 "Новые власти Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами": посольство РФ в США цинично ответило на требование Помпео вернуть Крым

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в комментарий посольства РФ в связи с заявлением госсекретаря Помпео по Крыму.
"Глава госдепа выступил с ежеквартальным заявлением о принадлежности Крымcкого полуострова. Ничего нового мы не услышали. Сплошные безосновательные обвинения, ориентированные на тех, кто лишен возможности узнать мнение самих крымчан о событиях пятилетней давности. Не удивительно, что Вашингтон пытается таким образом скрыть свою решающую роль в свержении законно избранного президента Украины. Оно сопровождалось до сих пор нерасследованными кровавыми преступлениями и привело к внутреннему конфликту на востоке", - говорится в заявлении российского посольства.
Российские дипломаты утверждают, что в 2014 г. "жители Крыма и Севастополя решили не участвовать в проекте строительства антироссийского государства. Единственным способом избежать насильственной бандеризации (внедрения идеологии пособников нацистов) стало возвращение в состав России на основе закрепленного в уставе ООН права на самоопределение".
"Самое удивительное, что новые власти Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами. Как иначе объяснить, что киевский режим лишил жителей полуострова воды и электричества? К собственным гражданам так не относятся. Вашингтон и Брюссель также ввели целый ряд коллективных санкций против крымчан, репрессировав за их свободный выбор. Наверное, в отчаянии от невозможности вернуть их в состав государства, пронизанного русофобией. Более абсурдного требования к России, чем выдать крымчан на массовую расправу, Вашингтон, видимо, придумать не может", - сказано в завлении посольства РФ с США.
Напомним, накануне Госдеп США опубликовал заявление Майка Помпео, в котором подчеркивается, что оккупированный Крым должен вернуться под контроль Украины. Указывается, что в Крымской декларации от 25 июля 2018 года Соединенные Штаты подтвердили свой отказ признать претензии Кремля на суверенитет над Крымом. США также осуждают незаконные действия России в Крыму и продолжающуюся агрессию против Украины. Соответствующие санкции против России будут поддерживать до тех пор, пока правительство РФ не вернет контроль над Крымом Украине и полностью не выполнит Минские соглашения.
"..начиная с 1939 года, Советская Россия аннексировала:
181.000 кв. км. Восточной Польши,
45.600 кв. км. Финляндии,
44.400 кв. км. Бессарабии и Северной Буковины,
47.400 кв. км. Эстонии,
65.800 кв. км. Латвии,
55.700 кв. км. Литвы,
после 1945 года ещё 12.000 кв. км. Финляндии,
14.000 кв. км. Прикарпатья, т.е. земельУкраины,
14.000 кв. км. Севера Восточной Пруссии,
12.700 кв. км. Восточной Чехословакии,
всего в Европе 492.600 кв. км.
В Азии у Тану-Тувы 165.800 кв. км.
У Японии - Южный Сахалин и Курилы.
Для сравнения - территория Франции с Корсикой 550.000 кв. км.
Площадь ФРГ до объединения 245.000 кв. км.
Начиная с 1925 года, Советская Россия заключила 58 договоров, соглашений и конвенций с др. государствами.
45 (!) из которых она нарушила, прервала или вышла в одостороннем порядке.
Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10 (!), из которых 4 уже после 1945 года.
Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них 12 после 1945 года.
Уже после войны СССР заключил с 1946 года 6 договоров о мире и из которых три (!) были нарушены к 1957 г.
(Данные с цифрами приводил Канцлер Германии Конрад Аденауэр, во 2-м томе воспоминаний
Ещё лайкни себя ... Vlad Smirnov 1a5a5125 он же Greg Zloi
с чего такие умозаключения , мне не понятно ? может это твой акк ? а может человек новый
тобто поки що не можуть
Хотя часть крымчан проголосует, которые успели выехать в Украину во время начала вторжения русских оккупантов в Крым
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Це право в Криму мають лише кримські татари, а їх не питали.
По кацапській логіці, якщо СРСР не подавав в Крим світло в 1942, то він визнав його німецьким. Або африканським, бо коли передали Крим Україні то там було АЖ ДВА ХЛІБНИХ магазина на весь Крим. (правда в одном був затяжний переоблік, а в другому прдавчиня в дикрет пішла)
28.02.2019 11:42 НЕ ДОЖДЕТЕСЬ МОСКАЛИ ПРОКЛЯТЫЕ!
К сожалению страдают и те немногие кто остался верен Украине ,, и это печально . .
И как при этом кацапы не сказали что " ..новые власти Украины и Запад признали что МН -17 сбили укры " ? Прям диву даюсь Да а повод есть, и притом не опровержим, та как Украина убирала остатки самолета, то есть следы заметали,со скоростью 27МАХОВ, а это улика на все10 000%
ОблигаЗахаровой.
Это называется "быковать", и удивляться тут нечему.