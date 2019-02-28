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 Политика Украины, Общество
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Все про:законопроект (2017) КС (1238) Порошенко (16456)

 Порошенко поручил внести в Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и поручает зарегистрировать документ в Верховной Раде как неотложный.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Порошенко на заседании Совета регионального развития Кировоградской области в Кропивницком.

...
"Я сегодня утром подписал и сейчас даю поручение зарегистрировать президентский законопроект, который учитывает замечания, но принципиальной остается позиция – неотвратимость уголовного наказания за незаконное обогащение", - сказал Порошенко и добавил, что данный законопроект имеет статус неотложного.

Он выразил надежду, что у народных депутатов хватит политической воли и мужества поддержать президентский законопроект.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение КС о декриминализации незаконного обогащения "закрывает" 70 дел против чиновников, - Холодницкий

Напомним, 26 февраля стало известно, что Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников неконституционной.

Источник: https://censor.net.ua/n3114190
 
   
 Топ комментарии
 
Вот только считать всех идиотами не нужно.
Основная цель - легализация наворованного - была достигнута.
А теперь второсортный актер, надувая щеки, играет свой дешевый спектакль.
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Игрища . Сам дал указание КС отменить.....А потом....Типа хороший и "справедливый". Не спасёт упыря.
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Это теперь его надо одобрить 2-я чтениями в разных сессиях и потом потом подписать?
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Через комитет - и в зал как неотложный. Примут на следующих двух пленарных неделях.
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Ага, конечно... Сейчас все блоки начнут торговаться. БЮТ станет в позу. Остальные, типа НФ вообще отморозятся. Хер его примут.
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всё проще: законопроект внесли в ВР.. пронесли через ВР.. и вынесли через другую дверь в ВР.. делов-то на 2 минуты...
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Ааа, это, как с назначением луценка, внесли кандидатуру уже из "Урядового курьера"?
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чего это вдруг, там еще и Тимошенко внесла
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вдруг это Пэтро внес так дошли до него слухи что Тимоха вносит. с его молчаливого согласия этот закон был отменен, потому как при пролете на выборах этот закон мог быть применен и к нему. неужели кто то думает что Конституционный суд ему не подконтролен?
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не люблю слухов и не люблю предположений без доказательств.
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ну в то что Юлька варроффка вы верите и без доказательств
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це не зміни в Конституцію, розгляд на комітеті і внесення на сесію ,як невідкладний.Голосування за включення в повістку дня і безпосередньо голосування в пешому читанні і в цілому. все можна провести за 2-3 дні.
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И не только, когда вступит новый закон, он не будет распространятся на чиновников 2014 - 2018 годов. Короче все пошло на второй круг, начинай сначала.
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Отож- головне завдання, прикрити своїх крохоборів, виконано!
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Не, это щиколадные недоумки во главе с Пецекрысой по потолку забегали! Чуют, что хана их Пецекрысе и им сним тоже! Юлечку еще попугайничают, своих то мозгов нету, приходится Юлечкины инициативы перевирать...
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Игрища . Сам дал указание КС отменить.....А потом....Типа хороший и "справедливый". Не спасёт упыря.
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ГГГ))))) у правоверного зрадобота всегда есть версия зради. Хоть она и на голову не налазит Порошенко поручил внести в Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 7086
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Мало того, він же сам і підписує приняті закони
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На их фоне этих клоунов он порядочный клоун Порошенко доручив внести в Раду законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 6677
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Предлагаю вводить санкции против незаконно обогатившихся.
Узнали что кто то незаконно обогатился и сразу запретили водителю посещать какую то сеть магазинов или ресторанов.
Пусть ездит в те куда можно.
А мы посмотрим сколько денег и времени он на это потратит.
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Надо сначала всё отобрать. а потом половину вернут и...счастье лохторату. Или типа это кто то плохой...а ОН то не знал и сейчас "честно" всё разрулит порешает. Типа как Гнойсман уже вчера заговорил о снижении цены на газ в 2 раза.....
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Это точно оцените красоту игры, сначала делаем закон,потом воруем вагонами, потом отменяем закон - следовательно посадить за воровство не выйдет потому что закона нет! потом принимаем новый закон по которому воров посадить неззя, потому что закон обратной силы не имеет, и слушаем радостные возгласы ЛОХОВ!!
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не совсем так, если быть уж совсем честным, то в статье действительно есть "проблема", ну и ей воспользовались. остались другие статьи по которым можно сажать за подобное. но там санкция не такая страшная. откровенно говоря -- принимали в спешке, ну и грамотные юристы свое дело сделали. новая статья должна быть выписана четко, так как например в большинстве стран ЕС. данная статья помогала оперировать с открытой (общедоступной) информацией, и если будет принята новая, то все дела можно будет восстановить, но начинать придется заново.
