EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2384  18
Материалы по теме:
Все про:Луценко (7341) отчет (319) Гандзюк (251)

 Дело Екатерины Гандзюк: Генпрокурор Луценко отчитался в Раде по расследованию убийства. ВИДЕО

Генеральный прокурор Юрий Луценко отчитался с трибуны Верховной Рады Украины о ходе расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

...
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

Читайте также: За Мангера внесли почти 2,5 млн грн залога, - адвокат Ильченко

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3114176
 
   
 Топ комментарии
 
А когда по пленкам Курченко с Саакашвили? Что там экспертиза порешала?
 показать весь комментарий
 
Луценко на генпрокурора не тянет,максимум мелкого взяточника,пусть расскажет кто выпустил вора в законе Иванющенко в Монако
 показать весь комментарий
 
само прибывание этого кадра на посту генпрокурора уже позор
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вроде бы трезвый был.Но грустный и не активный, не матерился.
 показать весь комментарий
 
 
само прибывание этого кадра на посту генпрокурора уже позор
 показать весь комментарий
 
 
Только его? Такого кабмина, Рады, президента ублюдочных, тупорылых, не образованных, алчных не было в Украине за 27 лет.
 показать весь комментарий
 
 
Луценко на генпрокурора не тянет,максимум мелкого взяточника,пусть расскажет кто выпустил вора в законе Иванющенко в Монако
 показать весь комментарий
 
 
А когда по пленкам Курченко с Саакашвили? Что там экспертиза порешала?
 показать весь комментарий
 
 
Юра уже все расследовал,Саакашвили был не прав
 показать весь комментарий
 
 
пленкам курченко? а может онищенко? или пищевой?...хотя какая разница Справа Катерини Гандзюк: Генпрокурор Луценко відзвітував у Раді щодо розслідування вбивства - Цензор.НЕТ 7808
 показать весь комментарий
 
 
Vladyslav Namram - Справа Катерини Гандзюк: Генпрокурор Луценко відзвітував у Раді щодо розслідування вбивства - Цензор.НЕТ 6917

Ты смотри...., кто то еще помнит...
Вы наверное очень опасный зрадофил...
 показать весь комментарий
 
 
Мені цікаво,чи працює зараз прокурором той в кого плювала Бляха Муха,та кричала що він стане імпотентом?
 показать весь комментарий
 
 
По вранью луценко наверно пэтю уже переплюнул.
 показать весь комментарий
 
 
Юра, Юра, ты обещал что расследуешь убийства на Майдане, побудешь 2 года и в любом случае уйдешь, НО ты побыл уже два раза по два года и что? Хоть что-нибудь раскрыто? А если даже и раскрыто, то в суде его анулировали в связи с тупым составлением документов. Зато за 2 года у тебя появилась хатына, и кидаться ты стал, как верный пес на всех тех, кто критикует президенты, т.е. у президента есть свой генпрокурор. Т.е. Порошенко решил свою проблему со стороны правосудия.
 показать весь комментарий
 
 
Мені сподобалось те що він не привязується до партій, не залежно на підковирку, БПП, та бют.
 показать весь комментарий
 
... хм, вот и надо подумать. хорошо подумать. а отчет по делу хороший, это факт.
 показать весь комментарий
 
Отчёт знатный вышел .
1. Исполнитель невминяемый , в показаниях путается . То , что обычно исполнители дожны помнить - не помнит, зато за 2 месяца перед выборами вспомнил "заказчика" Николаича ... хотя какой смысл в заказном ?
2. Предполагаемый организатор - сбежал . Но против него там мало улик , что запрос в "Интерпол" сделать не из чего .
3. "Заказчика" попался знатный , но предвыборно-партийный , бывший сменный педофил . Кроме того , что папу зовут Николай - улик ноль ! Почему-то ему своих помощников было мало и он типа "заказал" через помощника целого депутата и БПП , что выглядит весьма и весьма олигофренично . Мотив нулевой или даже отрицательный . Мангер , оказывается был за мараторий на рубку леса и протянул через облраду данный мараторий .

Вывод - предвыборный сценарий "по-дебильному написан" !
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело Екатерины Гандзюк: Генпрокурор Луценко отчитался в Раде по расследованию убийства. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх