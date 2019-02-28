 Гриценко: Через пару часов с Садовым будем принимать важное решение, наступило время объединить усилия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гриценко сообщил на своей странице в Фейсбук.
"Через пару часов встреча с Андреем Ивановичем (А.Садовым. - Ред.). Будем принимать решение. Важное и ответственное", - написал он, комментируя ранее обнародованное сообщение Садового.
Гриценко также отметил, что наступило время "объединить усилия и побеждать мародеров".
Отметим, ранее Садовый написал, что последние данные социологических опросов будут решающими в вопросе определения единого кандидата от демократических сил на выборах главы государства. "Убежден - единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить", - написал он.
- То що? Дві візьмемо чи чотири?
- Чотири буде надміру. Минулого разу дві залишилися...
- Будь ласка, дівчино, чотири пляшки портвейну і дві карамельки!
Платим куеву тучу бабок за агитацию...
Снимаемся с выборов...
Это гениально...
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Украину, обороняющуюся от российской агрессии, поддерживают крупные субьекты геополитики. В 2017 и 2018 годах ЕС продлил санкции против России, США - санкции усилили. Расчет России снять/ослабить санкции, в том числе за счет военной кампании в Сирии, провалился. Сюда же: "Нафтагаз" выиграл по иску у "Газпрома" в Стокгольмском суде, а 19 украинских истцов от Украины выиграли в Третейском суде в Гааге по иску против России. Ну и Международный Суд ООН признал обоснованность позиции Украины и обязал РФ принять меры для прекращения и недопущения дальнейших нарушений Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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После экономического спада, вызванного последствиями деятельности Януковича и агрессией России, Украины перешла хоть и к незначительному, но росту экономики: золотовалютные резервы выросли в три раза (от 5,5 млрд. долл в 2015 году до 18,4 млрд. долл. на начало мая 2018 года); ВВП Украины растет девятый квартал подряд после четырнадцати кварталов падения, которое началось еще в 2013 году. По данным НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году составил 1,9%, в 2018 году - составит 3%, в 2019 году - 4%. Индекс стоимости украинской биржевой системы Ukrainian Equities Index вырос с 900 долл. (2014 год) до 1700 долл (2018 год).
Проведена бюджетная децентрализация - сегодня более 50% бюджетных средств автоматически поступают на места и распределяются местными бюджетами. В итоге, бюджеты развития местных общин выросли в пять-шесть раз. Более трети населенных пунктов Украины уже объединились в Объединенные территориальные общины.
Сокращено вмешательства государства в работу бизнеса: на 50% сокращено количество разрешений, на 87% - уменьшено количество необходимых сертификатов, отменены 15 тыс законов советских времен. Внедряется принцип единого окна на таможне, по этой технологии уже оформляется около 80% таможенных деклараций.
Получение Томоса.