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Откровенно говоря ПЕТЯ в доле поэтому сказки ПЕТЕБОТОВ слушают токо ЛОШАРЫ!! Ну на то они ЛОШАРЫ чтобы сказки слушать!!
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Шахер махер парихмахер... Оцените красоту игры... Мы развели вас как котят...
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А слабо взять своих депутатов которые подавали прошение об отмене закона - и утопить по тихому в своей Конче-Заспе?
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ага, петруха им еще героев Украины даст, такую работу проделали.
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Вот только считать всех идиотами не нужно.
Основная цель - легализация наворованного - была достигнута.
А теперь второсортный актер, надувая щеки, играет свой дешевый спектакль.
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ЧТО ВЫБОРЫ ЖИВОТВОРЯЩИЕ ДЕЛАЮТ! МОЖЕТ И ИМПИЧМЕТ ВНЕСЕТ КАК НЕОТЛОЖНЫЙ!! Хотя врятли, а вдруг примут!!
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думаю, сейчас много таких законопроектов появится... даже почти знаю от кого будет второй
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Цікаво чи бабульки з дідульками (при всій до них повазі!) знають що таке імпічмент? Вимовити слово чи прочитати зможуть?
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Не суди по собі. Серед пенсіонерів дуже багато освічених людей. І дипломи вони свої не купували.
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Що вони знають тепер напевно, так це те що даремно носили в 2014 році пиріжки для "майдану".
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Я з тих, які, як Ви кажете, пиріжки носили. Не всім я задоволена, але ні пр що не шкодую. І на провокативні мітинги не ходжу.
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А чому провокативний?
барига заслуговує щоб йому оголосили імпічмент і розслідували всі його злочини.
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Про те,що немає Закону про імпічмент говорити навіть не буду. От тому провокативний.
А, як Ви кажете, "баригу" хто вибрав? Чи Ви вважаєте, що то марсіани голосували?
На прийдешніх виборах нехай пам"ятають, що в кабінці для голосування є бюлетень, ручка і мозок(якщо є). Така моя позиція.
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Про імпічмент записано в Конституції.
А баригу вибрав "майдан" і фальсифікації.
І йому потрібно оголосити імпічмент та судити. Інакше в нього буде статус колишнього "президента" та державне утримання, як в його помаранчевого кума юща.
Така моя позиція.
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А чому не було жодного позову до суду про "фальсифікації"?
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Про який "суд" можна було вести мову в 2014 році?
Хоча і за 5 років в цьому плані нічого не помінялось.
Настане час і буде все розставлено по своїх місцях.
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Если я правильно понял, то на майдан вы пирожки носили, т.к. сил не было терпеть Яныка и дожидаться выборов было не вариант. А сейчас предлагаете таки ждать выборов и не ходить на "провокативные митинги".
Я всё правильно понял или где-то ошибся?
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Ви не правильно зрозуміли. Яник накивав п"ятами з країни. А нині діючий Президент зареєстрований кандидатом на другий термін.
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БРАВО ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ!!!! подстрелил зрадофилов кремлевских на взлете!!)))) а теперь посмотрим, кто посмеет за этот закон не проголосовать!!!
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раз такой умный ПЕТЕБОТ может расскажишь что ты бушь делать с теми 50-70 делами которые надо закрыть потому что старый закон отменен по указки ПЕТИ ОФШОРЕНКО?!!
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Начинаем с чистого листа, всех простили, но вот кто новый закон нарушит, вот тогда - ДА-А-А. Пощады не ждите. А он умеет руки отрубывать.
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Понимаешь а кто мешает потом через 5 лет опять отменить новый закон и опять НАЧАТЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА! и так до бесконечности!! Так сказать крутая схема получается и самое главное что как всегда НИКТО НЕ ВИНОВАТ ДАЖЕ ПЕТЯ!!
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подстилка **********, для таких как ты Луценко вчера обьяснил, что все эти 50-70 дел были мертвыми и безперспективными!! поэтому нужен новый закон, и ПОРОШЕНКО его разработал!!!
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Луценко говорил что посадит УБИЙЦ МАЙДАНА! ну и как посадил? так что ЛУЦЕНКО как и его кум ПЕТЯ слишком много говорят а вот делают все наоборот, а я смотрю на дела а не на то что говорят!!
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Щиколадное, ты на самом деле веришь, что за твоего обосравшегося, проворовавшегося идиота будет голосовать кто то, кроме его подельников???
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все адекватные люди уже поняли, что ПЕТР ПОРОШЕНКО победит в ОДИН ТУР!! каждую неделю его рейтинг растет на 3-4% !! дай Бог Вам крепкого здоровья во время второй каденции, уважаемый Петр Алексеевич!!! кто не с нами- тот подстилка *****!!!
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Как ярко раскрыл всю суть щикаладного учения перед нами этот тупенький пецебот! Ну прелесть же!
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Стало известно, кто из депутатов просил отменить статью УК о незаконном обогащении

