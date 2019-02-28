 Порошенко поручил внести в Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Порошенко на заседании Совета регионального развития Кировоградской области в Кропивницком.
"Я сегодня утром подписал и сейчас даю поручение зарегистрировать президентский законопроект, который учитывает замечания, но принципиальной остается позиция – неотвратимость уголовного наказания за незаконное обогащение", - сказал Порошенко и добавил, что данный законопроект имеет статус неотложного.
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Он выразил надежду, что у народных депутатов хватит политической воли и мужества поддержать президентский законопроект.
Напомним, 26 февраля стало известно, что Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников неконституционной.
Узнали что кто то незаконно обогатился и сразу запретили водителю посещать какую то сеть магазинов или ресторанов.
Пусть ездит в те куда можно.
А мы посмотрим сколько денег и времени он на это потратит.
Основная цель - легализация наворованного - была достигнута.
А теперь второсортный актер, надувая щеки, играет свой дешевый спектакль.
барига заслуговує щоб йому оголосили імпічмент і розслідували всі його злочини.
А, як Ви кажете, "баригу" хто вибрав? Чи Ви вважаєте, що то марсіани голосували?
На прийдешніх виборах нехай пам"ятають, що в кабінці для голосування є бюлетень, ручка і мозок(якщо є). Така моя позиція.
А баригу вибрав "майдан" і фальсифікації.
І йому потрібно оголосити імпічмент та судити. Інакше в нього буде статус колишнього "президента" та державне утримання, як в його помаранчевого кума юща.
Така моя позиція.
Хоча і за 5 років в цьому плані нічого не помінялось.
Настане час і буде все розставлено по своїх місцях.
Я всё правильно понял или где-то ошибся?
lИз подписавших представление 23 депутата из «Народного фронта», 11 депутатов из «БПП», 11 из «Видродження», 10 из «Оппоблока», 3 из «Воли народной» и 1 из «Радикальной партии»
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10461411-stalo-izvestno-kto-iz-deputatov-prosil-otmenit-statyu-uk-o-nezakonnom-obogashchenii.html
Баба Юля козни строит
Под импичмет яму роет!...
а те, що закон немає зворотньої дії в часі - то таке(с) те, що відкриті кримінальні провадження підлягають закриттю - то таке(с) але для людей, розумовго рівня "порохобот" - сойдьоть))
Петр Алексеевич далеко не глупый, но в чем они родня с бабой Юлей,так это в жадности и лживости!
Как говорят два сапога - пара.
Нема, немає в Україні по суті дієвого законодавства, яке допомагало би боротися з корупцією, яке у разі необхідності ефективно та невідворотньо нагнуло би діам.прокурора, суддю-хапугу, корупційного депутата тощо. Так нагнуло щоб, наприклад, на все життя "вовчий білет" йому і певному колу родичів. Верховна Рада приймає тонни законів вже скоро як три десятки років але на справді жорстких і справедливих законів, які б дійсно карали держ. хапуг не приймають і самі нар.депи ніколи проти себе не приймуть. ******* кричати мовляв скільки вам ще треба приймати законів, проблема не в законі, а в тому, що їх ніхто не виконує. Так, в цьому також проблема. Але ж для початку прийміть хоч один ефективний, а не декоративний і невідворотній закон. Досить займатися імітацією законотворчості.
А ЮВТ - это уникальная личность - это редкость в истории, она только кажется обычной через телесную осязаемость.
Та да,брехуха мирового масштаба!
Дибил Пеця - крыс на ее фоне выглядит как опустившийся алкаш. Может, хоть у нее что получится?
Прямь с огнем играют!...
Кілька слів про ще одного "нащадка" лейтенанта Шмідта
Мова йтиме про Олега Свинарчука (Гладковського). Ільф і Петров перевертаються у домовині - їх вигаданий персонаж пройдисвіта Остапа Бендера є блідим образом на тлі спритного шахрая Олега Свинарчука (Гладковського). Це ж треба так примудритися: займати високу державну посаду під прізвищем Гладковський, а контролювати автобудівельний бізнес під прізвищем Свинарчук, при цьому ще й виконувати дипломатичні обов'язки почесного консула Республіки Сейшельські Острови.
Тільки у тому, що пан Свинарчук обіймає три посади одночасно є цілий букет серйозних порушень державного законодавства. Підприємець (у нашому випадку президент автокорпорації "Богдан") не має права займати державну посаду. Так само, як і перший заступник секретаря РНБО України не має права на статус Почесного консула іншої держави. І навпаки, Почесний консул іноземної держави (у нашому випадку ПК Республіки Сейшельські Острови) не може обіймати в Україні державну посаду.
Отже, з цим клубком держпорушень розібралися. Далі. Копирсаючись у біографії Олега Свинарчука, виглядає, що вищої освіти Олег Свинарчук (Гладковський) не має.
Тут по-порядку, уважно стежимо за датами:
У 1990 Олег Свинарчук перебрався з міста Сочі (РСФСР) до Києва. Там до 1991 року працював на посаді транспортного робочого (по-простому: "грузчик") в кооперативі "Аргус". У 1991-1992 роках вже трудився економістом агрофірми "Опаки". У 1994 році пан Свинарчук стає директором Акціонерного товариства (АТ) "Автотранссервіс". Між 1992 роком і 1994 роками у біографії Олега Гладковського пробіл. Однак є помітка, що у 1993 році він закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю "Організація перевезень та управління на транспорті". Коли саме Олег Гладковський (Свинарчук) вступив у вказаний виш і на який факультет - історія замовчує. Припустимо, вчився він на заочному відділенні. Але заочно протягом трьох років (від 1990 по 1993) освоїти шестирічну навчальну програму аж ніяк немоможливо.
Гаразд. З освітою пана Свинарчука розібратись не вдалось.
Цікаво також довідатись, за які такі заслуги перед Республікою Сейшельські острови Олег Свинарчук (Гладковський) удостоєний дипломатичної акредитації і статусу Почесний консул? Можливо, посприяв там розвитку туризму? Туризм на Сейшелах - це основна сфера доходів у держбюджет і розвиток країни. Сейшели також вважаються офшорним раєм. Там зареєстровано понад 10 тисяч міжнародних офшорних компаній. Україну у Республіці Сейшельські острови представляє також Почесний консул, уродженка Маріуполя Марина Морін-Аделін (Marina Morin-Adeline. Її профіль у ФБ: (https://www.facebook.com/maryna.morin.adeline).
Можливо пані Morin-Adeline допоможе нам знайти Bідповідь на це запитання.
Інтуїція підказує, що дослідження життя Олега Свинарчука (Гладковського) може вивести нас на нові і цікаві справи.
Это не агитация за конкретного кандидата. Но ведь 43 прокремлёвских кандидата, никто не отменял).