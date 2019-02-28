 Ждем последние данные о рейтинге, динамике и уровне доверия. Они будут решающими, - Садовый о выдвижении единого кандидата от демсил

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Садовый отметил, что идя на выборы, он прекрасно осознавал желание Украины иметь единого кандидата, который будет способен победить "ставленников олигархов и мародеров у власти".
"В течение кампании мой штаб внимательно отслеживает результаты достоверных соцопросов и тенденции. Я лично много общаюсь с людьми в регионах. Ожидаем последние данные, которые станут решающими для дальнейших действий. Показатели, на которые будем обращать внимание - рейтинг, динамика и уровень доверия в обществе", - сообщил он.
зеленському коломойський не дозволить
гриценко не поступиться своїми амбіціями, отже або все лишиться так як є або кілька аутсайдерів додадуть 1% +1%.
https://censoru.net/uploads/posts/2019-02/1551323672_11285196_original.jpg
🤗
нижняя президент и премьер министр
вот так мы и живем уже лет 20(
Серьезно?
🤗
потому что за 5 лет ты реально никуя ни сделал для того чтобы стать президентом
уровень мэр
гриценка радикальный либерал))
Хіба, щоб не просрати парламент, усім об"єднатися навколо однієї партії. Ну звичайно ж не навколо БПП, Батьківщини чи Зе...