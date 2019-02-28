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Все про:коррупция (7346) КС (1230) Холодницкий (585) САП (991)

 Решение КС о декриминализации незаконного обогащения "закрывает" 70 дел против чиновников, - Холодницкий

Около 70 уголовных дел должны быть закрыты постановлением суда или прокурора вследствие признания неконституционным ст.368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас изучаем Единый реестр, чтобы назвать точную цифру всех производств... По моей информации, есть около 70 дел, которые должны быть закрыты", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Декриминализация незаконного обогащения означает полную амнистию чиновников с сомнительными доходами, - Transparency International

Если уголовное дело находится на стадии следствия, то должно быть закрыто постановлением следователя или прокурора. Когда обвинительный акт уже в суде - соответствующее решение принимает судья. Об этом говорится в п.4 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса, отметил Холодницкий.

Он назвал решение Конституционного суда о признании неконституционной ст. 368-2 УК "ударом по реформам".

"Учитывая, что депутаты отменяют то, что сами приняли, чтобы избежать ответственности за незаконное обогащение, то все эти три года антикоррупционные органы все правильно делали. Это лишнее тому подтверждение", - считает руководитель САП .

"Тем не менее, работа бюро и прокуратуры продолжается. Кроме "незаконного обогащения", есть еще "присвоение", "недекларирование", "взятки". Контора не закрывается, пусть не радуются наши оппоненты, что им все удалось", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114162
 
 
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Решение КС о декриминализации незаконного обогащения "закрывает" 70 дел против чиновников

Нет дел - нет коррупции. Перемога.
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Дал потужный сигнал армии чиновников-хотите воровать и дальше голосуйте за мэне.
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я там правильно перевела, что авторы из Москвы?
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если вы не видите разницы, то вы либо слепой, либо тугодумный.
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Что бы не делать, лишь бы ничего не делать. А до этого что вам мешало? А теперь такая пруха, есть чем обьяснить собственное безделье и тупость...
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Решение КС о декриминализации незаконного обогащения "закрывает" 70 дел против чиновников

Нет дел - нет коррупции. Перемога.
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І що тепер робити ?
Нам обіцяли запропонувати кращий "живий" варіант закону, але маю великі сумніви, що рада насмілиться його ухвалити.
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Новый закон не будет касаться сегодняшних воров-марадеров,сколотивших состояние на крови !
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а новый закон будет иметь обратную силу ?
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Та оно и читать не умеет Ксения, его только гадить на форумах учат.
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найти другую статью ответственности за содеянное.
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яку, іншу ?
зрада національних інтересів під час війни ? і розстріл як міру покарання ?
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было бы желание а под статью подвести можно....видимо я насмотрелась американских фильмов.
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Выход один, гнать барыгу и торгующего с агрессором на крови
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Уже не важно какой будет новый закон. За все воровство чиновников за эти 5 лет уже нельзя будет наказать никого - ни по старому закону, который признан неконституционным, ни по новому - который не будет иметь обратной силы во времени.
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тобто достатньо раз на п'ять років змінити закон і всі злочини автоматично списуються ?
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Деяния, которые криминализируются именно этим законом - да.
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Та не гони чушь. Понятно, что у потроха договор с быдло-элитой, что он никого садить не будет - но этого договора нет и не будет у Тимошенко. Поэтому загремит эта свора с конфискацией на нары аж бегом.
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Это что, теперь воруй сколько влезет?
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Мне вот интересно почему люди ставят деньги выше человеческой жизни.
Почему по суди декриминализация убийств европой,которая в лице интерпола,признала убийц узниками совести,т.е. людьми политически преследуемыми украинской властью.

У меня другого ответа нет кроме как это расчет что это их никогда не коснется?
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Интерпол не обьявляет в розыск ихтамнетов убивавших людей на Донбассе,по причине политических преследований.
Политические преследования это когда человека преследуют власти за его взгляды.
Это фактически декриминализация их преступлений.

За то все время поднимается вой вокруг коррупции,обогащений и т.д. и т.п.

