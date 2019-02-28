EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  4506  132
Все про:коррупция (7346) КС (1238) Холодницкий (585) САП (991)

 Решение КС "закрывает" 70 дел против чиновников, - Холодницкий

Около 70 уголовных дел должны быть закрыты постановлением суда или прокурора вследствие признания неконституционным ст.368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас изучаем Единый реестр, чтобы назвать точную цифру всех производств... По моей информации, есть около 70 дел, которые должны быть закрыты", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Декриминализация незаконного обогащения означает полную амнистию чиновников с сомнительными доходами, - Transparency International

Если уголовное дело находится на стадии следствия, то должно быть закрыто постановлением следователя или прокурора. Когда обвинительный акт уже в суде - соответствующее решение принимает судья. Об этом говорится в п.4 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса, отметил Холодницкий.

Он назвал решение Конституционного суда о признании неконституционной ст. 368-2 УК "ударом по реформам".

"Учитывая, что депутаты отменяют то, что сами приняли, чтобы избежать ответственности за незаконное обогащение, то все эти три года антикоррупционные органы все правильно делали. Это лишнее тому подтверждение", - считает руководитель САП .

"Тем не менее, работа бюро и прокуратуры продолжается. Кроме "незаконного обогащения", есть еще "присвоение", "недекларирование", "взятки". Контора не закрывается, пусть не радуются наши оппоненты, что им все удалось", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все наши расследования сейчас не имеют никакого значения, - глава НАБУ Сытник об отмене нормы о "незаконном обогащении". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3114162
 
 
 Топ комментарии
 
Дал потужный сигнал армии чиновников-хотите воровать и дальше голосуйте за мэне.
 показать весь комментарий
 
Решение КС о декриминализации незаконного обогащения "закрывает" 70 дел против чиновников

Нет дел - нет коррупции. Перемога.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Не просто закрыты,а скорее всего доказательная база будет уничтожена.Не дай бо к власти придут "не наши",у них-то сопли жевать не будут, по этим открытым делам.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и как себя поведут наши активисты всех направлений касаемо данных событий?Или подобное ни кого из них не интересует.Этож не у Зеленского спрашивать о критериях раздачи пригласительных на его концерты и не штурм кардиоцентра,да?Тут денег не платят,тут украденные у народа деньги узаконивают!Прям интересно что думают по этому поводу все проплаченные лоси,бегающие с одной акции на другую.Что-то мне подсказывает,что всё пройдет тихо и мирно,как и с тарифами и с остальной хернёй от уходящего правительства и его судов!
 показать весь комментарий
 
Ты не проплаченный? Вперёд, зачем другим указания раздавать? Действуй!
 показать весь комментарий
 
Правовое государство - это сильная экономика и высокий уровень жизни. Чем ниже уровень правовой ответственности в обществе тем меньше уровень жизни такого сообщества!!!!
 показать весь комментарий
 
Да насрать на это все.
Сегодня есть твое правовое государство,а завтра нет.
Анексировано как Крым.

Все решает сила и ядерное оружие.

Посмотрите на С.Корею.
Маленькое нищее государство с самодурным правительствм и целый президент США ездит с их президентом лобзаться и просит не проводить испытания.
А вы про черти что.

Когда уже поумнеете....
 показать весь комментарий
 
Трамп даже не понимает, что пиарит это Ина вперую очередь внутри страны!!!! Он хочет, чтобы те после всего сами прыгнули ему в лапки!!!!! Трамп - это пример плоезного идиота у власти!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Если сравнить уровень правовой ответственности в выского развитых странах, то получится ответ на вопрос: почему в Украине самый низкий уровень жизни не только в Европе, но даже на всём пост советском пространстве - СНГ!!!!! О каком вступлении в ЕС и НАТО может вообще идти речь, если Украина находится в самом низу списка по уровню жизни даже в СНГ!!!!!! Не сумев достигнуть хотя бы среднего уровня жизни по рамкам СНГ, Украина посчитала для себя возможным замахнуться уже на уровень жизни в ЕС!!!! Случайно не шизофреники сейчас управляют Украиной????????
 показать весь комментарий
 
