 Дело Екатерины Гандзюк: Генпрокурор Луценко отчитался в Раде по расследованию убийства. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".
15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.
Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.
Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.
Ты смотри...., кто то еще помнит...
Вы наверное очень опасный зрадофил...
1. Исполнитель невминяемый , в показаниях путается . То , что обычно исполнители дожны помнить - не помнит, зато за 2 месяца перед выборами вспомнил "заказчика" Николаича ... хотя какой смысл в заказном ?
2. Предполагаемый организатор - сбежал . Но против него там мало улик , что запрос в "Интерпол" сделать не из чего .
3. "Заказчика" попался знатный , но предвыборно-партийный , бывший сменный педофил . Кроме того , что папу зовут Николай - улик ноль ! Почему-то ему своих помощников было мало и он типа "заказал" через помощника целого депутата и БПП , что выглядит весьма и весьма олигофренично . Мотив нулевой или даже отрицательный . Мангер , оказывается был за мараторий на рубку леса и протянул через облраду данный мараторий .
Вывод - предвыборный сценарий "по-дебильному написан" !