Воровать конечно плохо,но разве тем людям которые не считают что убийства это плохо об этом думать?
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"И осталася старуха у разбитого корыта" (при должности и при окладе).
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Не закрывает а отстрочку дает до нового президента. Когда выберем Тимошенко они сядут как миленькие. А выберете Порошенка то лохам все равно , что у него украли.
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Нет. По данным производствам-фактам-доказательствам закон запрещает ВНОВЬ открывать дела.
Теперь всё награбленное за 5ть лет узаконено.
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Вчера у ворюг был Праздник. Зашёл в соседний маркет. ИСЧЕЗЛО всё элитное шампанское, 24-х летний вискарь, коньяк ХО..................
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Мрази!!! О своей безопасности пекутся? И своих доходов?
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Мене особисто вже не здивує якщо шоколадна банда для себе кримінальний кодекс відмінить - він же ж все одно проти них "мертвий".
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успокойтесь зрадофилы **********, примут нормальный закон и всех коррупционеров пересажают!!
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А предыдущий закон кто принимал? Враги?
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Ага. Успокойтесь?
ПОТОМ примут закон, может быть.
ПОТОМ заведут дела, может быть,
ПОТОМ пересажают (или опять закон отменят).
Терпите, ЛОХИ, надейтесь и ждите.(((
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назовите мне хоть одну фамилию коррупционера
которого посадила контора Холодницкого
не верю я этому румяному парню
типичный шакаладный имитатор реформ
и бурной деятельности
петькина шестерка
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А простого пересичного за мешок картошки посадят.
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На месте западных партнеров,любой почувствовал себя вые...ым,и потроха после этого, вряд ли кто то будет вообще воспринимать как существо с которым можно о чем то договариваться !
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Враг у ворот. Его имя - Порошенко.

Все понемножку начинает рушиться. Незаметно так. По кирпичику. Все эти сладкие идеи одного из кандидатов о том, что лошье-электорат повторно можно купить патриотическим лозунгом - «не мешайте нам смачно жрать, потому что иначе на вас кто/то нападет»).

Такие оценки высказал сегодня политолог Михаил Подоляк.

Оставлю пока за скобками тот странный факт, что в Украине оказалось слишком много мазохирующих субъектов, которым откровенно уже сс…т в глаза, а они продолжают счастливо обделываться в собственные штаны от осознания своей причастности к строительству «крутой евро/Африки».

Что такое политическое обрушение? Это когда истерическая многоголосица. И за твой счёт начинают играть в свои игры). И бесконечно «лепят горбатого». И оправдания звучат в легендарном стиле «тупой ещё тупее»).

Ты наделал много фиктивных газеток и нарегистрировал много технических кандидатов. Но вот уже Богомолец вместо топить Тимошенко, начинает топить за Тимошенко, и ты вышвыриваешь ее со своих площадок. А Гриценко, который окончательно упал, теперь кормится у тебя же, чтобы… чуть отбить рост Зеленского… И так во всем…

… Жёсткий демарш министра внутренних дел и его прямое заявление о строительстве ПА глобальной скупочной сетки… На 1,5 млрд… Внутренний враг)…

… Прямая крысиная скупка пенсионеров… Через ПФУ. За копейки… Гимн цинизму…

… Фантастическое мародёрство на армии ближайшего окружения. Бог с ним, с воровством. Куда убийственнее, что за пять лет не налажено производство ключевых элементов (т.е. никто реально не занимается производством). А слабым мозгам невдомек их же диссонанс - «так, если война масштабная, о которой вещают ваши pr-утюги, тогда откуда будем брать запчасти»?..
… Болезненная шизофрения. «Путин заказал компроматные кампании» - по версии Луценко/жены и «Путин же организовал контрабандный канал для помощи нашей армии')…

И тут же Генпрокурор (центр законности) прямо говорит о том, что «контрабанда допустима». Ещё раз. Контрабанда допустима, а потому Продан/Розенблат и прочие контрас и бюджет-воры - не преступники…

… Уничтожение всей антикоррупционной реформы одним росчерком пера. И почти сразу гнев и злость наших внешних партнёров. Их банально развели - взяли много денег и примитивно кинули…

- Декриминализация незаконного обогащения ставит крест на всей антикоррупционной реформе - Transparency International

Короче, команда ПА за пять лет опустила страну до такого уровня, что люди от отчаяния готовы выбрать Зеленского. Жирнейшая оплеуха…