Если, да, то может уже пора срочно всех шизофреников от власти начать изолировать в местах не столь отдалённых, пока они, основательно подзаработав войной на Донбасссе, не перекинули эту войну уже на всю Украину!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Холодницький борєц з незаконним збагаченням чиновників!Питання,а скільки чиновників посадили з 14 по 18 р.?Відповідь-0 бл..ть 0 !Холодницький білий і пушистий!На Конча Заспі роботи непочатий край"!Нє віновата я"Один на одного кивають.
 показать весь комментарий
 
 
Представники ЄС по Україні вже висловили свою думку стосовно рішення КСУ.
Документ від "Делегації Європейського Союзу в Україні" та "Консультативної місії Європейського Союзу в Україні"
До речі, amicus curiae- це, юридичний термін, а не громадська чи інша організація.
 показать весь комментарий
 
бачу ти врахував критику, вже не ЄС, а представники ЄС... прогресуєш.
 показать весь комментарий
 
Ну весь Євросоюз хором не волав, висказалися лише вповноважені по Україні представники. До речі, ти вже теж вивчив що таке amicus curiae?
 показать весь комментарий
 
так, переклад глянув, а ще зайшов і подивився, що це за контрока і чому пише подібну нісенітницю.

Міжнародна антикорупційна консультативна рада створена з метою підтримки Комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції шляхом: (тобто ніяка це не організація, а допоміжний орган і навіть не ВРУ, а лише комітету. Я так розумію це вони нарадили прийняти цю дурню? Тоді зрозуміла їх реакція. Кошти з ЄС беруть, а на виході - пшик)Антикорупційної експертизи у сфері законотворчості або прямого залучення до процесу реалізації антикорупційних реформ в Україні; Моніторингу та оцінювання процесу впровадження існуючої антикорупційної політики і законодавства;Експертного аналізу організаційного розвитку Комітету;Огляду загального процесу розслідування, судового переслідування та винесення вироків по випадкам корупції у вищих ешелонах влади.
До складу МАКР входять 7 міжнародно визнаних фахівців у сфері боротьби з корупцією, вихідці з державних антикорупційних органів іноземних держав, академічних кіл або міжнародних організацій:1. Карлос Кастресана (Carlos Castresana)2. Анка Журма (Anca Jurma)3. Джовані Кеслер (Giovanni Kessler)4. Драго Кос (Drago Kos)5. Данієль Телескаф (Daniel Thelesklaf)6. Джеспер Хйортенберг (Jesper Hjortenberg)
Діяльність Ради:Тематичні звіти про стан впровадження антикорупційної політики і законодавства Рекомендації з планом дій щодо вдосконалення антикорупційної політики і законодавства Оцінки законопроектів, що відносяться до компетенції Антикорупційного комітету ВРУ Рекомендації щодо посилення спроможності Комітету

Це ще більш нікчемна організація ніж я собі уявляв. Типові нікчемні грантоїди
 показать весь комментарий
 
По-перше, термін "грантоеды" зародився серед кремляді і мені дивно що, ви його так використовуєте. Можете позичити у них ще й термін "либерасты".
По-друге, "грантоїд" Карлос Кастресана Фернандес (ісп. Carlos Castresana Fernández; нар. 1958) - іспанський юрист, служив прокурором у Вищих судах Каталонії та Мадрида, а також в спеціальних прокуратурах з боротьби проти наркотиків та з корупцією. 2005 року Кастресана став прокурором Верховного Суду Іспанії. Очолював Комісію ООН проти безкарності в Гватемалі; "грантоїд" Anca Jurma служила одним з керівників Національного антикорупційного директорату Румунії; "грантоїд" Giovanni Kessler- італійський прокурор, обіймав посаду італійського верховного комісара з боротьби проти контрафактної продукції, генеральний директор Європейського управління боротьби з шахрайством; "грантоїд" Drago Kos- словенський поліцейський-криміналіст, голова комісії з протидії корупції, Президент Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO); "грантоїд" Daniel Thelesklaf- юрист, поліцейский, директор фінансової розвідки Ліхтенштейну, перший директор швейцарської фінансової розвідки, 20 років досвіду в боротьбі з відмиванням коштів; "грантоїд" Jesper Hjortenberg- один з керівників Європейського комітету з проблем злочинності при Раді Європи, повноважний представник від Данії в Євроюсті. Не фігові такі собі "грантоїди", вам би досягти хоч половини того, що вони зробили.
 показать весь комментарий
 
А яких успіхів досягли члени Конституційного Суду України, крім незаконного збагачення?
 показать весь комментарий
 
яка мені різниця що і де вони досягли? Юриспруденція це не медицина. Це лікар,у сюди фахівець, а юрист, тим паче з криміналу, він юрист тільки у своїй країні.
Так грантоїди - люди які беруть гроші ні за що!

