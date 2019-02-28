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 Нардепы Найем, Залищук и Лещенко заявили о выходе из БПП. ДОКУМЕНТ (обновлено)

Народные депутаты БПП Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко написали заявления о выходе из фракции.

Об этом они сообщили в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию", - заявляет Найем.

Нардепы Найем, Залищук и Лещенко заявили о выходе из БПП 01

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"Не думаю, что мандат - это билет раба. За последние 4 года он дал возможность бороться за важные законы. Например, закон об антикоррупционном суде. Но дальше не представляется возможным иметь какую-либо связь с этой аббревиатурой. Розворовывание армии - это за гранью", - написала Залищук.

Нардепы Найем, Залищук и Лещенко заявили о выходе из БПП 02

Также заявление о выходе из БПП подал нардеп Сергей Лещенко.

Нардепы Найем, Залищук и Лещенко заявили о выходе из БПП 03

Источник: https://censor.net.ua/n3114177
 
   
 Топ комментарии
 
5 лет просидели без дела, теперь решили пристроиться потеплее.
Проститутки бесполезные.
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ближе к выборам в БПП останется только Розенблат
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По списку партии депутатом стал ?

Манда ты на стол и в свободную жисть !
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ну так его играли он играл проиграл лысый пуштун как слил в унитаз Громадьске Нардепи Найєм, Заліщук і Лещенко заявили про вихід із БПП - Цензор.НЕТ 5647
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Кто в курсе как там по Закону их должны другие заменит из БПП?
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Невосполнимая потеря, один на квартиру не смог объяснить как насобирал, второй во время интервью у Балашова просто ушел.
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Они видимо, не дочитали рейтинги до конца.
Там 30% не определились. То есть люди думают.
А думающие люди не могут голосовать за дебильного шута.
Так что Пете можер смело добавлять еще как минииум 15%.
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Так сказать- Спасибо этому дому, пошли к другому.
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П'ята колона отримала команду шикуватись! З українських гнид почали лупитись московські воші!
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Баба з воза - коням легше. Невже цих мерзотників ще раз оберуть у ВР?
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помню как эти эвро оптимизды мотались по Европе и пытались сорвать нам безвиз Нардепи Найєм, Заліщук і Лещенко заявили про вихід із БПП - Цензор.НЕТ 3636
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардепы Найем, Залищук и Лещенко заявили о выходе из БПП. ДОКУМЕНТ (обновлено)
 
 
 
 
 
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