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 Политика Украины, Общество
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 Суд обязал ГБР открыть дело за разглашение Луценко сведений досудебного расследования в деле Гандзюк, - Маси Найем

Печерский районный суд Киева постановил обязать Государственное бюро расследований открыть дело о разглашении генеральным прокурором Украины Юрием Луценко данных досудебного расследования в уголовном производстве об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

"Печерский районный суд города Киев постановил обязать уполномоченных лиц Государственного бюро расследований внести сведения в ЕРДР по моему заявлению о совершении генеральным прокурором Украины Юрием Луценко уголовного преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 387. Речь идет о разглашении данных досудебного следствия в деле Екатерины Гандзюк", - написал Маси Найем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Екатерины Гандзюк: Генпрокурор Луценко отчитался в Раде по расследованию убийства. ВИДЕО

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

Читайте также: За Мангера внесли почти 2,5 млн грн залога, - адвокат Ильченко

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3114183
 
 
 Топ комментарии
 
Юга піде на дємбєль разом з Петрусем,а потім разом на нари))
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На фотографии юра зорко всматривается в даль. Наверное, ему уже вырисовывается приближающмйся пи2дец.
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там он будет над Петей , 2я ходка
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Юга піде на дємбєль разом з Петрусем,а потім разом на нари))
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злой крот - оба там будут....

У зеков принято за базар отвечать и не крысить пайку....
так что пару дней на хате... - а потом "добро пожаловать к нашему шалашу..."
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На фотографии юра зорко всматривается в даль. Наверное, ему уже вырисовывается приближающмйся пи2дец.
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Та просто пляшка "Золота осінь" в далині маячить. Суд зобов'язав ДБР відкрити справу за розголошення Луценком відомостей досудового розслідування у справі Гандзюк, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 5704
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у тебя в рашке бутылкократия,сел и гордись
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К диктатуре катимся.
Свободу слова зажимают.
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Нуууу це нам з Вами можна що завгодно говорити, а генпрокурору і іншим посадовим особам треба добре подумати, перед тим, як щось говорити. А іноді, їм краще помовчати...
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У генпрокурора что не может быть своего фейспучека где он может писать о чем он думает?
А разглашение всяких тайн следствия по факту декриминализировано.
Потому что это свобода слова.
Т.е. можно материалы переслать в любую газету ,а газета напечает.
У вас просто устаревшие взгляды.
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Як це мовчати?! Це ж ми їх годуємо! Вони повинні щоденно, ні навіть щогодини (!) давати нам повний звіт того, що вони зробили та що робитимуть далі!
Навіть при Янукович і такого не було! Ти ба чого захотіли! - Мовчати... Суд зобов'язав ДБР відкрити справу за розголошення Луценком відомостей досудового розслідування у справі Гандзюк, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 2429
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расплодили гбр, набу, антикорупционная прокуратура , прокуратура
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Так не на завод же им идти законно обогощаться....
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Разговор двух евреев:
-- Ты уже устроился?
-- Нет, пока еще работаю.
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О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух выборы...
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Сяде чи не сяде після виборів... Робимо ставки...
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Бгг)))) октевисты месяц долбали "кто убил Ганзюк" а когда им рассказали подали в суд на "розглашение данных". Скрепненько
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Голандцы почему то не долбят свое правительство с вопросом : Кто сбил боинг?

И нормальная богатая и цивилизованная страна.
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Они и в суд не подают на свою прокуратуру за "разглашение данних что сбила русня")
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А их прокуратура ничего и не разглашает.
Наоборот пользуется журналистскими расследованиями бингата как источником информации
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как только Барыга назначил Югика
исполнять свою волю
я купил коньячку-Югика посадят-выпью
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А дно у цих правдорубів є?
Спочатку вимагають щоб відзвітували про хід розслідування. а потім полають у суд про "розголошення матеріалів слідства"!
Блін, ми то думали, що всі ці хачі люди...
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Муси бы заткнулся. Развел кучу дерьма на всю Украину. Что на Гандзюк, что на Мангере и прочих штампа ставить негде. Под гаслом "все сепаратюги" схлестнулись при разделе бабла. Почитайте херсонские сайты. И правильно один автор задал вопрос: А почему Катя, уже выздоравливающая, вдруг внезапно, под охраной гвардии Муси умерла?
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да это незаботный он, выболтал по пьяной лавочке, гюгу надо пгосто понять и пгостить
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд обязал ГБР открыть дело за разглашение Луценко сведений досудебного расследования в деле Гандзюк, - Маси Найем
 
 
 
 
 
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