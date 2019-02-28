 Тимошенко зарегистрировала законопроект об ответственности за незаконное обогащение чиновников

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в "Батькивщине" в четверг.
Соответствующий законопроект зарегистрирован под №10103.
26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.
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Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.
Как мы и ожидали, оставшийся месяц перед выборами станет финишным спуртом для всех, кто участвует в избирательной кампании не ради «поржать», а из расчета победить или отработать вложенные в него/нее деньги. Сейчас начинается самое интересное и содержательное, поскольку играть роли уже нет времени и надо делать то, ради чего и затевалась собственная игра.
Это значит, что будут разыгрываться классические варианты манипуляции электоратом, которые неплохо изучены и потому - предсказуемы. Просто надо уметь видеть основные движения и делать соответствующие выводы. Причем, большинство кандидатов будут работать по принципу уничтожения электорального поля противника, а не рекламы своих планов и конструкций. Очевидно, что в ход пойдут все возможные способы, включая почти незаконные, незаконные и совсем незаконные. Это надо понимать хотя бы для того, чтобы учитывать «выхлоп» этих действий. Они должны попасть в гущу электорального поля противника и распространить там негативные настроения.
Собственно говоря, сломить волю противника к борьбе считалось важным моментом любого противостояния и приравнивалось к половине победы. Во время боевых действий создаются специальные структуры, которые ведут пропагандистскую войну, разлагая фронт и тыл противника. Не удивительно, что все это наблюдаем и мы в предвыборной Украине, но реагируем уже на следствия, дымовую завесу, а не на источник дыма и тем более - на маневры противника, которые и скрыты этим дымом.
Приведем простой пример того, как за кадром остаются маневры неприятеля и они говорят о ходе битвы больше, чем что-то другое. Итак, наши источники из-за поребрика, а точнее - из Петербурга, рассказывают о том, что местное ТВ перешло в режим перманентной истерики, по поводу выборов в Украине и из некоторых телевизоров уже явственно струятся облачка сероводорода.
Однако, сообщившие нам эту информацию, не смогли ее оценить надлежащим образом, а мы это сделаем в качестве образца того, как можно различить скрытые движения. Итак, практически все питерские телеканалы вещают о том, что за клована в Украине проголосует около 90% избирателей, а за Пороха - не больше 10%. Не так отчаянно, но в этом же ключе вещают и наши телеканалы. Хотя, какие они наши?
Что вызывают подобные массовые закиды информации? Пускай каждый подумает над этим вопросом и проанализирует собственные эмоции. Ниже мы вернемся к этому. На самом же деле, это если не паника, то что-то большее, нежели просто отчаяние, и вот почему.
Заметим, буквально до прошедшей недели со всех сторон шли «рейтинги», «результаты опросов» и прочее, где попеременно лидировала бАгиня, пАлковник и в некоторых - более экзотические персонажи типа Бойко. Причем, погрешность каждого опроса должна была допускать какой-то вменяемый разброс мест кандидатов. Но выглядело это совсем не так. Лидером, почти всех «опросов» была бАгиня, а вот вторые и третьи места оказывались неожиданными. Если тот же Бойко уверенно опережал ее в одном опросе, то в другом - должен был находиться на втором, ну третьем месте, однако там его не было. Это указывало на качество опросов и их заказной характер. Причем, в этих же опросах Порох стабильно указывался в аутсайдерах.
И вот ситуация кардинально изменилась. Багиня вылетела с Олимпа и даже из лидирующей тройки. По крайней мере, ее уже не позиционируют как кандидата, способного пройти во второй тур, а вместо нее лидером стал Клован. Остальные кандидаты и вовсе ушли в туманную дымку. По крайней мере, такую тональность задает российское ТВ. Самое же интересное, что оно выводит на второе место, пусть и с огромным отставанием от Клована - ненавистного Пороха.
Только глядя на эту решительную метаморфозу, возникает вопрос «що сі стало?». Рокировка на лидирующей позиции произошла без каких-то экстраординарных усилий со стороны клована и даже наоборот, в сеть попали его откровения, которые показывают, что на том месте, где должен бы присутствовать интеллект, кто-то выгулял крупную собаку типа мастино неополитано да так, что не каждый и переступит это чудо скульптурного искусства.
Тем не менее, мы прекрасно знаем, что именно на бАгиню и делал ставку Кремль изначально. Ведь ввалить денег в ее кампанию и снабдить профессиональными «полевыми менеджерами» из РФ могли только фаворита, с которым уже имеется полное взаимопонимание. Проще говоря, уже несколько месяцев подряд под нее велась масштабная спецоперация по оптовой покупке голосов избирателей.
