 Решение КС "закрывает" 70 дел против чиновников, - Холодницкий

Об этом сообщил в комментарии Укринформу руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас изучаем Единый реестр, чтобы назвать точную цифру всех производств... По моей информации, есть около 70 дел, которые должны быть закрыты", - сказал он.
Если уголовное дело находится на стадии следствия, то должно быть закрыто постановлением следователя или прокурора. Когда обвинительный акт уже в суде - соответствующее решение принимает судья. Об этом говорится в п.4 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса, отметил Холодницкий.
Он назвал решение Конституционного суда о признании неконституционной ст. 368-2 УК "ударом по реформам".
"Учитывая, что депутаты отменяют то, что сами приняли, чтобы избежать ответственности за незаконное обогащение, то все эти три года антикоррупционные органы все правильно делали. Это лишнее тому подтверждение", - считает руководитель САП .
"Тем не менее, работа бюро и прокуратуры продолжается. Кроме "незаконного обогащения", есть еще "присвоение", "недекларирование", "взятки". Контора не закрывается, пусть не радуются наши оппоненты, что им все удалось", - добавил он.
Сегодня есть твое правовое государство,а завтра нет.
Анексировано как Крым.
Все решает сила и ядерное оружие.
Посмотрите на С.Корею.
Маленькое нищее государство с самодурным правительствм и целый президент США ездит с их президентом лобзаться и просит не проводить испытания.
А вы про черти что.
Когда уже поумнеете....
Документ від "Делегації Європейського Союзу в Україні" та "Консультативної місії Європейського Союзу в Україні"
До речі, amicus curiae- це, юридичний термін, а не громадська чи інша організація.
Міжнародна антикорупційна консультативна рада створена з метою підтримки Комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції шляхом: (тобто ніяка це не організація, а допоміжний орган і навіть не ВРУ, а лише комітету. Я так розумію це вони нарадили прийняти цю дурню? Тоді зрозуміла їх реакція. Кошти з ЄС беруть, а на виході - пшик)Антикорупційної експертизи у сфері законотворчості або прямого залучення до процесу реалізації антикорупційних реформ в Україні; Моніторингу та оцінювання процесу впровадження існуючої антикорупційної політики і законодавства;Експертного аналізу організаційного розвитку Комітету;Огляду загального процесу розслідування, судового переслідування та винесення вироків по випадкам корупції у вищих ешелонах влади.
До складу МАКР входять 7 міжнародно визнаних фахівців у сфері боротьби з корупцією, вихідці з державних антикорупційних органів іноземних держав, академічних кіл або міжнародних організацій:1. Карлос Кастресана (Carlos Castresana)2. Анка Журма (Anca Jurma)3. Джовані Кеслер (Giovanni Kessler)4. Драго Кос (Drago Kos)5. Данієль Телескаф (Daniel Thelesklaf)6. Джеспер Хйортенберг (Jesper Hjortenberg)
Діяльність Ради:Тематичні звіти про стан впровадження антикорупційної політики і законодавства Рекомендації з планом дій щодо вдосконалення антикорупційної політики і законодавства Оцінки законопроектів, що відносяться до компетенції Антикорупційного комітету ВРУ Рекомендації щодо посилення спроможності Комітету
Це ще більш нікчемна організація ніж я собі уявляв. Типові нікчемні грантоїди
По-друге, "грантоїд" Карлос Кастресана Фернандес (ісп. Carlos Castresana Fernández; нар. 1958) - іспанський юрист, служив прокурором у Вищих судах Каталонії та Мадрида, а також в спеціальних прокуратурах з боротьби проти наркотиків та з корупцією. 2005 року Кастресана став прокурором Верховного Суду Іспанії. Очолював Комісію ООН проти безкарності в Гватемалі; "грантоїд" Anca Jurma служила одним з керівників Національного антикорупційного директорату Румунії; "грантоїд" Giovanni Kessler- італійський прокурор, обіймав посаду італійського верховного комісара з боротьби проти контрафактної продукції, генеральний директор Європейського управління боротьби з шахрайством; "грантоїд" Drago Kos- словенський поліцейський-криміналіст, голова комісії з протидії корупції, Президент Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO); "грантоїд" Daniel Thelesklaf- юрист, поліцейский, директор фінансової розвідки Ліхтенштейну, перший директор швейцарської фінансової розвідки, 20 років досвіду в боротьбі з відмиванням коштів; "грантоїд" Jesper Hjortenberg- один з керівників Європейського комітету з проблем злочинності при Раді Європи, повноважний представник від Данії в Євроюсті. Не фігові такі собі "грантоїди", вам би досягти хоч половини того, що вони зробили.
Так грантоїди - люди які беруть гроші ні за що!
Ти в нас Юлебот, якщо не помиляюсь? Чим тебе ось цей суддя КСУ не влаштовує?
Сергі́й Володи́мирович Са́с (нар. 7 серпня 1957, с. Єрмолаївка, Даурський район, Красноярський край, Росія) - український політик. Народний депутат України. Член партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Суддя Конституційного Суду України (з 13 березня 2014; від Верховної Ради України).
Ось і весь дієвий механізм... Шкода, що не зазначив конкретну кількість справ, які має закрити суд, тобто скерованих до суду обвинувальних актів...
Це такий спосіб брехні, якщо ти одну справу направив до суду, а решта висить у тебе в провадженні роками, то скажи загальну кількість
НІ це було при Ющенко. До речі брав його на хабарі той, кого Гриценко пропонує призначити головою СБУ.
Нічому громадськість при Пеці не запобігла. Зварич вийшов одним з перших по "Закону Савченко".. я тільки забув депутатом якої партії вона була?
,выкрикывают заклинания Судьи закрываются в нарадчей комнате с кодексами и толкуют как надо поступать И ни кто кроме их не знает правду И все они прикрываются волей злых духов или верховенством права которых никто не видел и трактуют свою волю как бог на
душу положит а вот этого бога и сколько он ложит они прекрасно знают И тогда их решения не имеют ни чего общего с здравым смыслом и больше похоже на табу для дикарей
Этих тружеников окультизма и юриспруденции обьединяет старые как мир приемы шахрайства.Заинтриговать потусторонним неведомым напустить дыма и обьяснять заклинаниями и непонятными терминами чем непонятней тем удачней их брехня А правда это просто она в морали и здравом смысле там все ответы