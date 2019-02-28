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 Политика Украины, За рубежом
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 "Новые власти Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами": посольство РФ в США цинично ответило на требование Помпео вернуть Крым

Посольство России в США утверждает, что власти Украины и западных стран фактически признали жителей аннексированного 5 лет назад Крыма "россиянами".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в комментарий посольства РФ в связи с заявлением госсекретаря Помпео по Крыму.

"Глава госдепа выступил с ежеквартальным заявлением о принадлежности Крымcкого полуострова. Ничего нового мы не услышали. Сплошные безосновательные обвинения, ориентированные на тех, кто лишен возможности узнать мнение самих крымчан о событиях пятилетней давности. Не удивительно, что Вашингтон пытается таким образом скрыть свою решающую роль в свержении законно избранного президента Украины. Оно сопровождалось до сих пор нерасследованными кровавыми преступлениями и привело к внутреннему конфликту на востоке", - говорится в заявлении российского посольства.

Российские дипломаты утверждают, что в 2014 г.  "жители Крыма и Севастополя решили не участвовать в проекте строительства антироссийского государства. Единственным способом избежать насильственной бандеризации (внедрения идеологии пособников нацистов) стало возвращение в состав России на основе закрепленного в уставе ООН права на самоопределение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео призвал Россию вернуть оккупированный Крым Украине

"Самое удивительное, что новые власти Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами. Как иначе объяснить, что киевский режим лишил жителей полуострова воды и электричества? К собственным гражданам так не относятся. Вашингтон и Брюссель также ввели целый ряд коллективных санкций против крымчан, репрессировав за их свободный выбор. Наверное, в отчаянии от невозможности вернуть их в состав государства, пронизанного русофобией. Более абсурдного требования к России, чем выдать крымчан на массовую расправу, Вашингтон, видимо, придумать не может", - сказано в завлении посольства РФ с США.

Напомним, накануне Госдеп США опубликовал заявление Майка Помпео, в котором подчеркивается, что оккупированный Крым должен вернуться под контроль Украины. Указывается, что в Крымской декларации от 25 июля 2018 года Соединенные Штаты подтвердили свой отказ признать претензии Кремля на суверенитет над Крымом. США также осуждают незаконные действия России в Крыму и продолжающуюся агрессию против Украины. Соответствующие санкции против России будут поддерживать до тех пор, пока правительство РФ не вернет контроль над Крымом Украине и полностью не выполнит Минские соглашения.

Новые власти Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами: посольство РФ в США цинично ответило на требование Помпео вернуть Крым 01
Новые власти Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами: посольство РФ в США цинично ответило на требование Помпео вернуть Крым 02

Источник: https://censor.net.ua/n3114169
 
 
 Топ комментарии
 
Русский мир - лживый и лицемерный !
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По кацапській логіці, якщо СРСР не подавав в Крим світло в 1942, то він визнав його німецьким.
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Залесские емели ни черта не понимают и понимать не хотят. Имбецилы в лаптях. Санкции,санкции и еще раз санкции. "Совок" доканали-сдохнет и его отрыжка.
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А наглости и понтов сколько? Настоящие гопники и террористы!!!
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В Мюнхене племянника телеведущего Дмитрия Киселёва приговорили к двум годам и трём месяцам лишения свободы за причастность к вооружённому конфликту на востоке Украины. - https://www.svoboda.org/a/29795669.html

"Новые власти Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами": посольство РФ в США цинично ответило на требование Помпео вернуть Крым - Цензор.НЕТ 1479
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такі ДА!!! ВЕСЬ СВІТ визнав москалів що вперлися в Крим і ОКУПУВАЛИ частину УКРАЇНИ москалями!! "Нова влада України і Захід фактично визнали кримчан росіянами": посольство РФ в США цинічно відповіло на вимогу Помпео повернути Крим - Цензор.НЕТ 9527 І те що туди за 5років фєдєрастична імперія зла заселила 220тис москалів -теж медичний ФАКт "Нова влада України і Захід фактично визнали кримчан росіянами": посольство РФ в США цинічно відповіло на вимогу Помпео повернути Крим - Цензор.НЕТ 677
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Кто агрессор в Европе?
"..начиная с 1939 года, Советская Россия аннексировала:
181.000 кв. км. Восточной Польши,
45.600 кв. км. Финляндии,
44.400 кв. км. Бессарабии и Северной Буковины,
47.400 кв. км. Эстонии,
65.800 кв. км. Латвии,
55.700 кв. км. Литвы,
после 1945 года ещё 12.000 кв. км. Финляндии,
14.000 кв. км. Прикарпатья, т.е. земельУкраины,
14.000 кв. км. Севера Восточной Пруссии,
12.700 кв. км. Восточной Чехословакии,
всего в Европе 492.600 кв. км.
В Азии у Тану-Тувы 165.800 кв. км.
У Японии - Южный Сахалин и Курилы.
Для сравнения - территория Франции с Корсикой 550.000 кв. км.
Площадь ФРГ до объединения 245.000 кв. км.

