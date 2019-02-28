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 В Конгресс США внесли резолюцию о санкциях против причастных к убийству Немцова

Глава комитета по международным делам Палаты представителей США демократ Элиот Энгель и сенатор-республиканец Майкл Маккол внесли на рассмотрение Конгресса резолюцию о санкциях за убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

По мнению авторов документа, российские власти скрывают подробности преступления. Они призвали Белый дом провести международное расследование убийства и ввести строгие санкции в отношении людей, причастных к гибели Немцова.

Представляя резолюцию, Элиот Энгель заявил, что у Немцова было видение демократической и свободной России. Теперь он пополнил длинный список журналистов, гражданских активистов и политических оппонентов власти, "убитых приспешниками Путина в их стремлении заставить замолчать всех критиков Кремля", – заявил Энгель.

Накануне Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях в отношении России. Один из пунктов документа обязует Белый дом подготовить доклад об убийстве Немцова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдепартамент США призвал РФ привлечь к суду заказчиков убийства Немцова

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни, которые были признаны виновными в совершении преступления. Заказчик убийства не установлен.

В Москве и нескольких российских городах прошли акции в память о Борисе Немцове. В Нижнем Новгороде открыли мемориальную табличку на доме, где жил оппозиционный политик.

Источник: https://censor.net.ua/n3114180
 
   
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проти пукіна, головного фігуранта, санкції будуть ?
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А как вьі догадались?
«28 февраля 2019. Кремль отреагировал на идею США раскрыть доходы Путина.

Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 28 февраля. Ранее в четверг конгрессмены потребовали от разведывательного сообщества США предоставить данные о размере доходов и имущества российского президента. »
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Ух ты! Быстро сработали.. почти мгновенно..
Только только убили и вот уже сразу санкции.
Оперативненько так...
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интересно, а за изнасилование навального санкции будут?
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