загрузка...
Потому что достало мародёрство. Достала бесконечная инфантильная ложь. Но главное в том, что слишком многие уже поняли - ничего другого эта команда не предложит. Она так же будет воровать, оскорблять, запрещать, окончательно рассорит нас с внешними партнёрами, а потом все равно сбежит с узаконенным «незаконным обогащением»…
https://goo.gl/******
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Обьясните пжста- чем"незаконное обогащение" отличается от воровства, мошенничества,неуплати налогов с дохода? Какие тут филологические тонкости?
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Панове ! Усе ще простіше. Відомо кому стала потрібна фінансова підтримка від корупціонерів на вибори. Тому сталося угода - ви нам гроші, ми вам - амністію через конституційний суд Швидко та своєчасно. І при чому тут мевефе та плебс?
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Импичмент, немедленно! За государственную измену и коррупцию на крови.

Несмотря на то, что специального закона об импичменте нет, упомянутая процедура достаточно четко прописана в Конституции. Поэтому, несмотря на то, что Конституция является законом прямого действия, конституционной нормы вполне достаточно для реализации импичмента.

Право Верховной Рады отстранить президента от должности в порядке импичмента предусмотрено пунктом 10 статьи 85 Конституции. Статьей 111 регламентирована сама эта процедура. Никаких временных или других ограничений применение процедуры импичмента Конституцией не предусмотрено. Поэтому, несмотря на то, что до президентских выборов всего месяц - Верховная Рада вполне способна пройти все этапы, которые предусмотрены статьей 111 Конституции.
коррупционные деяния Петра Порошенко достигли такого масштаба, а факты его государственной измены настолько очевидны, что добровольно, по результатам выборов, он не может уйти с должности. Следующий президент будет вынужден инициировать расследование и коррупции, и государственной измены. И сейчас у Петра Порошенко есть простой и понятный, как приговор, выбор: он или выиграет выборы (всеми законными и незаконными способами), или подвергается неизбежному следствию, суду и заключению. Незаконных методов у него намного больше чем законных. Однако и мотивации нарушать закон Петру Порошенко хватает.

Несмотря на то, что возможностей применить административный ресурс у президента достаточно, учитывая и возможности манипулирования массовыми общественно-политическими настроениями - перспектива того, что Петр Порошенко останется на посту и на второй срок является достаточно реальной. Но он опасен на должности президента.
Экономика в стагнации; развитие оборонной промышленности искусственно тормозится; страну ежегодно покидают миллионы молодых людей; капитуляция перед врагом, которая называется «Минскими договоренностями» - очевидна. Еще пять лет президентства Петра Порошенко наша страна не выдержит. Он на пару с Виктором Медведчуком и другими коллаборационистами продолжат кроить и в конце концов уничтожат Украины.

Соответственно, принимая во внимание приведенные факторы - мотивацию Петра Порошенко и неизбежность масштабных фальсификаций - надеяться на выборы, на то, что 31 марта Украина наконец сбросит кремлевского агента с поста президента, - ужасный самообман. В «каруселях», манипуляциях, подарки, голосовании «мертвых душ», порче бюллетеней, переписывании протоколов - наша «политическая элита» даст фору кому угодно. Поэтому на выборы - никаких надежд.

- Порошенко - союзник Кремля! Какие еще нужны доказательства?
Следующим является фактор Россия (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором). Владимиру Путину нет смысла жертвовать пешкой, которая стала ферзем, чтобы вести в ферзи другую свою пешку. Путин - союзник Порошенко. В случае начала массовых акций протеста в поствыборный период - обострение ситуации на линии фронта неизбежно. А значит, неизбежно и введение военного положения в Украине. Эта мера станет инструментом Петра Порошенко в обуздании протестных настроений. И каждый патриотически настроенный гражданин Украины, осознав продолжение российской агрессии, откажется от участия в протестах для противостояния оккупантам. Итак, допустить победу Порошенко на выборах, надеясь на победу в дальнейшей революции, - это ошибочная стратегия. Его надо останавливать сейчас. Петра Порошенко надо отстранять от власти сейчас. Потому что власть будет использована им с целью покорения Украины воле Кремля и с целью подавления всех протестных настроений.
https://goo.gl/jqw3i8
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Государственная измена и по законам военного времени расстрел!!!!!
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Собственно, что и требовалось ожидать от Конституционного Суда, чьи сбережения в первую очередь вызывают большие сомнения в отношении их происхождения!!!! Т.о. получив на рассмотрение данный закон судьи Конституционного суда всего лишь получили возможность воплотить свою мечту в реальность, т.е. полностью обезопасить себя от каких бы от ни было преследований за своё же незаконное обогащение!!!!!!
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Били бы судьи бессеребренниками, как того и требуется от судей, незаконное обогащение так осталось бы незаконным!!!!!!!
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А тепер ці "любі друзі" повинні поділитись і скинутись на вибори папіку?
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Работали парни, сил своих не жалели, людям верили... а тем временем вражина расправляла крылья и в глубине КС зрел заговор!
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Учитывая сколько тысяч чинуш в стране, 70 дел за несколько лет работы это ниочем, капля в море.
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Обьясните пжста- чем"незаконное обогащение" отличается от воровства, мошенничества,неуплати налогов с дохода? Какие тут филологические тонкости?
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А кто тебе сказал что воровать плохо?

