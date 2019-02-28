 Решение КС о декриминализации незаконного обогащения "закрывает" 70 дел против чиновников, - Холодницкий

Об этом сообщил в комментарии Укринформу руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас изучаем Единый реестр, чтобы назвать точную цифру всех производств... По моей информации, есть около 70 дел, которые должны быть закрыты", - сказал он.
Если уголовное дело находится на стадии следствия, то должно быть закрыто постановлением следователя или прокурора. Когда обвинительный акт уже в суде - соответствующее решение принимает судья. Об этом говорится в п.4 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса, отметил Холодницкий.
Он назвал решение Конституционного суда о признании неконституционной ст. 368-2 УК "ударом по реформам".
"Учитывая, что депутаты отменяют то, что сами приняли, чтобы избежать ответственности за незаконное обогащение, то все эти три года антикоррупционные органы все правильно делали. Это лишнее тому подтверждение", - считает руководитель САП .
"Тем не менее, работа бюро и прокуратуры продолжается. Кроме "незаконного обогащения", есть еще "присвоение", "недекларирование", "взятки". Контора не закрывается, пусть не радуются наши оппоненты, что им все удалось", - добавил он.
Нет дел - нет коррупции. Перемога.
Нам обіцяли запропонувати кращий "живий" варіант закону, але маю великі сумніви, що рада насмілиться його ухвалити.
зрада національних інтересів під час війни ? і розстріл як міру покарання ?
Почему по суди декриминализация убийств европой,которая в лице интерпола,признала убийц узниками совести,т.е. людьми политически преследуемыми украинской властью.
У меня другого ответа нет кроме как это расчет что это их никогда не коснется?
Политические преследования это когда человека преследуют власти за его взгляды.
Это фактически декриминализация их преступлений.
За то все время поднимается вой вокруг коррупции,обогащений и т.д. и т.п.
Воровать конечно плохо,но разве тем людям которые не считают что убийства это плохо об этом думать?
Теперь всё награбленное за 5ть лет узаконено.
ПОТОМ примут закон, может быть.
ПОТОМ заведут дела, может быть,
ПОТОМ пересажают (или опять закон отменят).
Терпите, ЛОХИ, надейтесь и ждите.(((
которого посадила контора Холодницкого
не верю я этому румяному парню
типичный шакаладный имитатор реформ
и бурной деятельности
петькина шестерка
Все понемножку начинает рушиться. Незаметно так. По кирпичику. Все эти сладкие идеи одного из кандидатов о том, что лошье-электорат повторно можно купить патриотическим лозунгом - «не мешайте нам смачно жрать, потому что иначе на вас кто/то нападет»).
Такие оценки высказал сегодня политолог Михаил Подоляк.
Оставлю пока за скобками тот странный факт, что в Украине оказалось слишком много мазохирующих субъектов, которым откровенно уже сс…т в глаза, а они продолжают счастливо обделываться в собственные штаны от осознания своей причастности к строительству «крутой евро/Африки».
Что такое политическое обрушение? Это когда истерическая многоголосица. И за твой счёт начинают играть в свои игры). И бесконечно «лепят горбатого». И оправдания звучат в легендарном стиле «тупой ещё тупее»).
Ты наделал много фиктивных газеток и нарегистрировал много технических кандидатов. Но вот уже Богомолец вместо топить Тимошенко, начинает топить за Тимошенко, и ты вышвыриваешь ее со своих площадок. А Гриценко, который окончательно упал, теперь кормится у тебя же, чтобы… чуть отбить рост Зеленского… И так во всем…
… Жёсткий демарш министра внутренних дел и его прямое заявление о строительстве ПА глобальной скупочной сетки… На 1,5 млрд… Внутренний враг)…
… Прямая крысиная скупка пенсионеров… Через ПФУ. За копейки… Гимн цинизму…
… Фантастическое мародёрство на армии ближайшего окружения. Бог с ним, с воровством. Куда убийственнее, что за пять лет не налажено производство ключевых элементов (т.е. никто реально не занимается производством). А слабым мозгам невдомек их же диссонанс - «так, если война масштабная, о которой вещают ваши pr-утюги, тогда откуда будем брать запчасти»?..
… Болезненная шизофрения. «Путин заказал компроматные кампании» - по версии Луценко/жены и «Путин же организовал контрабандный канал для помощи нашей армии')…
И тут же Генпрокурор (центр законности) прямо говорит о том, что «контрабанда допустима». Ещё раз. Контрабанда допустима, а потому Продан/Розенблат и прочие контрас и бюджет-воры - не преступники…
… Уничтожение всей антикоррупционной реформы одним росчерком пера. И почти сразу гнев и злость наших внешних партнёров. Их банально развели - взяли много денег и примитивно кинули…
- Декриминализация незаконного обогащения ставит крест на всей антикоррупционной реформе - Transparency International
Короче, команда ПА за пять лет опустила страну до такого уровня, что люди от отчаяния готовы выбрать Зеленского. Жирнейшая оплеуха…
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Потому что достало мародёрство. Достала бесконечная инфантильная ложь. Но главное в том, что слишком многие уже поняли - ничего другого эта команда не предложит. Она так же будет воровать, оскорблять, запрещать, окончательно рассорит нас с внешними партнёрами, а потом все равно сбежит с узаконенным «незаконным обогащением»…
https://goo.gl/******
Несмотря на то, что специального закона об импичменте нет, упомянутая процедура достаточно четко прописана в Конституции. Поэтому, несмотря на то, что Конституция является законом прямого действия, конституционной нормы вполне достаточно для реализации импичмента.
