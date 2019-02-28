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 Политика Украины
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Все про:Евровидение (684) Аласания (95) НОТУ (81)

 Если победит Россия, мы не будем участвовать в Евровидении-2020. Такой вопрос даже не стоит, - Аласания

В случае победы на Евровидении-2019 представителя России, певца Сергея Лазарева, которому сейчас букмекеры пророчат 1 место, Украина не будет участвовать в конкурсе в следующем году.

Об этом в ходе пресс-конференции 28 февраля заявил генеральный директор НОТУ Зураб Аласания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Нет, такой вопрос даже не стоит. Мы не станем принимать участие, как это было, например, с футболом. Чемпионат мира, который проходил в РФ, мы не транслировали и принимать участие, думаю, тоже не будем", - ответил Аласания на вопрос журналиста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Отказ - это шаг назад", - Руслана предлагает провести еще один отбор и отправить представителя от Украины на "Евровидение-2019"

"Если победит Россия, мы не будем участвовать в Евровидении", - резюмировал Аласания. 

"Выступать в РФ - это как танцевать перед соседом, который убил твою собаку и ранил жену", - заявила коллега Аласании, член управления НОТУ Александра Кольцова.

"Мы берем на себя вину за ситуацию с Евровидением и хотим общественного диалога. Также мы пока не собираемся разрывать контракт с СТБ. Мы готовы принять еще одну порцию хейта во время майской трансляции за то, что во время трансляции Евровидения будет выступление России, хотя НОТУ не имеет права вмешиваться в саму трансляцию", - отметил Аласания.

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Представители НОТУ прокомментировали, предусмотренные для них штрафы за отказ Украины от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве. По словам представителей Общественного, во время переговоров с Европейским Вещательным Союзом (EBU), им было сообщено о решении.

"Штрафов как таковых не предусмотрено правилами. Речь идет не о штрафах, а о возмещении. EBU еще не понесла никаких расходов. Дело Украины проводить Нацотбор", - заявили представители во время пресс-конференции.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль. Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в нацотборе - Freedom Jazz и KAZKA. 27 февраля НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.

Источник: https://censor.net.ua/n3114202
 
 
 Топ комментарии
 
покуй, взагалі на увесь цей конкурс. він давно перетворився на якийсь цирк дегенератів.
А MARUV ніхто тут не тримає, потрібно зробити свій вибір у житті, а не сидіти однією гузицею на двох стільцях.
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Так вона по суті кацапка, тому все правильно її відсторонили.
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який кошмар... це майже те саме, що зустрічати борт із нашими пораненими, чи ще гірше?
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MARUV могла победить и унизить россию,но некоторые дурачки постарались это исправить
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покуй, взагалі на увесь цей конкурс. він давно перетворився на якийсь цирк дегенератів.
А MARUV ніхто тут не тримає, потрібно зробити свій вибір у житті, а не сидіти однією гузицею на двох стільцях.
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Ну можно сидеть в своем колхозе и не вылазить вообще
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а без неї ти з колгоспу поїхати не можеш?
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MARUV, це останнє на що слід подивитися в Ізраїлі.
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Кто её тогда допустил до участия в конкурсе?
Именно организаторы... именно эти сраные организаторы и сорвали евровидение для Украины и опозорили Украину...
Эти организаторы боятся уже ответственности и пытаются заговорить скандал...
такое ощущение, что эти организаторы допустившие эту певичку к конкурсу , специально хотели сорвать поездку любого участника на Евровидение, на радость рашистам...
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а если бы она подписала контракт, то зрады бы не случилось?
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Так вона по суті кацапка, тому все правильно її відсторонили.
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ты тоже по сути кацап и комсомолец,но тебя же не гонят с цензора за это
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Скоріше це ти кацап, хоча ти точно кацап.
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Що підгорає? Ніхто вас не заставляв руйнувати Україну зразка до 2014 року. Тепер усе стане на свої міста.
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Кацапы, те кто её допустил к конкурсу... и специально опозорили Украину перед всей Европой...
Знали, что она гастролирует в рашке и специально её допустили, дали выиграть а потом типа в кусты...
Не выйдет, скоро при новой власти, эти диверсанты пуйла на НТКУ (иначе их никак нельзя назвать)... будут отвечать за опускание имиджа Украины, в угоду рашке
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Товарищи механики тоже любят хороший стриптиз! Однако это не повод посылать неплохую в общем то стриптизершу и миньетчицу на международный конкурс!
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Марув максимум груповушку могла устроить на щакрытой вечеринке, нашли певицу ртом еще ту
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Насрать на Мару... Но почему нет другого участника от Украины?..
Вообще никого нет...
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Марува обязательно победила бы на конкурсе, благодаря голосам ее почитателей из Расеи! Ну, конечно же - в Маскве концерты! За кого бы голосовали рассияне? Та мне на х... такая победа!
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Два роки поспіль не будемо на Євробаченні..
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лазарев на 1, это ее посмотреть будем. слабый он да и устарелый.
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який кошмар... це майже те саме, що зустрічати борт із нашими пораненими, чи ще гірше?
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Я не переймаюсь, але ми щороку виступали, а тепер наче здаємо позиції.
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Може краще лад дома наведемо,а не ширмочкою Євробачення прикриємось?Всі проблеми всередині країни боком вилазять і назовні.
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Толсто и слишком умно тролите щиколадных, у Пецякрысиных избирателей ума не хватит понять, что Вы так тонко их высмеяли...
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Вата голосующая за рашку в этом году в пролёте. Еще не факт ,что Лазарев победит.))
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Ладно с машиностроением, мягко говоря, напряженка, с фундаментальной наукой, транспортной инфраструктурой...

