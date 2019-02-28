 Если победит Россия, мы не будем участвовать в Евровидении-2020. Такой вопрос даже не стоит, - Аласания

Об этом в ходе пресс-конференции 28 февраля заявил генеральный директор НОТУ Зураб Аласания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Нет, такой вопрос даже не стоит. Мы не станем принимать участие, как это было, например, с футболом. Чемпионат мира, который проходил в РФ, мы не транслировали и принимать участие, думаю, тоже не будем", - ответил Аласания на вопрос журналиста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Отказ - это шаг назад", - Руслана предлагает провести еще один отбор и отправить представителя от Украины на "Евровидение-2019"

"Если победит Россия, мы не будем участвовать в Евровидении", - резюмировал Аласания.

"Выступать в РФ - это как танцевать перед соседом, который убил твою собаку и ранил жену", - заявила коллега Аласании, член управления НОТУ Александра Кольцова.

"Мы берем на себя вину за ситуацию с Евровидением и хотим общественного диалога. Также мы пока не собираемся разрывать контракт с СТБ. Мы готовы принять еще одну порцию хейта во время майской трансляции за то, что во время трансляции Евровидения будет выступление России, хотя НОТУ не имеет права вмешиваться в саму трансляцию", - отметил Аласания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не будет участвовать в "Евровидении-2019", - Суспільне

Представители НОТУ прокомментировали, предусмотренные для них штрафы за отказ Украины от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве. По словам представителей Общественного, во время переговоров с Европейским Вещательным Союзом (EBU), им было сообщено о решении.

"Штрафов как таковых не предусмотрено правилами. Речь идет не о штрафах, а о возмещении. EBU еще не понесла никаких расходов. Дело Украины проводить Нацотбор", - заявили представители во время пресс-конференции.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль. Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в нацотборе - Freedom Jazz и KAZKA. 27 февраля НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.