Скажем так, подобной чести не удостоился никто из того огромного списка кандидатов, который уже напоминает старую армейскую портянку. Что более важно, очертания спецоперации стали проступать еще в начале осени, а это значит, что и масштаб и серьезность подготовки операции была на высшем уровне. Именно поэтому «рейтинговые компании» вели ее в лидерах несколько месяцев подряд. Причем, рейтинговые компании давали и дают результаты, кардинально отличающиеся от того, что дают более серьезные организации - букмекерские компании, которые не давали бАгине первого места ни разу.
Однако суть спецоперации была подобной матрешке. Считалось, что она имеет какую-то долю своего упоротого электората и сможет на нем набрать базовое количество голосов, а сверх того будет отработана схема по скупке голосов и ей этого должно хватить как минимум для выхода во второй тур, а там уже можно попробовать консолидировать электорат отвалившихся кандидатов и получить нужный результат.
(окончание следует)
Но был здесь и третий слой, под который и гнали ее рейтинги. Если сложение усилий ее собственного электората и работы «пирамиды» не даст желаемого результата, то проигрыш должен быть небольшим, чтобы обвинить Пороха в использовании административного ресурса и подтасовке результатов выборов.
Думаю, что на эту стадию выборов уже мобилизованы различные организации, которые проводят «экзит полы». Возможно, такие бригады уже набраны где-то в Германии, Франции или Италии. Причем, набраны они так, чтобы проследить связь с РФ было практически невозможно. Именно эти бригады должны были продемонстрировать результаты, близкие к тем, что показывали «рейтинговые агентства» несколько месяцев подряд.
Оперируя массивом опросов за несколько месяцев и сравнивая эти данные с тем, что покажут правильно проинструктированные «экзитполисты», можно было составить ровную, на несколько месяцев вглубь расстановку сил и обвинить Пороха в подтасовках, тем самым - поставив результаты выборов под вопрос и не признавать их результаты, в отличие от 2014 года, когда они это сделали слишком опрометчиво, желая иметь легитимного переговорщика, который подпишет капитуляцию.
Думаю, в Москве имеется четкая реальная картина электоральных баз всех кандидатов. Благо дело, в Украине легко скупить просто пучками или вязанками, журналистов, политологов, аналитиков и кого угодно, кто может достаточно объективно выдать информацию на эту тему.
Видимо, собственный электорат бАгини был ниже ожидаемого, но уже была запущена кампания ее поддержки, задействованы силы и средства, а потому - отступать никто не собирался до прошедшей недели, когда СБУ накрыла «пирамиду», задеражала ее фигурантов и выгребла кассу наличных, предназначенных для организации «заготконтор» на местах. Насколько можно понять, финансирование именно скупки голосов должно было подойти незадолго до выборов и сейчас были изъяты деньги, которые предназначались для финансирования развертывания всей структуры «поддержки».
В общем, ситуация оказалась критической. Мало того, что засыпалась вся структура, которая создавалась несколько месяцев и которую уже точно нельзя создать заново, поскольку уже всем понятно, что СБУ владеет информацией об этом в гораздо больших объемах, чем то обозначило количество и география обысков. В общем, на это уже нет времени, поскольку остался месяц, и еще потому, что в связи с провалом, все надо делать намного осторожнее, а значит и дольше.
В результате оказалось, что бАгиня играет на мизере и компенсировать ее отставание от Пороха уже нечем. Мало того, при таких раскладах она проигрывает даже кловану, который изначально должен был отвлекать на себя внимание. По этой причине бабушку уже списали со счетов и используют в режиме презерватива, то есть - одноразово и жестко кидают в драку, уже не думая о ее безопасности. Ее отыгрывают в ноль.
В этой ситуации у них остается клован, который (как можно догадаться) уже давно показывает больший электоральный уровень, чем Багиня, но совершенно недостаточный для серьезной драки. Приходится ставить на него и уже для него пытаться сыграть в «первое место с большим отрывом».
Однако тут же вылазят уши всей этой комбинации. Если бАгиня была лидером все эти месяцы и «пирамида» была не ее, то как тогда Клован ее опередил? Мало того, он ее не просто опередил, но и собирает 90% голосов (согласно их СМИ), а остальные 10% у Пороха. А куда же делась бАгиня? Ведь она вчера уверенно брала 40%, а теперь? Теперь клован берет 90.
Все эти комбинации говорят о том, что с той стороны явно началась паника и они уцепились за чудака, который для серьезной драки просто не приспособлен.
И тут мы возвращаемся к тому, чего хочет добиться противник, прессуя наше информационное пространство негативной информацией. Все довольно просто. Бестолковая часть электората, которая голосует по принципу «нравится-не нравится», не имеет никаких твердых убеждений и может переобуться десять раз на дню. Она может проголосовать за какашку, если ею выложить сердечко или улыбку. Больше того она может просто не пойти голосовать, а уехать на шашлыки, поскольку для нее это что-то типа шоу и если будет выбор между шашлыками и голосованием - выберет шашлык.
