МинСтець"), а "политики" - нет. Потому как занимается это "Министерство Правды" совсем не тем, для чего деларативно создавалось.
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Что значит разорвать контракт с таким монстром, как Уорнер Бразерз? Да это подписать себе смертный приговор. Ровнять Уорнер и однодневку Евровижн - все равно, что хер с пальцем. Тактика ее ясна, как Божий день - скажу, что откажусь от концертов - пусть думают, что Украина для меня понад усе. А потом - типа драконовский контракт, а я же так топила за Украину! Но вы же сами видите - я старалась. Всё это из-за того, что ваты в нашей стране минимум 85% (сужу по сотрудникам). Им по херу, где бабло косить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпецусловий в контракте для MARUV не было, с ней прошел специальный разговор: ее интерпретации нам показались рискованными для страны, - НОТУ
 
 
 
 
 
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