Начиная с 1925 года, Советская Россия заключила 58 договоров, соглашений и конвенций с др. государствами.
45 (!) из которых она нарушила, прервала или вышла в одостороннем порядке.
Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10 (!), из которых 4 уже после 1945 года.
Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них 12 после 1945 года.
Уже после войны СССР заключил с 1946 года 6 договоров о мире и из которых три (!) были нарушены к 1957 г.

(Данные с цифрами приводил Канцлер Германии Конрад Аденауэр, во 2-м томе воспоминаний
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Залесские емели ни черта не понимают и понимать не хотят. Имбецилы в лаптях. Санкции,санкции и еще раз санкции. "Совок" доканали-сдохнет и его отрыжка.
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Россию, в провозглашаемых ею границах, не признало ни одно цивилизованное государство. Страна 404
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Одне не зрозуміло - навіщо ж тоді в 2014 році, Росія визнала "вибори президента" на Україні?
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крысчане снов выберут Яныка, зачем им голосовать
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Сам с собой общаешься под разными прокси и сам себе отвечаешь, рашист...
Ещё лайкни себя "Новые власти Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами": посольство РФ в США цинично ответило на требование Помпео вернуть Крым - Цензор.НЕТ 9410 ... Vlad Smirnov 1a5a5125 он же Greg Zloi
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=)))" поздравляю ! преступление раскрыто ! Эркюль Пуаро "
с чего такие умозаключения , мне не понятно ? может это твой акк ? а может человек новый
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вони вже обрали путіна
тобто поки що не можуть
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Лише ґебельси пукіна росказують що ж*ліліпука=пукіна хтось"вибрав" І навіть вони знають що пукіна НІХТО і НІДЕ НЕ ВИБИРАВ то були омани-брехня і маніпуляції "Нова влада України і Захід фактично визнали кримчан росіянами": посольство РФ в США цинічно відповіло на вимогу Помпео повернути Крим - Цензор.НЕТ 1676
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Як зараз бачу - кримчани масово "ломанулись" в Україну щоб зареєструватись, а потім ще раз приїдуть щоб проголосувати.
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Путинские оккупанты не дают им голосовать...
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ну можно ведь приехать и проголосовать ?
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под угрозой смерти и под дулами автоматов путинско-нацистские оккупанты не будут выпускать крымчан в Украину в день голосования...
Хотя часть крымчан проголосует, которые успели выехать в Украину во время начала вторжения русских оккупантов в Крым
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а под какой угрозой украинцев впускают в Крым ?
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Можна, але це принесе проблеми в кримські хати.
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так ты приедешь, "защитник сирых и убогих"?
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Так - на неокупованій території з паспортом України !
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Смогут, если у них есть паспорт Украины и на территории нашего государства
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Надеюсь, после деокупации Крыма украинские власти не будут препятствовать желанию россиян свалить в свою рашку.
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90 днів і за паребрік, як в усьому світі.
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"...возвращение в состав России на основе закрепленного в уставе ООН права на самоопределение". Источник: https://censor.net.ua/n3114169
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Це право в Криму мають лише кримські татари, а їх не питали.
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У кого там паспорт з куркою, ті таки кацапи, а Крим український.
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Всю жизнь живу в Украине, но так и не ощутил на себе бандеризацию, а вот кровавую россуфикацию ощущаем постоянно.
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В хфильмах савецких только бандеровцев и видел, а вот когда памятники увидел на Западной Украине, понял что пропаганда, там где родился он герой и чтят его.
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Кацапня створила з нього страшилку і сама ж тепер і боїться.
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Станом на початок 2014-го Бандеру стали забувати навіть на заході, але завдяки ростб чисельність бандерівців зросла в тисячі разів, назвали би мазепинцями, стало би млн мазепінців, мокшам потрібні війни, без них їх країна - штучне утворення.
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А где вы видели, что-бы на оккупированную территорию поставляли воду и электричество? Всю ответственность за население на оккупированной территории несет оккупант.
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По кацапській логіці, якщо СРСР не подавав в Крим світло в 1942, то він визнав його німецьким.
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"фактическая" логика безмозглых холопов!
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буков