Предположим мама.
Ну или ты прочитал это в Библии.
Не важно.

Разве эти люди не говорили что убивать то же плохо?
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Антикоррупционную прокуратуру разогнать и высчитать с них все зарплаты которые они получили за время саботажа борьбы с коррупцией!
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....и затставить возместить моральный ущерб всем гражданам Украины ккоторых три года водили за нос, делая из них круглых идиотов!!!!!!!!
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Признав закон о незаконнном обогащении неконституционным, судьи тем самым дали зелёный свет всякому незаконному обогащегнию!!!!!! Т.е. по сути, Конституционный суд, отклонив закон о незаконном обогащении, признал всякое незаконное обогащение вполне законным!!!!!! Т.о. Конституционный суд признал, что в Украине больше не существует незаконного обогащения, но теперь всякое обогащение является полностью законным!!!!!!!
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нет. КС сказал что ТАКОЙ закон - нежизнеспособен. По нему можно судить но в судах дела развалятся.
Потому нужно как можно скорее принять в другой редакции, похитрее.

Вот что бываете, когда доверяют писать законы таким рукожопикам как Егорка Соболев.
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Миха Чаплыга1 ч. · ДРУГИ мои...
Сопоставил я сюжет Бигуса, слова ГПУ о "приемлемости" контрабанды (это тема отдельных диссертаций) и слова пресс-секретаря Путина.1. У Бигуса речь не о контрабанде, а о том, с заводов сперва КРАДУТ детали, что там хранились, а потом этим же заводам их продают с огромной наценкой!2. ГПУ уводит скандал с КОРРУПЦИЕЙ в сторону, перебивая его глупостью о "приемлемой" контрабанде, тем самым выводя из под удара Порошенко и Свинарчука с отпрысками...3. Песков сообщил, что контроль за товарами двойного назначения весьма серьезный. И в ЭТОМ вопросе я склонен ему верить. Выходит, что "контрабанда" появляется исключительно на НАШЕЙ территории - до границы с Украиной это все ОФИЦИАЛЬНЫЕ или "негласные" поставки под контролем властей РФ.Выходит, что имеет место банальный торговый договорняк. РФ легально довозит товары до границы и пропускает. Мы (чтобы не платить) провозим их как контрабас и потом отпрыски Свинарчука под патронатом Порошенко и Ко все это сбагривают умножив на 2 и еще на 2.5...Но цимес в том, что "контрабандой" эти товары становятся по причине ЗАКОНОВ, принятых этим же большинством в Раде! Т.е. сперва они ВСЕМ запрещают, а потом отдельным Свинарчукам-Порошенкам "разрешают" контрабандой!Оцените красоту договорняка с РФ и кидалова граждан Украины...
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государственная измена, расстрел по закону военного времени!!!!!
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дочитал до слов веры Пескову и дальше можно не читать.
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порохобот, тебя тоже можно не дальше не читать!!!!!!
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ну все - теперь мона насейшелы-мальдивы Рішення КС про декриміналізацію незаконного збагачення "закриває" 70 справ проти чиновників, - Холодницький - Цензор.НЕТ 9648
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ой а вы и НАБУ были не в курсе, что по такому закону следствие идти может, а вот закончиться в судах посадками - хрен.
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А если ещё стипендии, пенсии и прочие соц. пособия вообще отменить, а коммуналку раз в 10 поднять, то не страшны нам отмены очередных траншей МВФ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение КС о декриминализации незаконного обогащения "закрывает" 70 дел против чиновников, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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