Но с песнопениями попсово-незатейливыми?!..

Мордатые воровато-недолугие порошенковские чиновники дискредитируют идею украинской государственности! Никакие более-менее толковые специалисты не хотят иметь дела с этим "государством", которое пороховские будкостроители олицетворяют - уже даже артисты говорят "Нет!" кириленкам всяким!..


Евровидение - туфта, но демонстрировать синьо-жовтий прапор в Израиле нужно было бы обязательно! И сотни интересных исполнителей у нас есть. Но это БППшное "государство" всё в сплошной позор превращает!...(
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Какой кошмар. Порошенко уже и артистов на евровидение выбирает.
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та давай вообще никогда не участвовать - на всякий случай.
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блин... и как нам потом жить после того что мы не поехали в маЦквабад на Европение 2020?! Если победит Россия, мы не будем участвовать в Евровидении-2020. Такой вопрос даже не стоит, - Аласания - Цензор.НЕТ 4306
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Я так понимаю, проваливший отбор на Евровидение 2019 Аласания уходить собирается не прямо сейчас, а только вместе с Петей через месяц?
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какой вообще толк с Аласании?Нашкодил Украине и еще зарплату получает
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як саме ?
цей лузер вже кілька разів підкоряв євробачення, якщо я звісно не помиляюсь
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Писати на сайтах європейських країн, щоб не давали свої голоси росії.
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Та пошліть все таки когось, хоча б Зеленського з Кошевим. Вони так класно в труселях під гітару лабали. Если победит Россия, мы не будем участвовать в Евровидении-2020. Такой вопрос даже не стоит, - Аласания - Цензор.НЕТ 2395
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Лишь бы какую то пургу нести, почему Россия должна выиграть? э
то еще далеко неизвестно!
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это фобия. как у Сталина было шо кругом враги..
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ПОБЕДА на всех фронтах. Эх, еще пяток годков и мы НЕ ПОБЕДИМЫ.
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Сейчас конкурс Евровидения в Израиле а не в рашке!
Поэтому, нужно было посылать на туда конкурсанта то от Украины...
А то скажут, что в Украине вообще уже нет певцов...
Виноваты в позоре именно организаторы... Ведь прекрасно знали, что эта певичка Мару гастролирует в рашке... И не отказали её от участия в отборе... И дали даже победить....
А теперь дурачками прикидываются, моя я не я и хата не моя...
Вы, только вы - организаторы отбора на евровидение, виноваты.
Теперь за то что не будет участника от Украины в Израиле, несите отвественность...
Услужили рашистам, теперь русня злорадствует...
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Марушці вони якраз самі і запропонували взяти участь у відборі: вона не подавалася цього рокую
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организаторы виноваты что Марув не захотела подписывать с ними контракт?
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они не знали, что она гастролирует в рашке?
Знали и допустили... Значит специально хотели сорвать участие Украины в Евровидении...
Ведь могли сразу её отказать в конкурсе под этим предлогом, и был бы вместо неё другой певец на отборе...
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это все риторика, если бы она подписала контракт то поехала бы на Евровидение
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Навіщо щось обіцяти в 2020 році? До того часу все кардинально може помінятись і на Україні.
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1. Ви допомагаєте москалям виграти.
2. Нема штрафу ? А зарплати вернути не хочете свої ? Роботу ж не виконали ...
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а шо будет. если расея победит три раза кряду? надо будет срочно устраивать в кыйиве антиевровидение с грынджолами, дещицей и прочим цветом местной эстрады Якщо переможе Росія, ми не братимемо участі в Євробаченні-2020. Таке питання навіть не стоїть, - Аласанія - Цензор.НЕТ 297
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ваще ничего, клевый чел, талант и поет раз в десять лучше фили, баскова и вакарчука вместе взятых
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Басков вообще-то неплохой оперный тенор, пусть уже давно опопсятился и огомосился...Дещице до него, ну ты понял...
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непатрыотично мыслешь, ноту натебя нет, хотя коля толерантнее андрюхи.. Якщо переможе Росія, ми не братимемо участі в Євробаченні-2020. Таке питання навіть не стоїть, - Аласанія - Цензор.НЕТ 7035
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Выглядит как шантаж)) так можно и на штраф нарваться за глупый язык.
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надо было евреев на конкурс посылать...гарантированный успех...Грося мог бы рэп почитать, или Береза... Якщо переможе Росія, ми не братимемо участі в Євробаченні-2020. Таке питання навіть не стоїть, - Аласанія - Цензор.НЕТ 2417
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Люди, вы как дети малые! ЭТО ШОУ, Это просто конкурс!!! Почему оно должно выходить какой-то государственный прямо там уровень?! Я не понимаю, зачем вообще в нем учавствовать?! Хай Бог милує...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли победит Россия, мы не будем участвовать в Евровидении-2020. Такой вопрос даже не стоит, - Аласания
 
 
 
 
 
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