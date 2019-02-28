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 Если факты хищений в оборонном секторе подтвердятся - ни фамилии, ни должности не спасут, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что ни фамилии, ни должности никого не спасут и виновные будут привлечены к ответственности, если факты вины будут доказаны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, так во время региональной поездки Глава государства прокомментировал журналистам последние события вокруг "Укроборонпрома".

"Армия это самая большая ценность Украины. Армия создавалась усилиями миллионов украинцев, которые отдавали последнее. Армия является гордостью Украины. Как Верховный Главнокомандующий армию буду защищать", - подчеркнул Президент.

"Если факты подтвердятся, то, безусловно, ни фамилии, ни должности никого не спасут. Только появилась информация, мной было подписано распоряжение об отстранении и обращение в правоохранительные органы", - отметил Порошенко.

Он добавил, что по его информации, расследование указанной информации проводится в Генпрокуратуре, НАБУ и САП.

"Сейчас по итогам программы возбуждено еще одно уголовное дело. Подчеркиваю, по завершению расследования виновные будут привлечены к ответственности, если факты подтвердятся", - сказал Президент.

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Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.

Источник: https://censor.net.ua/n3114189
 
   
 Топ комментарии
 
ну там типа руки рубать буду
за нос схвачу,
глаз вырву,
короче встретимся на Мальдивах в моем штабе
Ни фамилии, ни должности не спасут от ответственности, если факты хищений в оборонном секторе подтвердятся, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7839
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одні з найбільших військових складів і арсеналів в Європі знищені і це факт...а "спасатели " є співучасниками....злочину проти України і її народу..
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Добрий господар знає, коли свинарчук стає гладковським , то його пора різати і пускати на шкварки, але Порошенко поганий господар тому що продовжує годувати "гладких свиней"
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Если факты хищений в оборонном секторе подтвердятся - ни фамилии, ни должности не спасут, - Порошенко

Я не понял, что руки рубать не будут, а ведь обещал! А короче все знают цену его обещаний....
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Пэтя еще в 2014 хапнул, именно хапнул! техдокументацию на производство лучшего на планете 40мм. (стандарт НАТО) автоматического гранатомета и обещал немедленно наладить производство этого изделия на Ленкузне. Наладил и уже в 2015 продал за рубеж первые партии заработав 15 млн. долларов не вложив ни в разработку, ни в испытания, да ни во что! - халява! В войска до сих пор не поступило ни одного изделия, но Главком счастлив - сын то депутат и ему не воевать, а богатеть! Только в конце 2018 года промелькнуло сообщение что наконец то в Украине стали производить гранаты для этого гранатомета... А по схемам Гладковского-Порошенко в которых Ленкузня замарана как полноценный партнер - ровно 33% отмыли именно через нее - Пэтя наживался не хило... На голимых катерах которые простреливаются легкой пушечкой навылет (вся страна видела кадры захвата катеров!) Пэтя тоже заработал немеряно... Так что Пэте нужно сунуть свои грязные лапы в гильйотину, а все остальное завершит его диабет при котором малейшая царапина вызывает гниение тела которое невозможно остановить. Смешно сказать, любая баба поцарапав Пэте хлебало здорово поспособствует карме...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли факты хищений в оборонном секторе подтвердятся - ни фамилии, ни должности не спасут, - Порошенко
 
 
 
 
 
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