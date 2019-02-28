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 Общество
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 Посты пограничников возле Азовского моря оснастят современными радиолокационными комплексами, - Слободян

Посты украинских пограничников на побережье Азовского моря в 2019 будут оснащены современными радиолокационными комплексами и системами видеонаблюдения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"На пяти постах технического наблюдения (на побережье Азовского моря, - Ред.) уже установлены пять новых пограничных башен и модулей для несения службы. Уже в этом году на этих объектах планируется установить современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения. Это позволит пограничникам эффективно наблюдать за надводной обстановкой и своевременно обнаруживать цели на больших расстояниях. Так, малая цель (катер, лодка) при благоприятных погодных условиях может быть обнаружена на расстоянии до 12 миль", - рассказал Слободян.

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Он объяснил, что в связи с новым витком агрессии России в Азовском и Черном морях Госпогранслужба Украины была вынуждена перестроить систему охраны и обороны морских рубежей и усилить морскую компоненту своей деятельности.

Так, в 2018 году было развернуто Региональное управление морской охраны, все морские подразделения - от Дуная до Азова - выведены под одно командование в рамках совместного плана со штабом ООС и ВМС ВСУ. Происходит также увеличение количества отделов специальных действий на воде, их комплектование и обучение персонала, реорганизация существующих подразделений и др.

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По данным Слободяна, с начала текущего года корабли Госпогранслужбы совершили более 30 выходов в море, осмотрели 20 судов, отработали около 10 боевых упражнений и более 60 тактических задач.

Источник: https://censor.net.ua/n3114171
 
 
 Топ комментарии
 
При Литвине с 2003 года делали по организации границы,снесли все заставы половино постов технического наблюдения похерели.А теперь опять бюджет пилякать
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Не понял а когда будете заберать крим азовское море и мост взрывать....неужели зас сали.?
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СВЧ большой мощности... Чтобы не стояло
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там системы ПВО нужны,а не посты наблюдения
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При Литвине с 2003 года делали по организации границы,снесли все заставы половино постов технического наблюдения похерели.А теперь опять бюджет пилякать
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2-й пример:АЗОВ получил танки,что шли на экспорт.Барыги в погонах и Оборонпроме,сняли с кажд 2-го:дальномер,фары,прицел с ПНВ,рацию,троса и мн другое.Знаете,порохоботы,у КОГО всё докупали-у этих же ВОРОВ.За НАРОДНЫЕ деньги-ТОЖЕ НЕ БЫЛО ВРЕМЕНИ,надо было защищать Широкино
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Ішов шостий рік війни з козлорилими, мля... шостий Карл...
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комплексы у кацапов свинарчуки купили?
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А ещё при Литвине закупили тепловизоры Фольцваген когда перевели в евро,получилось что каждый стоит 75 евро)) это не считая приборов ночного видения ,которыми хрен что толком увидешь
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПосты пограничников возле Азовского моря оснастят современными радиолокационными комплексами, - Слободян
 
 
 
 
 
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