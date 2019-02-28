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Темы дня: Выборы-2019 Скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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Все про:КС (1238) Найем (474) Блок Петра Порошенко (1583) Залищук (82)

 Найем и Залищук объяснили, почему вышли из фракции БПП

Народные депутаты Светлана Залищук и Мустафа Найем объяснили почему написали заявления о выходе с фракции БПП.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Залищук заявила журналистам в кулуарах парламента, что готова к тому, что ее лишат мандата. Она отметила, что партия БПП должна рассмотреть ее заявление. До тих пор она формально будет оставаться членом фракции БПП.

Свое решение выйти из фракции она связала с последним скандалом о хищении и контрабанде запчастей для военной техники из РФ.

"Мандат мне давал возможность бороться за много важных дел и законов, в частности про антикоррупционный суд, автором которого я являюсь, избирательное законодательство, создание ВСК по расследованию убийств общественных активистов. Но последнее расследование - военные аферы - это та красная линия, которую нельзя переступить. Это нажива на крови людей. Я не хочу иметь ничего общего с этой партией сейчас", - сообщила Залищук.

В то же время Мустафа Найем объяснил, что для него последней чертой является решение Конституционного суда.

"Решение Конституционного суда о том, что норма о незаконным обогащении является неконституционной - последняя капля. Это была единственная надежда на справедливость для многих людей... Я не считаю эффективным свое нахождение, даже формальное, в этой фракции, рядом с людьми, которые возглавили этот процесс", - сказал Найем, напомнив, что эта норма была направлена в КС за подписью многих депутатов от БПП.

Найем отметил, что он пришел в парламент после Революции, имея цель, в частности, чтобы были наказаны те, кто воровал во временя Януковича.

По его словам, он и его единомышленники в парламенте, сделали все возможное, чтобы антикоррупционные органы заработали, однако последнее решение КС ставит на этом крест.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скандал с "оборонкой" - отвлечение внимания от "пирамиды" по подкупу избирателей, - Гримчак. ВИДЕО

Ранее 28 февраля народные депутаты БПП Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко написали заявления о выходе из фракции

Как сообщалось, кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что министром иностранных дел при его президентстве станет народный депутат и член межфракционной парламентской группы "Еврооптимисты" Светлана Залищук.

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Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.

Источник: https://censor.net.ua/n3114203
 
 
 Топ комментарии
 
Ви би менше гавкали на націоналістів одразу після Майдану..
Занадто розумні були ? Всіх кинули, чистюлі...
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Да это и так всем понятно. Как и то, почему они там так долго оставались , видя пример фирсова , например.
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То вони просто красти не вміли,не влились так сказати до колектіву Будкобудівників))
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Лещенко квартиру купил,он мажор,почему не хочет жить в коробке из под телевизора ,как Порошенко и Гладковский
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Той телевізор до квартири Лещенко не влізе))
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Ви би менше гавкали на націоналістів одразу після Майдану..
Занадто розумні були ? Всіх кинули, чистюлі...
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А хто це націоналісти?Артур Герасимов,Гончаренко або Бляха Муха?
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мова про ПС і добровольчі загони і т.д.
звідтоді я наєма не поважаю.
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пэтю за то, что он сделал с добробатами уважаешь？
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Ти тут зайвий. Мені і крота вистачить.
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Я одружений вже 28 років,та кохаю свою дружину,у вас на мене нездійснені плани))
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швидко ж у вас політичні баталії в штани залетіли
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Це ви мадам щось там намріяли,я відповів відразу,що на мене можете не разраховувати.
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В тому сенсі в якому ви розраховаєте ?
Будьте певні, навіть і не думала.
😁
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А Бєзлєра,охоронця Артура Герасимова?
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Я повинна знати всю мерзоту ? Ти за нього піклуєшся чи що ?
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Тобто Голову Фракції БПП у ВР ви не знаєте?
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Националистка Фарион на содержании у москвы,по другим националистам тоже есть вопросы
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Вне Закона - а что, про Фарион есть доказательства?

Кроме вот таких инсинуаций как твои я не встречал ничего...
Да она резкая...., - но кому то с украинцев нужно быть и резким и буйным... - не только вате с русь.мира...
Что бы паритет был...
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Сейчас соя принимает такой закон о мовах, что по сравнению с ним Фарион действительно учительница русской словесности из Сызрани? Причем обгавкивать ее сейчас те же, что и проклинали за национализм
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Stuart Pearce - я закон не читал.., но мельком попадалось что там много поблажек вате...

Многие критикуют его...
В частности известная защитница мовы Лариса Ницой...
Найєм і Заліщук пояснили, чому вийшли з фракції БПП - Цензор.НЕТ 457
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им что там клон предложил? тогда нечего и слушать их бред.
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Ksenia VB - было...

