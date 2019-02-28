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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1837) Нафтогаз (2625) Гройсман (4597) Коболев (291)

 Правительство не принимало решения о заключении нового контракта с менеджментом "Нафтогаза", - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что правительство не принимало каких-либо решений о заключении нового контракта с менеджментом НАК "Нафтогаз Украины".

"Правительство приняло решение о том, что 22 марта пятигодичный контракт с менеджментом НАК "Нафтогаз Украины" заканчивается и будет завершен на условиях, которые были пять лет. У нас как акционера вопрос к размеру вознаграждений менеджменту компании. Мы обратились в наблюдательный совет. Никаких решений о заключении нового контракта правительство не принимало", - сказал В.Гройсман на заседании коллегии Министерства социальной политики в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, правительство заявило о намерении пересмотреть в сторону сокращения заработной платы руководителей государственных компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины". В свою очередь, глава компании Андрей Коболев заявил, что размер его денежного вознаграждения соответствует постановлению Кабинета министров, на базе которого устанавливались зарплаты руководителям крупных стратегических госкомпаний.

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Кабмин ожидает от набсовета "Нафтогаза" новых условий контракта с главой правления и остальной частью менеджмента компании. Позже набсовет вынес на обсуждение правительства новый контракт с главой НАК. Кабинет министров определил 22 марта 2019 года датой окончания полномочий членов правления НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее в СМИ появилась информация, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3114199
 
   
 Топ комментарии
 
зараз соєві доведуть, що таки Юля чи навіть Зе...
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Контракт продлен, но правительство не участвовало в этом. Оно ему нужно.
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зараз соєві доведуть, що таки Юля чи навіть Зе...
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слушай ,ты злой или глухой???? сейчас тебе говорят не о том,кто заключал,а том что конкракт с ними никто не продолжал,написано довольно ясно
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Грося, менше читай різні фейки в Тирнеті. Я відразу в це не повірив.
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Бл.
Тут играем, тут не играем, тут мы рыбу заворачивали.
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Ранее в СМИ появилась информация, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен. Источник: https://censor.net.ua/n3114199
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2 млн це по-бідному Уряд не ухвалював рішення про укладення нового контракту з менеджментом "Нафтогазу", - Гройсман - Цензор.НЕТ 7305
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Не принижуйте себе такими мізерними сумами Уряд не ухвалював рішення про укладення нового контракту з менеджментом "Нафтогазу", - Гройсман - Цензор.НЕТ 6403
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Уряд не ухвалював рішення про укладення нового контракту з менеджментом "Нафтогазу", - Гройсман - Цензор.НЕТ 9829Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что правительство не принимало каких-либо решений о заключении нового контракта с менеджментом НАК "Нафтогаз Украины".
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правительство и менеджмент копмании,согласись не одно и тоже,и можно без сои и той что косой бегала,просто как факт
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Заднеприводные кричали с трибуны ВР сегодня, что уже контракт продлен. Кто вреть? Уряд не ухвалював рішення про укладення нового контракту з менеджментом "Нафтогазу", - Гройсман - Цензор.НЕТ 7674
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да стоя за мясным прилавком на рынке можно заработать в разы больше
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Контракт продлен, но правительство не участвовало в этом. Оно ему нужно.
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это означает, что я захожу через vpn- и меня трудно отследить и забанить ты тоже это можешь сделать,
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це значить, що ти кацап прийшов заробити на стакан боярки
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Ні разу не банили. Та й ховатись не потрібно. Я знаю, що зазвичай через vpn заходять ті, у кого на прапорі 3 кольори. Не хочуть дратувати місцевий люд.
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дратует то, что я плохо отзываюсь о национальности правящей верхушки
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А Ви є громадянин якої країни? Тільки чесно.
І про які національності у Вас погані відгуки?
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той, что при власти, или вы украинцев там много видете? министр по фамилии петренко, наворовался, выехал в израиль и уже пуцельман
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Тобто, зі слів гройсмана, можна припустити, що контракт був продовжений автоматично.
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зачем что-то там продлять, если кацап транзит не продляет...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство не принимало решения о заключении нового контракта с менеджментом "Нафтогаза", - Гройсман
 
 
 
 
 
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