lИз подписавших представление 23 депутата из «Народного фронта», 11 депутатов из «БПП», 11 из «Видродження», 10 из «Оппоблока», 3 из «Воли народной» и 1 из «Радикальной партии»

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10461411-stalo-izvestno-kto-iz-deputatov-prosil-otmenit-statyu-uk-o-nezakonnom-obogashchenii.html
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кстати, 59 депутатов -- это не мало, надо посмотреть, кто из них будет голосовать за подобный закон второй раз
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целую ночь писал сердечный Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна Порошенко доручив внести в Раду законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 7888
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Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна

Баба Юля козни строит
Под импичмет яму роет!...
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зачотный кульбит, петя, теперь,як кит может приземлиться на четыре лапы, тока вот вопрос сработает ли это . когда ему придется прыгать с высокого этажа Порошенко доручив внести в Раду законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 9255
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Даже если предположить, что пэтя не знал (хотя всем понятно, что это бред). То нах такой президент нужен, когда во время войны его же люди, прям под носом воруют на крови и сотрудничают с агрессором?
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От это "потужні реформи", от это "боротьба з коррупцією". Мало того что никого из коррупционеров окружения януковича не наказали, так еще сделали себе амнистию наворованного, а теперь имитируют бурную деятельность. Нах вы нужны такие "рехворматори", идите уже. Сначала хоть Майдана боялись. Ну ничего, будет третий МАЙДАН, будете суки висеть на Хрешатике с четной стороны, а с нечетной порохоботы, или наоборот.
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хахаха майданутый, собирай свои манатки и вали к своему саакашвили!! грузин тоже решил тут "помайданить")))) мешок на голову и к *****!!!!
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Нахрена ответственность за незаконное обогащение? Давайте лучше введем ответственность за "незаконную" бедность!.. Порошенко доручив внести в Раду законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 5364
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а какой уровень ответствености за бедность? поймать нищего и накормить в ресторане до отвала?!!
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але принциповою залишається позиція - невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення"Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3114190

