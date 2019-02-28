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 Рада продлила работу ВСК по делу Гандзюк

Верховная Рада Украины продлила на три месяца работу Временной следственной комиссии по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов. "За" проголосовали 290 нардепов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Принятию решения предшествовала длительная дискуссия.

В частности нардеп от "Самопомочи" Елена Сотник отметила, что ряд активистов ожидали от комиссии обнародования конкретных имён убийц активистов, "однако цель работы комиссии - активизировать работу правоохранительных органов".

Глава комиссии Борислав Берёза выступил с отчетом, сообщив, что комиссия провела 10 заседаний, в том числе, в Одессе.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3114193
 
 
 Топ комментарии
 
Эти мыльные оперы уже заколебали -- где блят именна где арестованные Рада продлила работу ВСК по делу Гандзюк - Цензор.НЕТ 7906
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Эти мыльные оперы уже заколебали -- где **** именна где арестованные Рада продлила работу ВСК по делу Гандзюк - Цензор.НЕТ 7906
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их имена все знают,те кто не расследует расстрел майдана
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Продлила еще на 5 лет... это печально.. заболтают и похоронят за плинтусом.
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всепросто - берем три селедочные головы и кидаем пеце под сорочку, а дальше все зависит от иммунитета
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а сельдь у шоколади - это сильный маркетинговый ход
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Косатая и здесь будет палки в колёса вставлять, надо защищать своих бандюков, а то отвенутся от мамки.
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Рошену не нужна дееспособная Рада. А то еще вспомнят, что они основная власть в Украине.
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