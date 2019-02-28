 Найем и Залищук объяснили, почему вышли из фракции БПП

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Залищук заявила журналистам в кулуарах парламента, что готова к тому, что ее лишат мандата. Она отметила, что партия БПП должна рассмотреть ее заявление. До тих пор она формально будет оставаться членом фракции БПП.

Свое решение выйти из фракции она связала с последним скандалом о хищении и контрабанде запчастей для военной техники из РФ.

"Мандат мне давал возможность бороться за много важных дел и законов, в частности про антикоррупционный суд, автором которого я являюсь, избирательное законодательство, создание ВСК по расследованию убийств общественных активистов. Но последнее расследование - военные аферы - это та красная линия, которую нельзя переступить. Это нажива на крови людей. Я не хочу иметь ничего общего с этой партией сейчас", - сообщила Залищук.

В то же время Мустафа Найем объяснил, что для него последней чертой является решение Конституционного суда.

"Решение Конституционного суда о том, что норма о незаконным обогащении является неконституционной - последняя капля. Это была единственная надежда на справедливость для многих людей... Я не считаю эффективным свое нахождение, даже формальное, в этой фракции, рядом с людьми, которые возглавили этот процесс", - сказал Найем, напомнив, что эта норма была направлена в КС за подписью многих депутатов от БПП.

Найем отметил, что он пришел в парламент после Революции, имея цель, в частности, чтобы были наказаны те, кто воровал во временя Януковича.

По его словам, он и его единомышленники в парламенте, сделали все возможное, чтобы антикоррупционные органы заработали, однако последнее решение КС ставит на этом крест.

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Ранее 28 февраля народные депутаты БПП Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко написали заявления о выходе из фракции.

Как сообщалось, кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что министром иностранных дел при его президентстве станет народный депутат и член межфракционной парламентской группы "Еврооптимисты" Светлана Залищук.

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Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.