а те, що закон немає зворотньої дії в часі - то таке(с) те, що відкриті кримінальні провадження підлягають закриттю - то таке(с) але для людей, розумовго рівня "порохобот" - сойдьоть))
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І щоб ви, зрадофіли, робили, як би не Петро Порошенко? Втерлися б, та й всі діла. І чекали, поки Зе або Ю переможе і скаже через пів року, що проти КС і волі народних депутатів не попреш.
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Вот токо какая то ПОРОХОБОТИНА начинает писать так сразу фантазии про то что БУДЕТ! Вы что там на курсах у ПЕТИ вангу изучаете?!!
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В отличии от дибила Пеци, она умна, стройна и элегантна. А еще при ней я о платежках как то и не думал, они 3 копейки из бюджета тянули, не больше. А ваша дурная пеця - крыса даже и здесь все провалила, не говоря уж об экономике в целом!
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В отличии от дибила Пеци, она умна, стройна и элегантна.

Петр Алексеевич далеко не глупый, но в чем они родня с бабой Юлей,так это в жадности и лживости!
Как говорят два сапога - пара.
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не проблема в тому, щоб подати до ВР законопроект. Хоч кожного дня подавайте. Нардепи знову його оброблять і приймуть так, що цей Закон неможливо буде застосувати. І так по колу. Хто ж проти самого себе буде такі закони приймати, щоб завтра до буцигарні потрапити за данні е-декларацій чи "незаконне збагачення". За роки дії цієї статті хоч когось зі скандальних е-декларантів посадили? Нікого. Всіх все влаштовувало. Для ЄСу формально виконали вимоги по е-декларуванню, законодавство типу ж прийняли, для народу також влаштували шоу з е-деклараціями та журналістськими розслудіваннями але ж реально нікого за данні е-декларування до крим. відповідальності не притягли за всі роки дії Закону. Чому? Тому що він завідома приймався мертвим, як каже Юрік. І всі знали ці всі роки, що він мертвий і за ним нікого не посадити. І мовчали. Мовчали прокуратура, слідство, мовчали суди...Бо всіх все влаштовувало в такому стані речей. Мовчали два-три роки, скільки б ще б мовчали?
Нема, немає в Україні по суті дієвого законодавства, яке допомагало би боротися з корупцією, яке у разі необхідності ефективно та невідворотньо нагнуло би діам.прокурора, суддю-хапугу, корупційного депутата тощо. Так нагнуло щоб, наприклад, на все життя "вовчий білет" йому і певному колу родичів. Верховна Рада приймає тонни законів вже скоро як три десятки років але на справді жорстких і справедливих законів, які б дійсно карали держ. хапуг не приймають і самі нар.депи ніколи проти себе не приймуть. ******* кричати мовляв скільки вам ще треба приймати законів, проблема не в законі, а в тому, що їх ніхто не виконує. Так, в цьому також проблема. Але ж для початку прийміть хоч один ефективний, а не декоративний і невідворотній закон. Досить займатися імітацією законотворчості.
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Пусть этот похерант, сначала, возместит все имиджевые и материальные потери, подписав и запустив эту управляемую мину, замедленного действия. Бабахнуло, в аккурат, перед агромадным авралом птенцов всего гнезда петрова.
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Ну лично я думаю что так и было задумано, это СЛУЧАЙНО СОВСЕМ НЕ СЛУЧАЙНО А ПЛАНОВЫЙ ОТХОД!!
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Так думают многие. Лично я, уверен в этом. Не даром, именно, порошенко и Ко так яростно в штыки воспринимал все анти коррупционные изменения, конце концов, напихав во все анти коррупционные органы своих крыс.
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Почему у нас что-то нужное и хорошее делают только из под палки с десятой попытки? Саботаж или врожденная тупость?
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Суть в том, что этот закон уже освободил всех коррупционеров от ответственности. А потом выедет Петя на белом коне и вернёт все обратно
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Нет, как ни крутите - Юлия Тимошенко - лучший вариант в такой кризисный момент, так как она - единственный государственный деятель мирового масштаба. И следующей ЮВТ ещё долго не будет, если будет вообще. Как не было потом Маннергейма у Финляндии, но была "финляндизация", нет у Турции Аттатюрка, но есть сейчас сползание в исламизм худшего вида. Грузия долго не будет иметь своего Саакашвили - не заслужили, как чехи своего Гавела. Есть спекулятивный вброс: "Не затем стоял Майдан, чтобы Юля прорвалась к власти", и сторонники ЮВТ стыдливо повторяют: "не затем...". Нет - именно затем: так как иной вариант - через политические глупости придётся снова воевать и снова терять завоёванное. "Комбаты" - это вперемешку Махно и Григорьев (если кто знает - полевые командиры гражданской войны).
А ЮВТ - это уникальная личность - это редкость в истории, она только кажется обычной через телесную осязаемость.
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Нет, как ни крутите - Юлия Тимошенко - лучший вариант в такой кризисный момент, так как она - единственный государственный деятель мирового масштаба.

