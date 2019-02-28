 Гриценко: Через пару часов с Садовым будем принимать важно решение, наступило время объединить усилия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гриценко сообщил на своей странице в Фейсбук.

"Через пару часов встреча с Андреем Ивановичем (А.Садовым. - Ред.). Будем принимать решение. Важное и ответственное", - написал он, комментируя ранее обнародованное сообщение Садового.

Гриценко также отметил, что наступило время "объединить усилия и побеждать мародеров".

Отметим, ранее Садовый написал, что последние данные социологических опросов будут решающими в вопросе определения единого кандидата от демократических сил на выборах главы государства. "Убежден - единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить", - написал он.

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