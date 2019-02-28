 Ждем последние данные о рейтинге, динамике и уровне доверия. Они будут решающими, - Садовый о выдвижении единого кандидата от демсил

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Садовый отметил, что идя на выборы, он прекрасно осознавал желание Украины иметь единого кандидата, который будет способен победить "ставленников олигархов и мародеров у власти".

"В течение кампании мой штаб внимательно отслеживает результаты достоверных соцопросов и тенденции. Я лично много общаюсь с людьми в регионах. Ожидаем последние данные, которые станут решающими для дальнейших действий. Показатели, на которые будем обращать внимание - рейтинг, динамика и уровень доверия в обществе", - сообщил он.