Другое дело - сознательный электорат кандидатов, малый или большой, он по-любому придет и проголосует. Именно такого качества электорат, в настоящий момент, будет голосовать за Пороха и главная задача противника - уменьшить именно это число людей любыми средствами. А это можно сделать только передозом негативной информации, чтобы люди просто устали от нее и к 31 марта оказались опустошенными. Задача простая и выполняется монотонным подкидыванием различной дряни. Она может быть любого свойства и чаше всего - фейком или притянутой за уши. Но если она вас расстроила, значит противник добился цели. Он будет бить в эту точку еще и еще раз.
Его задача - выбить вас из равновесия именно ко дню голосования. Потом, когда вы оглянетесь и увидите, что вас так вымотало, вы просто не поверите, как поддались на такую дешевую манипуляцию. Поэтому, для всех можем дать небольшую инструкцию для того, чтобы пережить этот месяц без нервных срывов и с ясной головой добраться до своего избирательного участка.
Первое - не пытайтесь анализировать истеричные вопли различных деятелей, которые будут раздаваться все громче и чаще, в преддверии выборов. Это бесполезная затея. Займитесь чем-то полезным. Этот месяц просто надо пережить.
Второе. Если таки вляпались во что-то подобное, найдите себе камертон в виде нескольких человек, которые лично принимали участие в боевых действиях с противником. Найдите и спросите их о том, за кого они будут голосовать. Послушайте их и сравните свои выводы с тем, что говорят люди, видевшие смерть своими глазами и способные видеть суть.
Третье. Ничто и никто не должен помешать вам добраться до избирательного участка и проголосовать. Сейчас противнику нужно только, чтобы ты, я, мы - не пришли и не проголосовали. Только это. Не дадим ему такого шанса.
И последнее, уже не в качестве пункта - читайте статьи и комментарии на ЛО - попустит😀
ВОна профукала 50млн баксів, що Бєня видав на вибори, при чому половину украла. Потім прийшла до Бєні з кошторисом ще на 7 мільярдів гривень, мовляв, даси, куди дінешся! Бєня психонув в сказав що за такі гроші свого шута президентом зробить.
Тоді вОна поїхала до Фірташа. Її кілька разів у Відні фіксували.
Відно каждий хочєт в міг,
Кончіть дєло і насать дєліть добичу!"
Коломойський і Боголюбов подали позов про визнання незаконною націоналізації Приватбанку!
Не можуть дочекатися, сподіваються на реванш!
Голосуйте за попок Коломойського, за Зєєєюю, чи за Йууулю!
Це навмисне ? Щоб парламент не встигнув розглянути жодний із законів і нічого не прийняв ?
но теперь трех пожалуй будет мало, надо будет садить весь АП и пол кабмина.
влага ліще.А ,що в тебе,є на друзів ЮВТ?
подать заявки на Банковую! https://www.economics-prorok.com/2018/12/конкурс-кто-обгадит-тимошенко-лучше.htm
Сьогодні о 13:20•Українські новини
Партия кандидата в Президенты Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" во втором квартале 2018 году значительно нарастила доходы от пожертвований граждан, которые часто об этом и не догадывались.
Такие данные финансового отчета "Батькивщины", говорится в расследовании программы "Наші гроші".
"Официально партия "Батькивщина" невероятно нарастила поддержку от граждан, которые решили вытряхнуть в партию свои кошельки. Если в первом и втором кварталах 2018 люди и фирмы прислали партии около 23 миллионов гривен, то уже в третьем и четвертом кварталах - более 130 млн гривен. Именно в этот период началась рекламная кампания кандидата в Президенты Юлии Тимошенко", - говорится в сюжете.
В отчете партии указано, что жители маленьких городов и поселков начали массово отправлять партии по 148-149 тысяч гривен во втором полугодии 2018 года. А некоторые и по несколько раз.
Журналисты посетили жительницу Кировоградской области Наталью Зубарь, которая за несколько дней перечислила "Батькивщине" около 1,5 млн гривен. На вопрос журналистов о пожертвованиях партии она ответила, что ничего не знает, а ее карточкой пользовалась племянница.
Другие "доноры" партии также не смогли подтвердить информацию о перечислении миллионов гривен помощи партии.
Большинство людей даже не догадывались о том, что финансировали "Батькывщину".
Сама Тимошенко заявила, что это могла быть провокация. По другой версии - люди сами жертвуют средства на счета "Батькивщины", но боятся в этом признаться.
Как сообщали Українські новини, 7 февраля Тимошенко заявила о выдвижении Порошенко депутата Рады Юрия Тимошенко кандидатом в Президенты для отбора у нее голосов.
Кроме того Тимошенко отрицает обвинения СБУ в организации схемы подкупа на выборах Президента.
https://www.youtube.com/watch?v=ci73g3e49oE
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ПОРОШЕНКО РУКАМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ ЗУПИНИВ БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ, - СЕРГІЙ СОБОЛЄВ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Njg44ELKdr8