"все должно быть по закону, у нас не Сомали, не провоцировать...!"
Как будто до этого Майдан действовал по закону....
Остановили революцию.... - кушайте теперь дерьмо ложками...
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"На городі бузина, а в Києві дядько". До чого тут взагалі націоналісти, і в якій країні вони добились економічного дива?
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цікаво, хто цих принципових (за місяць до виборів) депутатів до себе прийме
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С клоуном пойдут на парламентские. Попомнишь мои слова.
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Допустим выборы в ВР не за месяц, от БПП они точно не пройдут, А вот от других, есть шанс.
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це зрозуміло. Я про інше: "хто їх на свій корабель візьме"
Перший час мабуть будуть позафракційними. Але ж якщо через місяць-два змініиться Президент, то почнеться переформатування коаліцій парламенту. До речі, якщо Президент і не зміниться, то також переформатування цілком можливе. Тільки ж втікачів тоді назад навряд чи не візьмуть. Тому і запитую, до кого вони примкнуть.
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Гриценко проходит и возмет Залищук, а Найема , возможно Юля, возможно Зеленский, возможно по мажоритарке, да где то пристроится, он не заляпан, во всяком случае.
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Да это и так всем понятно. Как и то, почему они там так долго оставались , видя пример фирсова , например.
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Пуштун честно намагався реформувати мусарів,але не вийшло в нього,мусарва перемогла))
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Пуштун может только с Сирожей письками друг о друга тереться. Куда не кинь - одни гомосеки Найем и Залищук объяснили, почему вышли из фракции БПП - Цензор.НЕТ 5770
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А Петро хто,якщо він ******** по заднєму проходу сунути?
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Я так зрозумів що Пуштуну не сподобалось,тому він і біжить з Будки.
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Про тех двух гомиков знаю от знакомых. Про Петра впервые слышу из источника, которому не доверяю. Знаю только, что Петро примерный и полноценный семьянин.
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Ну мені не зовсім зрозуміло чого вони так довчо чекали. Але будемо справедливими - за ганебні закони вони не голосували.
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Он Чепінога ще в 2016 році вийшов і мандата не втратив. Правда більше його виступів чи голосувань в парламені, здається, не було. "Заявляю про вихід з фракції БПП як ублюдочної, тупої структури. До побачення, пані та панове", - Чепинога
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Найем и Залищук объяснили почему вышли из фракции БПП
Найем получил от кавказцев, теперь решил делать ноги,пока не поздно... Этакой Бабай - журналист в украинской политике.
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Ничего страшного. Партия президента очищается от всякого майданившего сброда. Останутся рыги типа Леши Костусева, друзья Безлера ну и канешна птеродактили третього тысячолиття до нашей эры
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а раньше в БПП 5 лет все было чисто и прозрачно, не было коррупционеров, крысы первые побежали. Пристроили свои задницы в парламенте и хотят опять туда попасть
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первые побежали./ Сбежавшие из Украины колбасные мигранты растолковывают украинцам кто есть кто в Украине.
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Просидеть в провластной партии, имея все возможности принимать нужные народу законы и запомниться только дракой на перекрёстке:

Найем и Залищук объяснили, почему вышли из фракции БПП - Цензор.НЕТ 3538
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Короче, Пэдро не дал Залищук бороться с корупцией, поэтому она пойдет к Гриценко министром иностранных дел. От ее логики у меня мозг зависает.
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Лєнін, Засуліч та Карл Радек вийшли з РСДРП.
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Ну і молодці, що виходять зараз, ще до виборів. Без роботи вони не залишаться.
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Буду краток - Хитрожопые антикоррупционеры!!! Найем и Залищук объяснили, почему вышли из фракции БПП - Цензор.НЕТ 3933
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Баллотировались от БПП, значит мандат на стол, и досвидос.
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Вот уроды! Может, они еще и объяснили, где брать барахло для техники, если оно только в мордоре и производится? Или лучше было оставить армию без техники?
Грёбаные шалавы перед выборами решили подзаработать...
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У китайцев можно было заказать, а не пилить деньги армии и сотрудничать с оккупантом.
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Многие коллеги по парламенту - ничтожные, лицемерные, продажные крысы - от аппарата зрады, до прочих членов. Порядочных там - в кол-ве статистической погрешности. Весь этот сброд, к сожалению, подкупом и брехнёй уселись в перспективные, в смысле личного обогащения, парламентские кресла, дискредитировав сами понятия парламентаризма и демократии. Быдло, расфуфыренное в пух и прах, являет, даже своим внешним видом, жалкое зрелище правящей элиты нищей воюющей страны. Все они там свои, но, по классику, страшно далеки от народа. Наступать на очередные грабли - наш крест. Как учимся, покажут выборы.
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Там все БПП такое, если не ворюга то болтун и брехун. Но они самые-самые , а все остальные агенты кремля.
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Как говорится лучше поздно чем никогда, но думаю найем вместе с бебепе должен отвечать за геноцид украинского народа устроенный потрошиной сворой выродков.
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Ни единого факта не доказано, нет вообще ничего кроме пустой болтовни журналюг из ящика..
Ни одного документа, ни одного свидетеля...
А эти крысы уже побежали..
Виновным может признать ТОЛЬКО суд.. А тут не только суда, следствия не было и даже дело еще не начато...
Клинические идиоты....
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Та все і так було зрозуміло. Пройшли по списку, заробляли рейтинги та бабки льючи лайно, але не виходити не хотіли. А тут нові вибори, 100% вже не пройдуть, але так є надія, що присмокчуться до когось другого.
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Давно пора было выйти из этой кучи дерьма.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНайем и Залищук объяснили, почему вышли из фракции БПП
 
 
 
 
 
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