Право Верховной Рады отстранить президента от должности в порядке импичмента предусмотрено пунктом 10 статьи 85 Конституции. Статьей 111 регламентирована сама эта процедура. Никаких временных или других ограничений применение процедуры импичмента Конституцией не предусмотрено. Поэтому, несмотря на то, что до президентских выборов всего месяц - Верховная Рада вполне способна пройти все этапы, которые предусмотрены статьей 111 Конституции.
коррупционные деяния Петра Порошенко достигли такого масштаба, а факты его государственной измены настолько очевидны, что добровольно, по результатам выборов, он не может уйти с должности. Следующий президент будет вынужден инициировать расследование и коррупции, и государственной измены. И сейчас у Петра Порошенко есть простой и понятный, как приговор, выбор: он или выиграет выборы (всеми законными и незаконными способами), или подвергается неизбежному следствию, суду и заключению. Незаконных методов у него намного больше чем законных. Однако и мотивации нарушать закон Петру Порошенко хватает.
Несмотря на то, что возможностей применить административный ресурс у президента достаточно, учитывая и возможности манипулирования массовыми общественно-политическими настроениями - перспектива того, что Петр Порошенко останется на посту и на второй срок является достаточно реальной. Но он опасен на должности президента.
Экономика в стагнации; развитие оборонной промышленности искусственно тормозится; страну ежегодно покидают миллионы молодых людей; капитуляция перед врагом, которая называется «Минскими договоренностями» - очевидна. Еще пять лет президентства Петра Порошенко наша страна не выдержит. Он на пару с Виктором Медведчуком и другими коллаборационистами продолжат кроить и в конце концов уничтожат Украины.
Соответственно, принимая во внимание приведенные факторы - мотивацию Петра Порошенко и неизбежность масштабных фальсификаций - надеяться на выборы, на то, что 31 марта Украина наконец сбросит кремлевского агента с поста президента, - ужасный самообман. В «каруселях», манипуляциях, подарки, голосовании «мертвых душ», порче бюллетеней, переписывании протоколов - наша «политическая элита» даст фору кому угодно. Поэтому на выборы - никаких надежд.
- Порошенко - союзник Кремля! Какие еще нужны доказательства?
Следующим является фактор Россия (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором). Владимиру Путину нет смысла жертвовать пешкой, которая стала ферзем, чтобы вести в ферзи другую свою пешку. Путин - союзник Порошенко. В случае начала массовых акций протеста в поствыборный период - обострение ситуации на линии фронта неизбежно. А значит, неизбежно и введение военного положения в Украине. Эта мера станет инструментом Петра Порошенко в обуздании протестных настроений. И каждый патриотически настроенный гражданин Украины, осознав продолжение российской агрессии, откажется от участия в протестах для противостояния оккупантам. Итак, допустить победу Порошенко на выборах, надеясь на победу в дальнейшей революции, - это ошибочная стратегия. Его надо останавливать сейчас. Петра Порошенко надо отстранять от власти сейчас. Потому что власть будет использована им с целью покорения Украины воле Кремля и с целью подавления всех протестных настроений.
https://goo.gl/jqw3i8
Предположим мама.
Ну или ты прочитал это в Библии.
Не важно.
Разве эти люди не говорили что убивать то же плохо?
Потому нужно как можно скорее принять в другой редакции, похитрее.
Вот что бываете, когда доверяют писать законы таким рукожопикам как Егорка Соболев.
Сопоставил я сюжет Бигуса, слова ГПУ о "приемлемости" контрабанды (это тема отдельных диссертаций) и слова пресс-секретаря Путина.1. У Бигуса речь не о контрабанде, а о том, с заводов сперва КРАДУТ детали, что там хранились, а потом этим же заводам их продают с огромной наценкой!2. ГПУ уводит скандал с КОРРУПЦИЕЙ в сторону, перебивая его глупостью о "приемлемой" контрабанде, тем самым выводя из под удара Порошенко и Свинарчука с отпрысками...3. Песков сообщил, что контроль за товарами двойного назначения весьма серьезный. И в ЭТОМ вопросе я склонен ему верить. Выходит, что "контрабанда" появляется исключительно на НАШЕЙ территории - до границы с Украиной это все ОФИЦИАЛЬНЫЕ или "негласные" поставки под контролем властей РФ.Выходит, что имеет место банальный торговый договорняк. РФ легально довозит товары до границы и пропускает. Мы (чтобы не платить) провозим их как контрабас и потом отпрыски Свинарчука под патронатом Порошенко и Ко все это сбагривают умножив на 2 и еще на 2.5...Но цимес в том, что "контрабандой" эти товары становятся по причине ЗАКОНОВ, принятых этим же большинством в Раде! Т.е. сперва они ВСЕМ запрещают, а потом отдельным Свинарчукам-Порошенкам "разрешают" контрабандой!Оцените красоту договорняка с РФ и кидалова граждан Украины...