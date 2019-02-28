 Если победит Россия, мы не будем участвовать в Евровидении-2020. Такой вопрос даже не стоит, - Аласания

Об этом в ходе пресс-конференции 28 февраля заявил генеральный директор НОТУ Зураб Аласания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Нет, такой вопрос даже не стоит. Мы не станем принимать участие, как это было, например, с футболом. Чемпионат мира, который проходил в РФ, мы не транслировали и принимать участие, думаю, тоже не будем", - ответил Аласания на вопрос журналиста.
"Если победит Россия, мы не будем участвовать в Евровидении", - резюмировал Аласания.
"Выступать в РФ - это как танцевать перед соседом, который убил твою собаку и ранил жену", - заявила коллега Аласании, член управления НОТУ Александра Кольцова.
"Мы берем на себя вину за ситуацию с Евровидением и хотим общественного диалога. Также мы пока не собираемся разрывать контракт с СТБ. Мы готовы принять еще одну порцию хейта во время майской трансляции за то, что во время трансляции Евровидения будет выступление России, хотя НОТУ не имеет права вмешиваться в саму трансляцию", - отметил Аласания.
Представители НОТУ прокомментировали, предусмотренные для них штрафы за отказ Украины от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве. По словам представителей Общественного, во время переговоров с Европейским Вещательным Союзом (EBU), им было сообщено о решении.
"Штрафов как таковых не предусмотрено правилами. Речь идет не о штрафах, а о возмещении. EBU еще не понесла никаких расходов. Дело Украины проводить Нацотбор", - заявили представители во время пресс-конференции.
Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль. Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в нацотборе - Freedom Jazz и KAZKA. 27 февраля НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.
А MARUV ніхто тут не тримає, потрібно зробити свій вибір у житті, а не сидіти однією гузицею на двох стільцях.
Именно организаторы... именно эти сраные организаторы и сорвали евровидение для Украины и опозорили Украину...
Эти организаторы боятся уже ответственности и пытаются заговорить скандал...
такое ощущение, что эти организаторы допустившие эту певичку к конкурсу , специально хотели сорвать поездку любого участника на Евровидение, на радость рашистам...
Знали, что она гастролирует в рашке и специально её допустили, дали выиграть а потом типа в кусты...
Не выйдет, скоро при новой власти, эти диверсанты пуйла на НТКУ (иначе их никак нельзя назвать)... будут отвечать за опускание имиджа Украины, в угоду рашке
Вообще никого нет...
https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU
Но с песнопениями попсово-незатейливыми?!..
Мордатые воровато-недолугие порошенковские чиновники дискредитируют идею украинской государственности! Никакие более-менее толковые специалисты не хотят иметь дела с этим "государством", которое пороховские будкостроители олицетворяют - уже даже артисты говорят "Нет!" кириленкам всяким!..
Евровидение - туфта, но демонстрировать синьо-жовтий прапор в Израиле нужно было бы обязательно! И сотни интересных исполнителей у нас есть. Но это БППшное "государство" всё в сплошной позор превращает!...(
цей лузер вже кілька разів підкоряв євробачення, якщо я звісно не помиляюсь
то еще далеко неизвестно!
Поэтому, нужно было посылать на туда конкурсанта то от Украины...
А то скажут, что в Украине вообще уже нет певцов...
Виноваты в позоре именно организаторы... Ведь прекрасно знали, что эта певичка Мару гастролирует в рашке... И не отказали её от участия в отборе... И дали даже победить....
А теперь дурачками прикидываются, моя я не я и хата не моя...
Вы, только вы - организаторы отбора на евровидение, виноваты.
Теперь за то что не будет участника от Украины в Израиле, несите отвественность...
Услужили рашистам, теперь русня злорадствует...
Знали и допустили... Значит специально хотели сорвать участие Украины в Евровидении...
Ведь могли сразу её отказать в конкурсе под этим предлогом, и был бы вместо неё другой певец на отборе...
2. Нема штрафу ? А зарплати вернути не хочете свої ? Роботу ж не виконали ...