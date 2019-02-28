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Темы дня: Выборы-2019 Скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Ждем последние данные о рейтинге, динамике и уровне доверия. Они будут решающими, - Садовый о выдвижении единого кандидата от демсил

Лидер партии "Самопомич" и кандидат в президенты Андрей Садовый убежде, что единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Садовый отметил, что идя на выборы, он прекрасно осознавал желание Украины иметь единого кандидата, который будет способен победить "ставленников олигархов и мародеров у власти".

"В течение кампании мой штаб внимательно отслеживает результаты достоверных соцопросов и тенденции. Я лично много общаюсь с людьми в регионах. Ожидаем последние данные, которые станут решающими для дальнейших действий. Показатели, на которые будем обращать внимание - рейтинг, динамика и уровень доверия в обществе", - сообщил он.

Ждем последние данные о рейтинге, динамике и уровне доверия. Они будут решающими, - Садовый о выдвижении единого кандидата от демсил 01

Источник: https://censor.net.ua/n3114164
 
 
 Топ комментарии
 
Перед скорой политической кончиной Петя пошел вразнос. Гулять так гулять.
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Всех поздравляю! Кобелеву и Ко продлили контракт. зарплата 2 ляма в месяц. Народ, все бегом за шампанским!Это просто издевательство...сначала Скандал Укроборонпром мародёрство, потом отмена закона КС...теперь вот ЭТО! Ублюдки и упыри на КРОВИ захватили Украину после Революции Гидности....
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юля місцем не поступиться, хоча я її до демсил і не відношу
зеленському коломойський не дозволить
гриценко не поступиться своїми амбіціями, отже або все лишиться так як є або кілька аутсайдерів додадуть 1% +1%.
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Определяйтесь уже. Мочи Педро Мальдивского и его ОПГ коррупционеров.
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Садовий затягує з об'єднанням і це не йде на користь передвиборчій боротьбі. Гриценко коли приходив до Садового об'єднуватись, він не просив жодних постів і пропонував розпустити свою партію і влитись в Самопоміч без жодних умов! Тоді Садовий відмовив, бо в нього були якісь інші плани, він Гриценка та його Громадянську позицію бачити в Самопомочі не хотів! Думаю і зараз він не хоче об'єднання а хоче постійно торгуватись! Мій прогноз такий - об'єднання не буде, бо хітрі львівяки будуть просити всі пости в уряді і в парламенті, а Гриценко пошле їх нах!
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Дак он к нему "демократизатору" и хочет....
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І що цікаво...пропукінська та крімінальна гидота -юдька-вількуль-бойко-садовий= настирно впарюють тупому бидлу що саме вони "дімакрати".. Чекаємо останні дані про рейтинг, динаміку і рівень довіри. Вони будуть вирішальними, - Садовий про висунення єдиного кандидата від демсил - Цензор.НЕТ 6769 а знищення демократичної України - це і є "дімакратія" Чекаємо останні дані про рейтинг, динаміку і рівень довіри. Вони будуть вирішальними, - Садовий про висунення єдиного кандидата від демсил - Цензор.НЕТ 3873
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По последним опросам (если им верить) Садовой отстает от Тимошенко Юрия Ждем последние данные о рейтинге, динамике и уровне доверия. Они будут решающими, - Садовый о выдвижение единого кандидата от демсил - Цензор.НЕТ 3404
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Это чмо что вечно в камуфляже и которому на округ из Бюджета9денег налогоплательщиков) 100 лямов выдали?
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На одній з передач він заявив, що не висувався для того, щоб відбирати голоси ,щоб пенсіонери могли сплутати його з ЮВТ, а що ЮВТ буде забирати в нього голоси... Один з ведучих не витримав його заяви і обісрав цього Юру з ніг до голви
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Всех поздравляю! Кобелеву и Ко продлили контракт. зарплата 2 ляма в месяц. Народ, все бегом за шампанским!Это просто издевательство...сначала Скандал Укроборонпром мародёрство, потом отмена закона КС...теперь вот ЭТО! Ублюдки и упыри на КРОВИ захватили Украину после Революции Гидности....
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Перед скорой политической кончиной Петя пошел вразнос. Гулять так гулять.
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Та ти навіть і не був її учасником. А так гарно співаєшь.
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Как Педро Мальдивский? Ну он то уже верит что 5 лет назад раненых и мёртвых выносил на своих плечах с Мариинского и Институтской...Ему внушили , окружение придворное, а он в "тёплой ванне" возомнил себя Отцом нации. Моя страна, мой народ....всё повторяется как у Януковоща, Ющенко......Свита лепит "короля". Янушенко? Порошкович?
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Єй, калашников! А тьі можешь честно заработать 2 ляма? Шо, только украсть изобретение Гуго Шмайсера?
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Ви не додали, що вся ця ринкового рівня зарплата за рішенням Коболева за 2019 рік піде на благодійність. Ви совок або провокатор. Зарплату голові Нафтогазу встановлює кабмін. А не президент.