Ти в нас Юлебот, якщо не помиляюсь? Чим тебе ось цей суддя КСУ не влаштовує?
Сергі́й Володи́мирович Са́с (нар. 7 серпня 1957, с. Єрмолаївка, Даурський район, Красноярський край, Росія) - український політик. Народний депутат України. Член партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Суддя Конституційного Суду України13 березня 2014; від Верховної Ради України).
 показать весь комментарий
 
Хрін ти вгадав. Кандидатів багато, є з кого вибирати.
 показать весь комментарий
 
Тобі дай щоч мілірад доларів і 100 років, ти ве одно не доведеш своє розслідування до завершення і не зможеш довести це обвинувачення у суді.
 показать весь комментарий
 
 
Для тих хто має мізки - ви звернули увагу що він не говорить скільки вироків буде скасовано?
Ось і весь дієвий механізм... Шкода, що не зазначив конкретну кількість справ, які має закрити суд, тобто скерованих до суду обвинувальних актів...
Це такий спосіб брехні, якщо ти одну справу направив до суду, а решта висить у тебе в провадженні роками, то скажи загальну кількість
 показать весь комментарий
 
З українською корумпованістю можна стверджувати що, не буде ніяких вироків для корупціонерів. Доки вони підтримують лінію партії- Савєцкій Саюз рулить.
 показать весь комментарий
 
 
ааа, а я думав якісь тупі підерас.ти прийняли нікчемну статтю, а воно ось як виходить...
 показать весь комментарий
 
Кого з визначних корупціонерів засудили в Україні за останні чверть століття?
 показать весь комментарий
 
Одного дрібного колядника за чверть століття? Це найвище досягнення при кому було? При Януковичу, а намагалися звільнити вже при Порошенко і тільки громадськість запобігла цьому. Тоді ж коли осудили зварича МВД заявило ще про 26 справ проти судей. І все.
 показать весь комментарий
 
Ти просив одного, я згадав
НІ це було при Ющенко. До речі брав його на хабарі той, кого Гриценко пропонує призначити головою СБУ.
Нічому громадськість при Пеці не запобігла. Зварич вийшов одним з перших по "Закону Савченко".. я тільки забув депутатом якої партії вона була?
 показать весь комментарий
 
Поця своих в обиду не даст,всегда прикроет.Рыгоаналы взяли реванш,никого из коррупционеров не наказали,за дерибан бюджета повышают в должности-все для своих.
 показать весь комментарий
 
 
Жрецы гадают на костях, кишках зарезанных животных Шаманы бьют в бубен зажигают костры
,выкрикывают заклинания Судьи закрываются в нарадчей комнате с кодексами и толкуют как надо поступать И ни кто кроме их не знает правду И все они прикрываются волей злых духов или верховенством права которых никто не видел и трактуют свою волю как бог на
душу положит а вот этого бога и сколько он ложит они прекрасно знают И тогда их решения не имеют ни чего общего с здравым смыслом и больше похоже на табу для дикарей
Этих тружеников окультизма и юриспруденции обьединяет старые как мир приемы шахрайства.Заинтриговать потусторонним неведомым напустить дыма и обьяснять заклинаниями и непонятными терминами чем непонятней тем удачней их брехня А правда это просто она в морали и здравом смысле там все ответы
 показать весь комментарий
 
плять НЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ привлечение к ответственности за НЕЗАКОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ чиновников!!!!!! ЭТО НОНСЕНС. Я всё больше и больше офигеваю от этого ********, я наверное уже последний с айтишников кто имел возможность выехать но остался в надежде, что скоро всё изменится к лучшему но с каждым месяцем, да что там - с каждым днём!!! я всё больше убеждаюсь в том, что это была роковая ошибка и пора валить с этого быдлятника, простите...
 показать весь комментарий
 
Зато зарплату крымский "беженец" получал исправно. Так что по Холодницкому " я не я и хата не моя"...
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение КС "закрывает" 70 дел против чиновников, - Холодницкий
 
 
 
 
 
 вверх