По кацапській логіці, якщо СРСР не подавав в Крим світло в 1942, то він визнав його німецьким. Або африканським, бо коли передали Крим Україні то там було АЖ ДВА ХЛІБНИХ магазина на весь Крим. (правда в одном був затяжний переоблік, а в другому прдавчиня в дикрет пішла)
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с кацами разговаривать что с глистами-интелект тот же
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Не надо обижать глистов... Они умнее... Они не бунтуют против организма, за счёт которого питаются...
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В Крыму перед Майданом был, всё мирно было украинцы, россияне, вечером даже посидели выпили с супружеской парой из России, сначала россиянин всё говорил, какой он националист, заметьте не я, немного свысока нагловато себя вёл, но потом в процессе разговора понял, что перед ним люди и общался уважительно, даже списывались потом через интернет, понятно что с войной всё общение закончилось.
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Адесітка втекла з Одеси до Ватостополю. Біндери нахвалялись її вбити.

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где-то я эту «коренную одесситку» видел уже...
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от Украины мало что зависит, практически ничего.
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Речь о территории Крыма ,, дебилы б..дь "Новые власти Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами": посольство РФ в США цинично ответило на требование Помпео вернуть Крым - Цензор.НЕТ 8658 .. Он юридически - территория Украины .!! А народ его населяющий , те кто сменил паспорта и гражданство , кто топтал флаги Украины , уже не украинцы . Какая же им вода и электричество .? Гофна на лопате . "Новые власти Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами": посольство РФ в США цинично ответило на требование Помпео вернуть Крым - Цензор.НЕТ 4072 .
К сожалению страдают и те немногие кто остался верен Украине ,, и это печально . "Новые власти Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами": посольство РФ в США цинично ответило на требование Помпео вернуть Крым - Цензор.НЕТ 4522 .
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Все честно, люди сами сделали свой выбор, По них же почти не стриляли, ИМ ТОЛЬКО СТВОЛЫ К ВИСКАМ ПРИСТАВИЛИ, И ОНИ ЧЕСТНО ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА русьню. А ТЕ КТО БЫЛ ПРОТИВ, ТО ОНИ САМИ В КАМЕРЫ БАСТОВАТЬ УШЛИ, И КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ ОПРЕДЕЛИЛ СТРОК ЗАБАСТОВКИ, КТО 15 А КТО 25 лет, а кому шибко понравилось те пожизненно бастуют!!! А как Вы думали? в росеи дымократия, и права протестующих никто ущемлять не будет.
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Ну, "Ничто не ново под Луной"... Представляю картину - Гитлер обвинил Сталина в нежелании снабжать продовольствием оккупированную вермахтом территорию СССР, или японцы англичан - в снабжении Сингапура... Эти дебилы "дурака включают", прикидываясь, что не знают требований Четвёртой Женевской конвенции, 1949 года, о защите гражданского населения, ратифицированной ими, в составе СССР...
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И как при этом кацапы не сказали что " ..новые власти Украины и Запад признали что МН -17 сбили укры " ? Прям диву даюсь .
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Виктор Степаненко

И как при этом кацапы не сказали что " ..новые власти Украины и Запад признали что МН -17 сбили укры " ? Прям диву даюсь Да а повод есть, и притом не опровержим, та как Украина убирала остатки самолета, то есть следы заметали,со скоростью 27МАХОВ, а это улика на все10 000%
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От дебіли. Юля ще не влада. І тим більше- не нова.
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так это... может часть совка в 1941 году тоже добровольно в состав третьего рейха вошла. Ну не захотели люди строить комуняцкое государство с большевиками.
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Авторство сего опуса явно принадлежит Маньке Облига Захаровой.
Это называется "быковать", и удивляться тут нечему.
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чуть не забыл ткнуть ваши морды в дерьмо ))
"Нова влада України і Захід фактично визнали кримчан росіянами": посольство РФ в США цинічно відповіло на вимогу Помпео повернути Крим - Цензор.НЕТ 4019
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Новые власти Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами": посольство РФ в США цинично ответило на требование Помпео вернуть Крым
 
 
 
 
 
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