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Всех поздравляю! Кобелеву и Ко продлили контракт. зарплата 2 ляма в месяц. Народ, все бегом за шампанским!Это просто издевательство...сначала Скандал Укроборонпром мародёрство, потом отмена закона КС...теперь вот ЭТО! Ублюдки и упыри на КРОВИ захватили Украину после Революции Гидности....
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юля місцем не поступиться, хоча я її до демсил і не відношу
зеленському коломойський не дозволить
гриценко не поступиться своїми амбіціями, отже або все лишиться так як є або кілька аутсайдерів додадуть 1% +1%.
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Ага ! Ждем рейтингов с нетерпением. Туалетная бумага кончается.
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Если б он снял в пользу Гриценко, да еще Смешко, Кошулинский, еще кто, то у Гриценко появился бы шанс на победу. А так профукают в очередной раз.
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А почему бы Гриценко, Кошулинскому и еще кому-то не снять свои кандидатуры в пользу Смешко ?...Толку больше было бы...
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Ага. Со Смешко толку бьіло бьі много - все ходили бьі с прьіщавой мордой, не только Ющ
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Садовой явно в пролете - пусть снимает кандидатуру в пользу Гриценко, у того еще остаются теоретические шансы.
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Да что тут смотреть те рейтинги, после скандала в оборонке, скандала с законом про незаконное обогащение и скандала с подкупом избирателей Петиной сеткой за бюджетные деньги - рейтинг Пети вырос до 54.7%, тут без шансов для конкурентов.
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не верю. без лолиты, липецка, офшоров - не верю. Ждем последние данные о рейтинге, динамике и уровне доверия. Они будут решающими, - Садовый о выдвижение единого кандидата от демсил - Цензор.НЕТ 2563
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Деньги им девать некуда, сначала куча кандидатов выкинуло по 100 штук зелени а теперь они начинают договариваться кого же продвигать дальше.))
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По новым правилам уже нельзя, вернут только победителям 1 тура.
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Ще можна знятись і гроші повернуть, допоки бюлетень не надрукували (здається так)
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давай-давай. ещё оттянешь голосов у вана-клоунского лохтората.
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Это что садомазонемич думает что если они с кем то договорятся то народ будет голосовать ха их договорняки?
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Полный кретин кто составил эту таблицу......служка мрази.
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Если объединятся вокруг Зеленского - второго тура может и не быть.
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первое фото верховная рада
нижняя президент и премьер министр
вот так мы и живем уже лет 20(
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Вокруг Порошенко объединятся, вот увидите...
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Усе "рейтинги" стряпают на Банковской...
🤗
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а вы зайдите на страницу соцслужб и посмотрите кто у них в партнерах.
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Гьі-гьі. Це шо, якщо, припустимо, "демсили" висунули 15 кандидатів, то якихось 14 засунуть назад, лишивши львіського Садюжку? Хотів би я це побачити - як засовуватимуть
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Всех кто поддерживает Пецю, можно считать кремлядями,ибо Пецин второй срок Украина не переживает...
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Петин второй срок просто ******* Украину! Но на выборах Лола проиграет даже уличному туалету Чекаємо останні дані про рейтинг, динаміку і рівень довіри. Вони будуть вирішальними, - Садовий про висунення єдиного кандидата від демсил - Цензор.НЕТ 4695
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рейтинг у тебя садовой ниже резинки от трусов
потому что за 5 лет ты реально никуя ни сделал для того чтобы стать президентом
уровень мэр
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А Садовий з Гриценком ТОЧНО представники "демократичних сил"? Бо щось я не пригадую жодних репресій злочинної влади Януковича ні проти першого, ані проти другого. Навпаки, чомусь пам'ятаю запопадливий вигин спини пана Садового під час відвідин міста Овочем, і міністерску посаду у злочинному уряді пана Гриценка... може вони були "нашими демократичними шпійонами у стані ворога"? бугага
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демосилы то добродомов)
гриценка радикальный либерал))
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Піздно всрались. Домовлятись треба було до виборів, за пів року, а тепер уже до самісінької дупи...
Хіба, щоб не просрати парламент, усім об"єднатися навколо однієї партії. Ну звичайно ж не навколо БПП, Батьківщини чи Зе...
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хахаха ЖДУН голос подал)))) иди лучше в своем львове приберись, превратил город в колхозное болото!!
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.....и это кондидатша ?????)))) и это кондидатша ?????)))) БАБА ЮЛЯЯЯЯЯ !!!!! много ходовочка одна И ко !!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖдем последние данные о рейтинге, динамике и уровне доверия. Они будут решающими, - Садовый о выдвижении единого кандидата от демсил
 
 
 
 
 
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