Та да,брехуха мирового масштаба!
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В отличии от щикаладных марадеров, которые воруют на армии даже во время войны, настоящей женщине в нашей стране гораздо тяжелее чего либо добиться и пробиться на верх, не используя постель. Юлька - не пользовалась известным методом, за что ей отдельное уважение. Значит - умная и толковая женщина. А еще красивая - жопа большая, красивая, стройные ножки без варикоза, туфельки, спереди тоже ничего, грудь есть, морда интересная, следит за собой, одна косметика с макияжем и прочим сколько времени и усилий требует, не говоря о бабках, по своей жене знаю, опять же - не разожралась до размеров украинской белой свинки как все щикаладные крысы с пецей во главе - значит вдвойне молодец!
Дибил Пеця - крыс на ее фоне выглядит как опустившийся алкаш. Может, хоть у нее что получится?
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Какой многоликий Петр Алексеевич -он и олигарх и главнокомандующий и барыга и балерина,а теперь выступает в роли скорпиона, на пару с бабой Юлей!
Прямь с огнем играют!...
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Мне вот тоже кажется, что никак у пецекрысы не может быть 18%, бред какой то! 1,8% - вот пецин реальный рейтинг!
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Пускает людям пыль в глаза НО... новый закон не отменяет старого и отсчет уже будет считаться начиная сегодняшних дней!
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А кремлевский гопник еще тот "мастак по вербовке" и разводу, Ляпнул - "порошенко - это зло для него". И заглотили наживку вражью. Раз петя зло для *****, а ***** - враг, надо и голосовать за петю. Старая КГБэшная школа умеет манипулировать Думайте.
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Rostyslav Demchuk
Кілька слів про ще одного "нащадка" лейтенанта Шмідта

Мова йтиме про Олега Свинарчука (Гладковського). Ільф і Петров перевертаються у домовині - їх вигаданий персонаж пройдисвіта Остапа Бендера є блідим образом на тлі спритного шахрая Олега Свинарчука (Гладковського). Це ж треба так примудритися: займати високу державну посаду під прізвищем Гладковський, а контролювати автобудівельний бізнес під прізвищем Свинарчук, при цьому ще й виконувати дипломатичні обов'язки почесного консула Республіки Сейшельські Острови.

