 Гриценко: Через пару часов с Садовым будем принимать важно решение, наступило время объединить усилия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гриценко сообщил на своей странице в Фейсбук.
"Через пару часов встреча с Андреем Ивановичем (А.Садовым. - Ред.). Будем принимать решение. Важное и ответственное", - написал он, комментируя ранее обнародованное сообщение Садового.
Гриценко также отметил, что наступило время "объединить усилия и побеждать мародеров".
Отметим, ранее Садовый написал, что последние данные социологических опросов будут решающими в вопросе определения единого кандидата от демократических сил на выборах главы государства. "Убежден - единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить", - написал он.
Метод збору інформації: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face)
Вибіркова сукупність: репрезентативна за віком (населення від 18 років і старші), статтю, типом населеного пункту та регіоном;2047 респондентів;стандартне відхилення +/- 2,2% ;рівень кооперації респондентів 56%.
•Готовність взяти участь у голосуванні на президентських виборах висловили 80,3% опитаних (44,8% - однозначно будуть голосувати, 35,6% - скоріше будуть).
•Лідером президентського рейтингу є В .Зеленський за якого готові проголосувати 19,6% опитаних. Серед тих, хто визначився з вибором та готовий взяти участь у голосуванні - 27,3%. Відповідно, Ю. Тимошенко підтримують 13,5% (18,8%), П. Порошенка - 13,1% (18,2%), Ю. Бойка - 7,8% (10,9%), А. Гриценка - 6,3% (8,8%), О. Ляшка - 4,4% (6,1%), А. Садового - 2,9% (4%), Є .Мураєва - 2,8% (3,9%), О. Вілкула- 1,9% (2,6), І. Смешко - 1,7% (2,4%), О. Шевченка - 1,2% (1,7%). Рейтинг інших кандидатів - менше 1%.