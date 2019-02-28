EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  3552  124
Материалы по теме:
Все про:выборы (21193) Гриценко Анатолий (1242) Садовый (385)

 Гриценко: Через пару часов с Садовым будем принимать важное решение, наступило время объединить усилия

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко в четверг проведет встречу с мэром Львова, лидером партии "Самопомич", кандидатом в президенты Андреем Садовым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гриценко сообщил на своей странице в Фейсбук.

"Через пару часов встреча с Андреем Ивановичем (А.Садовым. - Ред.). Будем принимать решение. Важное и ответственное", - написал он, комментируя ранее обнародованное сообщение Садового.

Гриценко также отметил, что наступило время "объединить усилия и побеждать мародеров".

Отметим, ранее Садовый написал, что последние данные социологических опросов будут решающими в вопросе определения единого кандидата от демократических сил на выборах главы государства. "Убежден - единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить", - написал он.

Гриценко: Через пару часов с Садовым будем принимать важное решение, наступило время объединить усилия 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одним из первых я подам законопроект об импичменте, - Садовый

Источник: https://censor.net.ua/n3114167
 
   
 Топ комментарии
 
Ноль плюс ноль...по любому будет ноль...😀
 показать весь комментарий
 
все кто против ПЕТИ ОФШОРЕНКО СОЛНЦЕЛИКОГ все агенты кремля, ОДНОЗНАЧНО!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
"будем принимать важное решение, наступило время объединить усилия"
- То що? Дві візьмемо чи чотири?
- Чотири буде надміру. Минулого разу дві залишилися...
- Будь ласка, дівчино, чотири пляшки портвейну і дві карамельки!
 показать весь комментарий
 
У них рассчёт на то, что два дебила - это сила?
 показать весь комментарий
 
Наивные ребята.Неужели не понятно,шо от корыта олигархов мирным путём не оторвать.Не будет пэти то поставят другую "пэтю" ввиде зе.А на самом деле управлять страной будут одни и теже твари - ахмет,фирташ,коломойша,пинчуки разные,ну и "любимый патриот".
 показать весь комментарий
 
вобщем тенденция к уничтожению суверенного европейского государства Украина изнутри набирает силу
 показать весь комментарий
 
Смотрю на этой ветке ПОРОХОБОТОВ плющит не подецки! Что жопа подгорает от понимания того что в случае объединения вашему ПЕТИ могут вполне реально составить конкуренцию!!
 показать весь комментарий
 
 
Да тут в основном собрались адекватные украинцы что-бы поржать с 2 ноликов! Гриценко: За кілька годин із Садовим будемо ухвалювати важливе рішення, настав час об'єднати зусилля - Цензор.НЕТ 9500
 показать весь комментарий
 
 
Нолик это твой ПЕТЯ МАЛЬДИВСКИЙ вот он НОЛИК! а все остальные вполне имеют шансы!!
 показать весь комментарий
 
 
Видимо хочет взять Садового своей Первой леди.
 показать весь комментарий
 
 
5 лет попрезидентит Гриценко, а следом и Садовой. Молодой ещё, успеет. Так тому и быть.
 показать весь комментарий
 
Очень важное решение, как с 6% сделать 8%.)) Снимайтесь с выборов и поддержите Ю или Зе.
 показать весь комментарий
 
Давно пора об"єднатися в антипорошенківську коаліцію,до чого ці ігри.Тільки в політиці бува,що 1%+2%,не завжди дорівнює 3.
 показать весь комментарий
 
 
Платим 2,5 ляма взноса для участия в выборах...
Платим куеву тучу бабок за агитацию...
Снимаемся с выборов...

Это гениально... Гриценко: За кілька годин із Садовим будемо ухвалювати важливе рішення, настав час об'єднати зусилля - Цензор.НЕТ 9991
 показать весь комментарий
 
 
Громкий пук.. И больше ничего . Самом тупому колхозному барану уже дошло что президентом станет кто то и трёх человек , Порох Люлька или Зе .. Всем остальным удачи и давайдосвиданья . Готовьтесь лучше к парламентским . Гриценко: За кілька годин із Садовим будемо ухвалювати важливе рішення, настав час об'єднати зусилля - Цензор.НЕТ 5912 .
 показать весь комментарий
 
Достижения Порошенко

Порошенко удержал экономическую ситуацию, после того как Россия перестала покупать наши товары и забрала нашу промышленность Донбасса
Порошенко подписал ассоциацию, которую всеми силами пытался не допустить пуйло
Порошенко договорился за безвиз, который подкупом и шантажом пытался не допустить кремль.
Украину, обороняющуюся от российской агрессии, поддерживают крупные субьекты геополитики. В 2017 и 2018 годах ЕС продлил санкции против России, США - санкции усилили. Расчет России снять/ослабить санкции, в том числе за счет военной кампании в Сирии, провалился. Сюда же: "Нафтагаз" выиграл по иску у "Газпрома" в Стокгольмском суде, а 19 украинских истцов от Украины выиграли в Третейском суде в Гааге по иску против России. Ну и Международный Суд ООН признал обоснованность позиции Украины и обязал РФ принять меры для прекращения и недопущения дальнейших нарушений Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Порошенко заставил россиян при въезде в нашу страну сдавать отпечатки пальцев
Порошенко запретил въезд многим российским говнозвездам
Порошенко закрыл российские говносоцсети
После экономического спада, вызванного последствиями деятельности Януковича и агрессией России, Украины перешла хоть и к незначительному, но росту экономики: золотовалютные резервы выросли в три раза (от 5,5 млрд. долл в 2015 году до 18,4 млрд. долл. на начало мая 2018 года); ВВП Украины растет девятый квартал подряд после четырнадцати кварталов падения, которое началось еще в 2013 году. По данным НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году составил 1,9%, в 2018 году - составит 3%, в 2019 году - 4%. Индекс стоимости украинской биржевой системы Ukrainian Equities Index вырос с 900 долл. (2014 год) до 1700 долл (2018 год).
Проведена бюджетная децентрализация - сегодня более 50% бюджетных средств автоматически поступают на места и распределяются местными бюджетами. В итоге, бюджеты развития местных общин выросли в пять-шесть раз. Более трети населенных пунктов Украины уже объединились в Объединенные территориальные общины.
Сокращено вмешательства государства в работу бизнеса: на 50% сокращено количество разрешений, на 87% - уменьшено количество необходимых сертификатов, отменены 15 тыс законов советских времен. Внедряется принцип единого окна на таможне, по этой технологии уже оформляется около 80% таможенных деклараций.
Получение Томоса.
 показать весь комментарий
 
 
Та садова скотина спочатку б у Львові навела порядок, а потім лізла керувати Україною...
 показать весь комментарий
 
Да, возьмитесь за руки и идите в ж_пу... И Зеленку с Ваной прихватите!
 показать весь комментарий
 
Если Гриценко с Садовым объединятся и если свою поддержку им выскажет Вакарчук, то шансы у Гриценко более чем реальные. Хотя ?риценко упал в моих глазах после попытки сотрудничества с Балогой, хотя не исключаю что это был фейк для его дискредитации.
 показать весь комментарий
 
Две небольшие тряпки - это одна большая половая тряпка
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриценко: Через пару часов с Садовым будем принимать важное решение, наступило время объединить усилия
 
 
 
 
 
 вверх