Тільки у тому, що пан Свинарчук обіймає три посади одночасно є цілий букет серйозних порушень державного законодавства. Підприємець (у нашому випадку президент автокорпорації "Богдан") не має права займати державну посаду. Так само, як і перший заступник секретаря РНБО України не має права на статус Почесного консула іншої держави. І навпаки, Почесний консул іноземної держави (у нашому випадку ПК Республіки Сейшельські Острови) не може обіймати в Україні державну посаду.
Отже, з цим клубком держпорушень розібралися. Далі. Копирсаючись у біографії Олега Свинарчука, виглядає, що вищої освіти Олег Свинарчук (Гладковський) не має.
Тут по-порядку, уважно стежимо за датами:
У 1990 Олег Свинарчук перебрався з міста Сочі (РСФСР) до Києва. Там до 1991 року працював на посаді транспортного робочого (по-простому: "грузчик") в кооперативі "Аргус". У 1991-1992 роках вже трудився економістом агрофірми "Опаки". У 1994 році пан Свинарчук стає директором Акціонерного товариства (АТ) "Автотранссервіс". Між 1992 роком і 1994 роками у біографії Олега Гладковського пробіл. Однак є помітка, що у 1993 році він закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю "Організація перевезень та управління на транспорті". Коли саме Олег Гладковський (Свинарчук) вступив у вказаний виш і на який факультет - історія замовчує. Припустимо, вчився він на заочному відділенні. Але заочно протягом трьох років (від 1990 по 1993) освоїти шестирічну навчальну програму аж ніяк немоможливо.
Гаразд. З освітою пана Свинарчука розібратись не вдалось.
Цікаво також довідатись, за які такі заслуги перед Республікою Сейшельські острови Олег Свинарчук (Гладковський) удостоєний дипломатичної акредитації і статусу Почесний консул? Можливо, посприяв там розвитку туризму? Туризм на Сейшелах - це основна сфера доходів у держбюджет і розвиток країни. Сейшели також вважаються офшорним раєм. Там зареєстровано понад 10 тисяч міжнародних офшорних компаній. Україну у Республіці Сейшельські острови представляє також Почесний консул, уродженка Маріуполя Марина Морін-Аделін (Marina Morin-Adeline. Її профіль у ФБ: (https://www.facebook.com/maryna.morin.adeline).
Можливо пані Morin-Adeline допоможе нам знайти Bідповідь на це запитання.
Інтуїція підказує, що дослідження життя Олега Свинарчука (Гладковського) може вивести нас на нові і цікаві справи.
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Меня поражают люди - которые ему продолжают верить. И ещё пойдут голосовать за него!
Это не агитация за конкретного кандидата. Но ведь 43 прокремлёвских кандидата, никто не отменял).
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На фоне вопиющих коррупционных скандалов, что собственно несут в себе выборы для украинцев????? В 2014 уже были выборы, самые демократические в истории Украины, что они собственно принесли????? Ещё большую нищету и ещё большее бесправие!!!!! Выборы имеет смысл проводить только в демократической стране с верховенством права. Там где нет правовых отношений между гражданами и государством никакие выборы смысла не имеют, т.к. они не приведут ни к смене власти, ни к улучшениям уровня жизни!!!!! Сейчас в стране самый настоящий тоталитаризм, причём тоталитаризм финансовый, а это пострашнее тоталитаризма идейного, как было в коммустическом прошлом. Если идейный тоталитаризм мобилизирует на борьбу с собой и учит сопротивляться, тоталитаризм финансовый, наоборот, звоном монет и шелестом купюр парализует всякую волю к сопротивлению!!!!!!!!!!
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Добрий господар знає, коли "свинарчук" стає "гладковським" , то його пора різати і пускати на шкварки, але Порошенко поганий господар тому що продовжує годувати "гладких свиней"
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Ця особа вважає весь Український народ за ідіотів.В даній ситуації, потрібно створити НАРОДНИЙ ТРИБУНАЛ, і виносити вироки іменем Українського народу .Народ згідно Конституції Є ДЖЕРЕЛОМ ВЛАДИ.Іншого способу навести правовий порядок в державі, в даній ситуації, я як громадянин не бачу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поручил внести в Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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